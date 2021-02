Ministryně Maláčová: Bonus až 370 korun po dobu deseti dnů

reklama

Tak velmi stručně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi všichni víte, o co se v tomto návrhu jedná. Jedná se o návrh, který má pomoci občanům izolovat se, proto izolačka. Je to bonus až 370 korun po dobu deseti dnů. Já bych velmi stručně řekla, proč podporuji sněmovní verzi tohoto návrhu, a to ze tří důvodů. Za prvé, protože Senát vyjmul z tohoto návrhu zákona tzv. cestovní karantény, to znamená, že lidé, kteří se vrátí z dovolené, tak budou moci izolačku čerpat. Myslím si, že to je nesystémové. Druhý důvod, proč podporuji sněmovní verzi, protože Senát vyjmul ty tři pozměňovací návrhy, které chrání zaměstnance. Je to evidence dohod, je to povinnost nahlašovat volná pracovní místa a je to také systém JIS PSV České správy sociálního zabezpečení. Zaznamenala jsem zde v kuloárech námitky, že ta tzv. horní hranice pokuty až 1 mil. korun pro nedodržování evidence dohod je a může být likvidační pro podnikatele. Upozorňuji, že za poslední tři roky bylo pro neplnění oznamovací povinnosti uděleno 1641 pokut, přičemž průměrná výše pokuty byla 12 846 korun. Dále bylo k těmto 1641 pokutám uloženo 275 napomenutí. Pokuty mají mít zejména výchovný účel a nesmí a nemají být represivní či dokonce likvidační povahy. To znamená, že evidence dohod má pomoci lidem, kteří pracují na tzv. nepojištěné dohody, aby stát měl informace, jak a v jakém rozsahu pracují, abychom případně v příští krizi mohli těmto lidem finančně pomoci. To je cílem evidence dohod, abychom lidem, kteří pracují na nepojištěné dohody, mohli v krizi pomáhat. Třetí důvod, proč podporuji sněmovní verzi. My jsme se včera na vládě dohodli, že v pondělí navrhneme navýšení počtu dnů karantény v rámci tzv. izolačky na 14 dní, zároveň budeme na vládě diskutovat o navýšení té částky, kterou mají zaměstnanci dostat a za třetí, protože se blíží konec kvartálu, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje překlopení těch dávek za to čtvrtletí, tak jak jsme to už udělali dvakrát tak, aby se nám lidé nenahrnuli hromadně v řádu statisíců na úřady práce. Proto je důležité mít i další legislativní nosič.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu sněmovní verze. Chrání zaměstnance, pomáhá lidem se v této kritické době izolovat a prosím, vnímejte evidenci dohod jako ochranu nepojištěných dohodářů v době krize. Velmi děkuji.

