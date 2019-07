Ministryně Maláčová: Chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno, žili důstojný život

Děkuji, pane předsedající.

Přemýšlím, na které z těch, jak řekl správně pan poslanec Bělobrádek hoaxů nebo fake news, mám reagovat první. Ale začnu tím: minimální důchod, to není tak, že my jsme odmítli minimální důchod. Já jsem to řekla i ve svém úvodním slově. Já jsem řekla, že s tou myšlenkou souhlasím. Dokonce to projednáváme v komisi pro spravedlivé důchody - kdyby tam váš zástupce chodil, tak to víte. Jenže zástupce SPD téměř nechodí na komisi. Ale problém je v tom, jak je ten návrh zpracován. Vy byste prostě lidi, kteří jsou na tom také finančně špatně se svými důchody, tak byste je potrestali dvojnásobně. To je ten problém. Vy děláte rozdíl mezi člověkem, který má důchod 9 200 a 10 000. Ale ten, který má 10 000 by na tom byl ještě hůře. A to je strašně nespravedlivé. Takže o tom jsme se tady bavili a proto ten pozměňovací návrh odmítám.

Co se týká neziskovek, tak vás mohu ujistit, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí žádné neziskové organizace nedostávají dotace na jiné než sociální činnosti. To je další nepravda, která se tady šíří. Můžeme si ta čísla a částky projít, pokud jsou pravdivé, a můžeme se podívat, za co ti lidé, ty neziskové organizace dostali dotace. Protože na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dostávají dotace za péči o seniory, za primární prevenci, to je péče o to, aby se nerozpadaly rodiny, za sociální služby a podobné aktivity. Takže prosím, nerozdělujte tady lidi a nepoštvávejte občany a veřejnost proti neziskovým organizacím. A na Ministerstvu práce a sociálních věcí - a za tím si pevně stojím - jsou veškeré dotace, zejména jdou za seniory a péči o rodiny. Tak, aby naše společnost fungovala a byla soudržnější.

A co se týká těch 2,5 mil. korun, tak asi víte, že kdybychom se rozhodli dotace na péči o seniory zrušit, tak bychom tím ušetřili 2,5 mil. korun přesně jednu korunu na každého seniora. Protože máme 2,5 mil. starobních důchodců. Takže je otázka, jestli to, aby se nevykonávaly např. sociální služby, jestli by, kdyby každý senior dostal dle vašich návrhů o jednu korunu navíc, tak jestli by jim bylo pomoženo.

Neadresné dávky. Tak já teď velmi rychle přemýšlím jako ministryně práce a sociálních věcí, která sociální dávka na Ministerstvu práce a sociálních věcí je neadresná. Jediná, která mne napadá, je rodičovský příspěvek. Takže chápu to správně, a tam se dá ještě o její neadresnosti diskutovat, chápu to správně, že SPD navrhuje zrušit rodičovský příspěvek? Chápu to správně? Protože dnes odpoledne budeme o jeho navýšení hlasovat. A to by mě velmi zajímalo. A nikdo se vám, pane předsedo, neposmívá. Ale tvrzení, že mnozí důchodci dostávají méně než 13 000 korun, je prostě velmi nepřesné. Polovina seniorů má důchod nižší než 13 000 korun. Bavíme se o téměř 1,5 mil. lidí. Takže ne několik lidí, že znáte několik lidí, ale jeden a půl milionu seniorů téměř nemá důchod ve výši 13 000 korun. A proto tady navrhujeme to zásadní navýšení důchodů. Protože řešíme jejich situaci, chceme pomoci seniorům. Já jsem o tom mluvila ve svém úvodním slově. My chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno, kteří pracovali 35 let, odváděli celý život sociální pojištění, tak aby žili důstojný život. Ve stáří, v posledních letech svého života. Tak prosím, netvrďte tady tyto nepravdy, polopravdy a podobné. Nepoštvávejte lidi proti sobě! Pojďme diskutovat o tom, jak lidem pomůžeme. Ale nemůžete, prosím, tady tu diskusi zanešvářit takovými nepravdami.

Děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



autor: PV