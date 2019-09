Ministryně Maláčová: Chceme-li zvednout minimální mzdu, musíme zvednout i podporu

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k předloženému poslaneckému návrhu na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 korun zaujímám souhlasné stanovisko a osobně ho velmi podporuji. Právní úprava by dle našeho názoru měla reagovat na letošní zvýšení minimální mzdy a na připravované nové zvýšení od 1. ledna příštího roku. V souvislosti s jejím růstem mohou vyplynout zvýšené náklady zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením. K tomuto došlo např. již v roce 2018, kdy se tak oproti roku 2016 zvýšila spoluúčast zaměstnavatelů na vynaložených nákladech o 1400 korun. Ve stejném období poklesl počet podpořených osob se zdravotním postižením o 1386. Nenavýšení příspěvku v roce 2019 by znamenalo navýšení spoluúčasti zaměstnavatelů o dalších 1150 korun. Je proto na místě předpokládat, že zvýšení minimální mzdy bez adekvátního zvýšení státní podpory by mělo na některé zaměstnavatelské subjekty nežádoucí negativní dopad a mohlo by vést ke snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jistě se shodneme, že by to byl velmi nežádoucí jev.

Zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok ke zlepšení životních podmínek zdravotně postižených osob. Z těchto důvodů poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podporuji. Děkuji za pozornost.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



