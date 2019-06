Ministryně Maláčová: Dávky ne, ale minimální mzdu také ne. Tak co tedy?

Hezkou téměř půlnoc, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Jsem ráda, že do toho mohu skočit rovnýma nohama. Byla jsem tady citována s důchodovou reformou. Tak když se na mě odkazujete, tak prosím poctivě. Já jsem řekla, že takovou důchodovou reformu, jakou tu předvedla pravice, tak takovou nepotřebujeme. Natěsno, na sílu. Takovou důchodovou reformu, o kterou nemá zájem. Bylo tady zmíněno 80 000 lidí. Ale my máme 2,5 milionu seniorů, kterých se to týká. A do budoucna to bude narůstat, budeme se bavit o 3,5 milionech seniorů. A to, že o vaši důchodovou reformu mělo zájem několik desítek tisíc lidí, tak to by náš důchodový systém nespasilo. Nehledě na to, že by to podkopalo průběžný systém, na kterém by byly závislé ty miliony ostatních seniorů.

Druhá věc. Také jsem jasně řekla, že neumíme dělat důchodovou reformu. A myslím, že v té debatě jste mi to potvrdili. 30 let se tady žádná důchodová reforma neudělal, takže ji neumíme dělat. Já jsem ale jasně řekla, a proto jsem založila Komisi pro spravedlivé důchody, že pokud jsou důchody, jejich udržitelnost a spravedlivost pro vás skutečnou prioritou, tak se o tom pojďme bavit. Jediné, co se od té doby děje, že se neustále zpochybňuje to, že politickým konsenzem dokážeme společnými silami, a ano, je to těžké, máme devět politických uskupení ve Sněmovně, je to strašně těžké, nikdy to nebylo těžší, ale jestli protože se shodneme na tom, že důchodová reforma přesahuje mandát každého průměrného svou významností poslance, je to věc na desetiletí. A myslím si a paní ministryně financí vás již vyzvala, pokud vám o to skutečně jde, myslíte to vážně, nebo chcete honit pouze levné politické body, a ten dosavadní dojem z tohoto představení je, honíme levné politické body, my jsme to nedokázali, vy to také nedokážete, a takhle to bude pokračovat jak dlouho... Jak dlouho to bude ještě pokračovat? Pojďme společnými silami pracovat na důchodové změně.

Ale sociální demokracie také jasně řekla, že průběžný systém je základ. A myslím si, že to z toho programového prohlášení vlády jasně vyplývá. Pokud někdo chce zpochybňovat průběžný systém, tak to bude velmi složité, protože neexistuje stabilnější, osvědčenější systém než ten, který se převádí z generace na generaci. A paní ministryně financí také správně řekla, že ve vyspělém světě se od druhého pilíře ustupuje.

V pátek máme další důchodovou komisi a já pevně doufám, že ta debata bude plodná, protože si myslím, že jsou to právě zástupci politických stran, kteří by měli být nejvíc aktivní. A myslím si, že bychom měli také debatovat o tom, ne, co nechceme, ale co chceme. A tam je potřeba říct, že s jediným pozitivním scénářem z opozičních stran přišli Piráti. Nikdo jiný nepředložil nic konkrétního. Celou dobu jenom poslouchám, co nechceme. A já na důchodovou komisi chodím pokaždé. Ale protože se nebudeme spoléhat na to, že to takhle půjde donekonečna, tak jsem také jasně řekla, pokud se v září neposuneme v debatách v důchodové komisi, tak já samozřejmě náš návrh předložím.

A můžu říct, že sociální demokracie už má jasno, jak by měla důchodová reforma, i když ten výraz nemám ráda, protože si myslím, že v českých podmínkách je to synonymum pro privatizaci, důchodová reforma je prostě kvůli působení předchozích pravicových vlád synonymum - podívejte se na výzkumy veřejného mínění - pro privatizaci, tak přesto sadu těch parametrických změn, které povedou k tomu, že náš důchodový systém může být do budoucna udržitelný, tak my jej předložíme a řádně jej projednáme úplně se všemi, kteří jsou ochotni se o tom bavit. Opravdu budeme hledat samozřejmě nejdříve v rámci koalice shodu, ale potom budeme s každým, kdo bude ochoten o těchto změnách debatovat, tak si to poctivě vydiskutujeme. Já to totiž dělám takto u každého návrhu. Snažím se to konzultovat.

A jsem u těch ostatních témat. Víte, já jsem dneska byla zaměstnána poměrně vyvracením různých tiskových konferencí k tomu, co hodlám a nehodlám dělat v dávkách na bydlení. Víte, jak celá ta situace vznikla? Minulý týden unikl do médií interní dokument, parciální interní dokument o tom, jak chceme zásadním způsobem vstoupit do dávek na bydlení. Strašně zvláštní je, že neunikl ten interní dokument B a interní dokument C. Unikl pouze a jenom ten interní dokument A. Obrovská hysterie. Také je velmi zvláštní, že když jsem to chtěla minulý týden konzultovat, tak přišli jen někteří zástupci jen některých politických stran, i když byli pozváni úplně všichni, ale to je jiná debata. Ale já myslím, že se shodneme, že obchod s chudobou, to zneužívání lidské bídy, je tak strašně zásadní problém v naší zemi, že bychom měli společně hledat řešení. A vidím na té mediální hysterii, že o to zájem není.

Další věc. Sociální služby. Já jsem jasně řekla, že sociální služby jsou priorita. Bude to z hlediska organizačního a finančního minimálně tak strašně stejně náročná věc jako důchodová reforma. Víte, že v roce 2030 budeme mít třetinu nebo čtvrtinu obyvatelstva starší 65 let a v roce 2050, a ono se to zdá být strašně daleko, to bude třetina. V roce 2050 bude každý 10. starší 85 let. Co to bude znamenat, když se budeme muset postarat o milion občanů, protože 85 dneska tu péči potřebuje každý.

Jasně jsem avizovala, připravili jsme diskuzní dokument, tak jak to MPSV pod mým vedením dělá, děláme kulaté stoly, řekli jsme, co zamýšlíme a pojďme to diskutovat a společně hledat řešení. A musím říct, že ta účast nebo ten zájem opravdu zase ze strany opozice byl minimální. A těch kulatých stolů bude šest. A o ně také není zájem, o ty další.

Co se týká demografie, tak musím znovu proklamovat, že rodinná politika je opravdu moje doména. Podařilo se nám jako sociální demokracii vyjednat do programového prohlášení vlády, a vláda to také schválila, navýšení rodičovského příspěvku 300 tis. Kč od 1. ledna příštího roku. Velká debata k tomu, ale fakt je ten, že nikdo jiný než sociální demokracie, žádná jiná politická strana si na rodiny s malými dětmi nevzpomněla! (Nesouhlas zprava.) Dvanáct let je v podstatě rodičovský příspěvek ve stejné sumě. My jsme to prosadili do programového prohlášení vlády, my jsme to dali do koaliční smlouvy...

Tady pan předseda Výborný na mě pokřikuje, a co jsou daňové slevy. Daňové slevy jsou daňové slevy. Já se bavím...

Takže já řeknu, rodičovský příspěvek a vy řeknete daňové slevy. Já můžu zopakovat ještě jednou rodičovský příspěvek, můžete, pane předsedo, zopakovat ještě jednou daňové slevy, a tomu se říká, my o voze, vy o koze. Nikdo jiný si na situaci rodin s malými dětmi a na navyšování rodičovského příspěvku kromě sociální demokracie po celou dobu nevzpomněl. Ale to nestačí. Rodičovský příspěvek je jenom začátek. Když se podíváte, anebo mluvíte s rodinami...

Peníze jsou vždycky na prvním místě, ale není to jenom o penězích. Co rodiny potřebují, a z těch výzkumů veřejného mínění, nebo také když mluvíte s rodinami, tak to vyplývá jasně: podpora částečných úvazků, dostupné jesle, dostupné školky, dostupné bydlení a také dostupné kroužky pro děti školního věku. A to jsou všechno věci, které my máme v programovém prohlášení vlády a které my chystáme. To znamená, že na demografii jako předpoklad udržitelnosti důchodového systému také myslíme.

Dneska jsem se doslechla, že si kupujeme voliče dávkami. Ono se to lehko říká. Měli jsme tady diskuzi o tom, kdo kolik navýšil důchody, a já vždycky, když mi to senioři nebo seniorky připomínají, tak jim říkám, naše vlády rekordně navýšily důchody, a přes to rekordní navýšení nám vzrostl počet seniorů ohrožených chudobou o třetinu. Takže my si nekupujeme voliče, my je chráníme před chudobou a je to strašně cynické o lidech, kteří tady celý život budovali naši ekonomiku, vybudovali tuto zemi, přes milion z nich žije na hranici chudoby, a protože my jejich životní situaci zohledňujeme, nechceme, aby poslední roky života strávili v chudobě, tak vy o tom říkáte, že si je kupujeme. Je to prostě cynické, ale myslím si, že - a budu za to kritizována - z poslaneckých lavic se to lehko říká, ale když jste senior a musíte vyžít s průměrným důchodem 13 300 korun, tak věřte, že obracíte každou korunu, a pak podle toho i politicky smýšlíte.

Často také slýchám, že bychom neměli rozdávat dávky a měli bychom motivovat lidi k práci. Ale kdo nejvíc řve, když jsem prosadila nominálně nejvyšší navýšení nominální mzdy minulý rok? Pravice! Takže dávky ne, ale minimální mzdu také ne. Tak co tedy? (Zprava: Volný trh.) Volný trh? Ale to jsou ty mzdy, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. To jsou právě ty mzdy. A myslím si, když jsme tady měli tu diskuzi o náhradových poměrech, tak ve všech vyspělých zemích je právě náhradový poměr minimální mzdy k té průměrné zhruba na 45 %. A víte, na kolika jsme my? Na 36 v tuto chvíli. Ono se to vyvíjí, protože máme čtvrtletně vývoj průměrné mzdy, takže když říkáte volný trh, tak je potřeba k tomu říct to B.

My ale také bojujeme ještě v jiných oblastech za pracující. 1. 7., a připomínám, že to je v pondělí, bude historický okamžik, protože jeden z posledních symbolů...

1. července bude historický den, protože padne jeden z posledních symbolů nebo výdobytků pravicových vlád, bude znovu proplacena nemocenská, a to i v prvních třech dnech. Bude zrušena tzv. karenční doba, a to je další opatření, kterými naše vláda ukázala a asi nemusím zmiňovat, že to je zásluha sociální demokracie - odmlka pro hluk v sále.

Takže mám velkou radost, že se sociální demokracii podařilo po velmi dlouhé době znovu obnovit proplácení prvních třech dnů nemocenské, tak aby pracující lidé nebyli trestáni za to, že onemocní a neměli, protože právě onemocněli, strach, že nebudou moci na konci měsíce zaplatit svůj nájem nebo hypotéku.

Kromě toho - a myslím si, že si dobře vzpomínáme, jak jsme pro to všichni napříč politickým spektrem hlasovali, se nám podařilo zvednout další dávku společnými silami. Kromě důchodu a kromě toho, že budeme také společně zvedat tu nejdůležitější dávku, a to je rodičovský příspěvek. Ta další dávka, kterou jsme společně navýšili, a já jsem z té vysoké podpory napříč politickým spektrem v této Sněmovně měla velkou radost, a to je příspěvek na péči. Byl to sociálně demokratický senátor, dnes již bohužel zesnulý, pan senátor Plaček, který to vybojoval. A já mám radost, že od dubna tohoto roku, ve čtvrtém stupni, a od 1. července ve třetím stupni, bude platit příspěvek na péči pro doma pečující a bude navýšen o jednu třetinu.

To znamená, že si myslím, že se opět shodneme, že to je dávka, kterou si naši občané zaslouží. A myslím si, že každý, kdo si trochu zkusil pečovat o nemohoucí osobu blízkou, zažil jak je to nesmírně náročné, že to je péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ví, co to je za psychickou a fyzickou zátěž, tak bude asi souhlasit, a koneckonců hlasování vás všech to potvrdilo, že to je velmi důležitý a velmi záslužný krok.

Další věc, která se mi podařila na konci minulého roku, byl schválen a byl to můj první zákon, který jsem přinesla na vládu, tak to byl krok ke stabilizaci lékařské posudkové služby. My jsme na jaře na tuto stabilizaci navázali zhruba dvaceti opatřeními nelegislativní povahy a na podzim předložíme tzv. třetí etapu, a to bude opět sada legislativních kroků tak, aby lékařská posudková služba fungovala jak má, a abychom se vlastně vypořádali s tím faktem, že v ČR je nedostatek lékařů, a ti, kteří pracují jako -

Takže lékařská posudková služba je další velký krok, který se nám daří. A pevně doufám, že se nám podaří společnými silami dostabilizovat, protože si myslím, že to bude zásluha zejména této vlády. Asi nebudu zmiňovat eNeschopenku, kterou nedávno podepsal pan prezident. A pevně doufám, že 1. ledna všichni oceníme plně funkční elektronickou neschopenku, která ušetří práci jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, tak lékařům i úředníkům České správy sociálního zabezpečení.

A protože si myslím, že je poměrně pokročilá hodina, takto svůj výstup už zakončím a jen to shrnu. Myslím si, že se nám společnými silami - a je to zásluha této vlády - podařilo navýšit - a já jsem na ten pojem hrdá - celou řadu dávek. Na prvním místě jsou to důchody. Chráníme seniory před chudobou. A i když jsme rekordně navyšovali, tak nám roste počet seniorů ohrožených chudobou. Pevně doufám, že všichni oceníme navýšení příspěvku na péči o ty nejvíce postižené ve třetím a ve čtvrtém stupni. Voliči to velmi oceňují. Pevně doufám, že se nám podaří dotáhnout do konce navýšení rodičovského příspěvku.

Už se těším na 1. července na zrušení karenční doby - je to příští pondělí, nezapomeňte. Historická událost. A těším se na debaty o důchodové reformě, kterou nebudeme dělat jak to dělaly pravicové vlády, nebudeme dělat důchodovou reformu na sílu, na těsno a takovou, o kterou nebude mít nikdo zájem. A také se těším na celou řadu diskusí o prorodinných opatření, které navrhnu, nebo také o úpravě dávek na bydlení tak, abychom ukončili obchod s chudobou.

Děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



