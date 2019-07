Ministryně Maláčová: K udržení sociálního státu je nutná vyšší porodnost

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi načíst návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který upravuje především zvýšení rodičovského příspěvku z dosavadních 220 tisíc na 300 tisíc korun a to od ledna příštího roku.

V případě vícerčat zachováme poměr 1,5 násobek uvedené částky, to je dosud 330 tisíc na nově 450 tisíc korun rodičovského příspěvku. Zatímco rostly za posledních 12 let ceny léků, plen, kojenecké výživy, oblečení, ale i energií a nájmů, rodičovský příspěvek se právě za těch posledních 12 let nepohl ani o korunu. A proto sociální demokracie navýšení rodičovského příspěvku prosadila do koaliční smlouvy a do programového prohlášení vlády.

Podíváme-li se například na nejčastější délku čerpání rodičovské, tedy do tří let věku dítěte, zatímco doposud rodina dostávala měsíčně zhruba sedm tisíc korun, tak po navýšení, pokud bude tento návrh schválen, tak si budou v tříleté variantě rodiny moci polepšit o 2 700 korun, to znamená na 9 700 korun. Těchto necelých 2 700 korun je pro většinu rodin zásadní přilepšení do jejich rozpočtu. A víte, že když jsou děti malé, tak se hodí každá koruna. Pokud budou rodiny čerpat rodičovskou rychleji, než je tříletá varianta, o to vyšší měsíční částky mohou čerpat.

Jen ještě pro ilustraci, abychom to měli v číslech. Tak pro srovnání, u středně příjmové rodiny se bude jednat o navýšení zhruba 9 %. Takže se jedná o zásadní signál, že podpora rodin je pro naši vládu zásadní a hlavně že nezůstáváme pouze u slov.

Asi nemusím připomínat, že jsem od začátku bojovala za variantu, která by byla pro rodiny nejspravedlivější, tedy pro všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let. Nicméně z rozpočtových a časových důvodů došlo na úrovni vlády ke kompromisu. A já myslím, že to je vítězství pro většinu rodin s nejmenším dítětem do čtyř let a že to je opravdu ještě jednou signál, že jsme i v době úspor prosadili takto velmi vstřícný rodinný krok.

Rodičovský příspěvek pobírá v současnosti 280 tisíc rodin a navrhovaná varianta se dotkne zhruba 80 % rodin z tohoto množství. Ještě ve stručnosti, o co se konkrétně jedná. Tato varianta se bude týkat všech rodin s nejmladším dítětem do čtyř let, které budou k 1. lednu 2020 aktivně pobírat rodičovský příspěvek.

Náš systém rodičovského příspěvku nabízí rodičům velkou míru flexibility. Každý si může dle svého uvážení vybrat tu rodinnou strategii, která mu nejvíce vyhovuje, rychle se vrátit do práce, či být skutečně doma a pečovat o své děti až do jejich čtvrtých narozenin. Ale tato vysoká míra individualizace znamená poměrnou komplikovanost našeho systému podpory rodičovství.

Měsíční částku lze ale každé tři měsíce měnit, což umožňuje zase reagovat na aktuální situaci rodiny. Vždy však platí maximální hranice odpovídající 70 % předchozích příjmů, tzv. denního vyměřovacího základu. Pro zjednodušení i tato samá částka jako u peněžité pomoci v mateřství, takže ta částka, kterou zejména maminky dostávaly během mateřské, představuje maximální částku, kterou mohou rodiny čerpat v rámci rodičovské. Tu horní hranici - ještě jednou zdůrazňuji.

Další zásadní změna, která v rámci těch diskusí zapadla, ale ze které mám osobně velkou radost, a je to dobrá zpráva zejména pro ty rodiny, které chtějí právě slaďovat práci a rodinu, tak je navýšení limitu pro docházku dítěte mladšího dvou let do předškolních zařízení a přitom pobírající rodičovský příspěvek, a to na dvojnásobek. Nárok na pobírání rodičovského příspěvku tak bude zachován pro děti do dvou let až do limitu 92 hodin měsíčně, což výrazným způsobem jak už jsem uvedla, pomůže sladit práci a rodinu. Týká se to zejména pobytu v dětských skupinách, které jsou financovány z evropských fondů, a tím pádem z veřejných zdrojů.

Ráda bych také zdůraznila, že navýšení rodičovského příspěvku je prvním krokem v celé řadě prorodinných opatření, která budu v příštích měsících prosazovat. Pokud má být Česká republika zemí skutečně prorodinnou, kde pracující lidé chtějí mít děti a také kde mají mít tolik dětí, kolik si přejí, tak jim potřebujeme v dnešní náročné době zajistit vhodné podmínky. Proto chci v příštích měsících prosazovat v souladu s programovým prohlášením vlády znovuzavedení jeslí. To znamená kvalitní a finančně dostupnou péči pro děti mladší tří let, a to transformací a zkvalitněním dětských skupin a zajištěním jejich systémového financování. Je to koneckonců i věc, která je nám každoročně v rámci tzv. country specific recommendations doporučována Evropskou komisí. Rozvoj částečných úvazků a zejména dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny s dětmi. To znamená, že v příštích měsících přijdu ještě, nebo přijdeme jako vláda s návrhy na znovuzavedení a systémové financování jeslí, podporu částečných úvazků a také rozvoj dostupného nájemního bydlení pro pracující rodiny s dětmi.

Dovolte mi vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o podporu tohoto návrhu, neboť cílem navrhované úpravy je především finančně podpořit rodiny s malými dětmi. Usnadnit jim výchovu a péči o své potomky, zvýšit rodinám s malými dětmi kvalitu života a ocenit tak jejich úsilí, které je společensky nesmírně důležité. A myslím si, že se na tom všichni shodneme. Protože právě pracující rodiny s dětmi vychovávající budoucí generace jsou pro naši společnost klíčové. A koneckonců ze zahraničí víme, že tam, kde mají rodiny s dětmi příhodné, vstřícné prostředí, tam je i vyšší porodnost.

A já osobně i vyšší porodnost, než je ta současná - 1,7 dítěte na ženu - považuji za předpoklad udržení sociálního státu nejen v otázce starobních penzí.

Velmi děkuji za pozornost.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



