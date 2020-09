Ministryně Maláčová: Máme povinnost zajistit spravedlivé důchody

reklama

Děkuji, pane předsedající.

Já bych reagovala na pana předsedu Stanjuru. Pane předsedo, vždyť víte, že když přišla koronakrize, takže my jsme tam celé vedení sociální demokracie poctivě seděli s celým vedením ODS a měli jsme tu první kolo diskuze toho našeho návrhu důchodové reformy. A musím uznat, že ta diskuze byla opravdu věcná a byla poctivá. A také jsme se shodli na tom, že v ní budeme pokračovat.

My jsme ta kolečka měli také u ostatních poslaneckých klubů a nepokračovali jsme v tom, protože přišla koronakrize. Teď jsme na to navázali a ten, řekněme, systémový krok, který naše vláda dluží - a já v tom dávám za pravdu. Naše vláda dluží důchodovou reformu. Je to totální priorita. A já jako ministryně práce a sociálních věcí, protože to je priorita našeho programového prohlášení vlády, tak takovou důchodovou reformu předložím, tak jak ji už rok a půl důchodová komise, nebo komise pro spravedlivé důchody existuje rok a půl, tak jak ji rok a půl komise pro spravedlivé důchody projednává, předložím. A pojďme o ní poctivě diskutovat.

Podívejte se, já souhlasím s tím, že potřebujeme systémové řešení. Nicméně nesouhlasím s panem předsedou Stanjurou, který říká: je tři roky po volbách, důchodová reforma není hotová. Já jsem ministryní práce dvacet pět měsíců, dvacet pět měsíců a v lednu jsme předložili ten záměr. A v komisi pro spravedlivé důchody - a víte, že tam je polovina zástupců odborné veřejnosti a druhá polovina jsou zástupci parlamentních poslaneckých stran. Nikdo z těch lidí neřekl, že to je špatný směr. My v tuhle chvíli - a to nám také zkomplikovala koronakrize, čekáme na tu analýzu, na tu nezávislou analýzu OECD. Ta by měla dorazit v říjnu, to znamená během několika týdnů. Já pevně doufám, že se to zase celé neposune, protože nejsme v tomto tím tělesem, kdo by to stanovoval. Je to mezinárodní organizace, která reaguje na celý ten posun, který způsobila koronakrize. A pak chceme to systémové řešení představit.

To znamená, že skutečně je to priorita naší vlády, představíme to, a já pro to udělám maximum. A nejenom protože to mám za úkol, ale také proto, protože jsem ten ročník, kterého se to bude týkat, ten velký výpadek za několik desetiletí. Takže z tohoto důvodu i mimo jiné mi to leží na srdci. A myslím si, že je opravdu férové a důležité vést tu poctivou věcnou debatu o tom, jak mít spravedlivé důchody teď, pro současné penzisty, ale i pro ty budoucí, v řádu několika příštích desítek let. A já jsem před několika týdny řekla, že celá ta diskuze, kde na to vezmeme, je hloupá a plytká. Samozřejmě jsem to řekla jinak, než bylo mediálně interpretováno. Ale skutečně pro mě, pokud nevedeme diskuzi o tom, kde vzít peníze na to pro lidi, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli, aniž by někdo řekl, že si to nemůžeme dovolit, tak ta diskuze je zbytečná. My prostě máme povinnost zajistit základní funkce státu lidem, kteří odvádí celý život velkou část mzdy, tak máme povinnost jim zajistit spravedlivé důchody.

Nebudu k tomu více již říkat. Myslím si, že tu debatu, která nás čeká v příštích dnech a týdnech, ale já si myslím, že tento návrh zákona je o tom, jak vyrovnat inflaci posledních měsíců. Máte pravdu, potřebujeme systémové řešení, pojďte na tom s námi pracovat. My poctivě usilujeme o debatu úplně se všemi parlamentními stranami. A myslím si, že to jedna z největších výzev pro Českou republiku.

Děkuji.

