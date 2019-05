Ministryně Maláčová: Musíme se připravit na velký zánik pracovních míst

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zmínila, že sociální demokracie tento návrh na zavedení pěti týdnů dovolené podporuje. Podporujeme tento krok dlouhodobě. Víte, že to bylo jedno z našich témat, které jsme zvedli v kampani ve volbách do komunálu minulý rok.

A ty teze jsou jednoduché, proč tak děláme. Víte, že dneska většina zaměstnavatelů už pět týdnů dovolené má dávno zavedených a takto to funguje i ve velké části evropských zemí kolem nás. A myslím si, že by bylo dobré tyto pracovní podmínky narovnat tak, aby pět týdnů dovolené měli všichni čeští zaměstnanci. Je také zjištěno, že pokud lidé mají více času na odpočinek a více volného času, tak roste produktivita práce. A já si myslím, že to je pro zaměstnavatele strašně důležité, aby lidé byli odpočatí a mohli pak mnohem lépe pracovat. A z tohoto důvodu sociální demokracie navrhuje právě zavedení pěti týdnů dovolené, ale také zkrácení pracovní doby o třicet minut denně.

Dalším důvodem, proč navrhujeme nebo podporujeme pět týdnů dovolené, je to, že se připravujeme... (Ministryně přerušuje svoji řeč kvůli hluku v sále.)

Děkuji. Protože víte, že v dnešní době už započíná proces přechodu na ten tzv. průmysl 4.0, čelíme trendům, které jsou spojené s digitalizací, s robotizací a to bude znamenat velký zánik pracovních míst. Celá ta mapa pracovního trhu se bude překreslovat. A já si myslím, že důsledkem toho bude také, že bude potřeba méně pracovní síly. A proto kratší pracovní doba bude jedno z opatření, které tomuto trendu bude předcházet.

Další argument - a s tím výčtem pak už skončím - je, že asi víte, že v České republice pracujeme o 400 hodin více než Němci ročně a o 300 hodin více než Francouzi. A podle mezinárodní organizace OECD jsme právě národ nebo země, kdy lidé pracují téměř nejvíce, je to v průměru 776 hodin ročně (?).

Takže toto jsou čtyři hlavní důvody, proč sociální demokracie a také Ministerstvo práce a sociálních věcí tento návrh na zavedení pěti týdnů dovolené podporuje. Děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



