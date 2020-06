Ministryně Maláčová: Nedivte se, že občas vybuchnu

Přeji všem hezkou neděli,

pro mě tentokrát výjimečnou tím, že jsem mohla poprvé vidět neteř Verunku, která se narodila během koronakrize a také jsem se po dlouhé době potkala se svojí babičkou. Cesta na Slovácko ale byla i pracovní - stavila jsem se na Velehradě a poptala se místních, co říkají na zrušení ústavu Vincentinum. Nikdo nerozumí tomu, proč to kraj dělá a budu to ještě řešit s hejtmanem.

Co jsme během koronakrize udělali

Tento týden jsem se poslancům pokusila přiblížit, co všechno můj resort v průběhu epidemie dělal a komu pomáhal. Na covidovou krizi mé ministerstvo reagovalo 50 rychlými a konkrétními kroky. Nejzásadnější byl program Antivirus, ošetřovné, odpuštění odvodů podnikům, ale také pomoc sociálním službám a desítky dalších věcí. Zákony jsme psali jak na běžícím páse, nonstop se všemi komunikovali, pomáhali jsme, kde to šlo.

Nedivte se, když pak vybuchnu, jakmile uslyším lež - například, že lidem potřebujícím mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) dáváme devětačtyřicet korun. Ano, dostanou devětačtyřicet korun, když si o devětačtyřicet korun, třeba na vlak, řeknou. Jindy jsme zase přiznali přes padesát tisíc. Máme teď nová čísla a víme, že Úřad práce odklepl 850 mimořádných okamžitých pomocí v průměrné výši 9100 Kč. Ale shazovat tím celý institut a práci řady úředníků mi od médií a některých politiků přijde nepřijatelné, a to že nám klepou volby na dveře, není argument. MOP je spravedlivá a pro všechny. Moc jsem stála o to, aby mi poslanci pomohli najít důvod, proč se lidé o MOP ostýchají hlásit. Jsou to špatné zkušenosti z dřívějška, z časů Drábkových reforem? Stud? Neinformovanost, přestože dáváme inzeráty do bezplatných noviny a plakáty jsme oblepili celou republiku? Ve velké informační kampani budeme pokračovat, ale zkuste prosím i vy, co čtete tyto řádky, o MOP mezi svými blízkými mluvit. Potřebujeme, aby lidé za námi se svými problémy chodili, ne aby trpěli v koutě. Pravda je ale taková, že nepotřebujeme žádnou další novou dávku. Za tím si stojím.

Nezaměstnanost

Jak už asi víte, nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,6 procenta. Nově bylo zaevidováno 38 385 osob, což je ale téměř o 15 000 méně než minulý měsíc. Je mi líto každého, kdo o práci přijde, přesto jde o velmi slušné číslo. Jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě držíme i zásluhou naší pomoci firmám.

Obávám se, že po prázdninách bude hůř, zejména mezi lidmi s nejnižšími příjmy a budu na to mít dvě odpovědi. Jednak zvýšení příspěvku v nezaměstnanosti, protože za současných 8,5 tisíce korun se žít nedá. Chci, aby lidé normálně nakupovali a nechávali vydělat obchodníkům a výrobcům zboží, protože tím se roztáčí ekonomika. O výši částky ještě povedeme na vládě diskusi. Druhou odpovědí je dynamičtější politika zaměstnanosti. Školení, která lidem a firmám opravdu pomohou, úřadům práce ulevíme od papírování, aby měli více času na lidi…Bude toho spousta. Zítra budu s kolegy na ministerstvu diskutovat o našem plánu jak se připravit na případný skokový nárůst nezaměstnanosti. Děláme vše proto, aby nezaměstnanost nenarostla, musíme být ale připraveni i na černý scénář.

Zaměstnanosti se týká i novinka na úřadech práce – tzv. Outplacement, který jsme obšlehli ze zemí, které jsou v tom dál. Zaměří se na pomoc s hledáním místa už v době, kdy lidem propuštění hrozí či jsou ve výpovědní lhůtě. Na dvouletý projekt mají úřady práce 484 milionů korun a stovky lidí navíc, hlavně z evropských peněz. Podstatné ale je, aby se lidé na úřad obraceli včas. Outplacement také zahrnuje poradenství a školení, a lidé by se měli naučit hledat místo s využitím internetu a jiných zdrojů, psát správně životopis či dobře vystupovat u přijímacího pohovoru. Posílit se má i finanční gramotnost a chytřeji se bude volit rekvalifikace.

Peníze pro samosprávu

Sociální demokracie rovněž usiluje, aby následky koronaviru neodskákaly obce a kraje. Peníze, o které přijdou na daních v rámci podpory firem, jim musí být kompenzovány. Je noční můrou, že by podniky zastavily investice a přestaly dávat lidem práci. A to si ČSSD velmi uvědomuje. Proto budeme hledat řešení, jak obcím a krajům odebrané příjmy kompenzovat. Jasno by mohlo být už příští týden.

Tak ať i vám jde práce od ruky a nový týden je úspěšný.