Ministryně Maláčová: Nemůžeme boj s pandemií stavět na nedůvěře

Děkuji. Já budu skutečně velmi stručná, protože čas běží. Co se týká těch karantén, rozumím tomu, že vás irituje, že se to mění. Ale tak jak si to nechávám vysvětlit od odborníků, tak je to vždy výsledek diskusí klinické a epidemiologické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví, které reagují na ten nejnovější výzkum. A tak jak jsem to pochopila, tak ve čtvrtek byla zveřejněna velmi obsáhlá harvardská studie, na základě které pak ta klinická a epidemiologická skupina diskutují ta jednotlivá opatření. Na základě toho jsme ve čtvrtek schválili 14 dní karanténu, ve čtvrtek večer na vládě, na základě stanovisek těchto dvou skupin, a také 21 dní pro případ, že máte covid pozitivního rodinného příslušníka. Nicméně po diskusi a vyhodnocení těch relevantních statistických dat se zjistilo, že těch 21 dní, nebo těch +7 dní v případě covid pozitivního rodinného příslušníka nemá dopad, nebo závažný dopad na šíření té infekce, a vzhledem k tomu, že by to mohlo vést k tomu, že by se nám snížil počet nahlášených kontaktů, tak jsme dnes v poledne na vládě zesouladili počet dní v karanténě na 14 dní tak, aby to bylo pro všechny stejné. Je to matoucí, ale dělá se to za pochodu, tak jak se za pochodu vlastně získává a publikuje ten výzkum. Doporučuji sledovat výstupy iniciativy Sníh, protože tam je to velmi podrobně rozepsáno a myslím si, že i Ministerstvo zdravotnictví se k tomu průběžně vyjadřuje.

Já osobně si myslím, že celá ta situace - zaznělo tady pátý den, desátý den atd., že karanténa by mohla být, sice to není můj osobní názor, ale jsou to věci, které jsou diskutovány zejména těmi odborníky iniciativy Sníh, že výstup z karantény by mohl být potvrzen, pokud máte sedmý den negativní test. Ale není to moje kompetence, je to věc, která se diskutuje - a negativní PCR test - a uvidíme, jak se celá situace vyvine.

Teď ale k podstatě a k návrhu toho zákona. Pojďme si říct po druhé, co je cílem té iniciativy. Já si myslím, že cílem té iniciativy je, aby v situaci, ve které je Česká republika, a asi nebudu citovat ten článek CNN, té americké CNN Ostrov beznaděje a temnoty, aby se dostala pandemie pod kontrolu, 20 tisíc mrtvých, obrovská nadúmrtnost, denně přírůstky ve výši 15 tisíc a více, projekce na příští tři týdny obrovské. A v tuto chvíli jediná šance - jediná šance, a myslím si, že bychom měli mít společný zájem na tom, abychom za měsíc nemuseli prodlužovat opět nouzový stav, pevně doufám, že se to nestane a nebudeme to muset dělat, je, maximální omezení kontaktů. A jeden z hlavních nástrojů, jak maximálně omezit kontakty, je to, aby lidé netratili na tom, pokud půjdou do sebeizolace. Nesmí prostě vzniknout prostor na úvahu o tom, že se mi nevyplatí zůstat doma. O tom je ten návrh. A měli jsme tu návrh 370 Kč, ten ztroskotal, a už během projednávání toho návrhu jsme čelili velké kritice, že lidi nad 28 tisíc doma nezůstanou. A já vás prosím, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, už během těch 370 Kč nám spousta lidí říkala, to je výhodné pouze pro 1,4 milionu zaměstnanců. Všichni ostatní, a je jich většina, nebudou motivováni k tomu, aby zůstali doma. Takže hledáme řešení, aby lidé, kteří nemají příznaky, zůstali v karanténě nebo v izolaci, chránili své okolí, pomáháme jim se izolovat. A děláme to cestou, která je velmi složitá. Bohužel v téhle chvíli dobré řešení prostě neexistuje. Neexistuje.

A myslím si, že je velmi špatně, ten boj s pandemií v době, kdy jsme na tom opravdu kriticky, stavět na nedůvěře k občanům a počítat úspory v řádu 10 milionů, tak jak to tady zaznělo, když každý den nás stojí boj s pandemií a ta uzávěra ekonomky 2 miliardy Kč. Neznamená to, že nejsme hospodární, ale v tuhle chvíli nemůžeme ten boj s pandemií stavět na nedůvěře, protože prostě jinak to nezvládneme.

A když mám reagovat na pana poslance Feriho, ten návrh, i když pan poslanec Feri říkal, že se chce dohodnout, tak to extrémně komplikuje. Myslím si, že ten návrh je prostě úplně - zase to vede tu diskusi úplně jinam. Ti lidé, jedno, jestli jsou v karanténě nebo v izolaci, tak mají stejné povinnosti, to je potřeba si říci, tak nevím, proč bychom je měli diferencovat částkami, oni mají stejné povinnosti. Zároveň negativní test neznamená, že ten člověk není pozitivní. To znamená, zase nemůžeme rozlišovat ty částky podle toho, zda jste v izolaci nebo v karanténě. A právě proto se ta karanténa nařizuje, celý ten návrh je postaven na infekčnosti. Takže prosím vás, ještě jednou a už budu končit, neztraťme v té košaté diskusi o detailech, a je tu spousta věcí, které se budou měnit, zvláště délka té karantény, možný výstup z karantény pravděpodobně atd., tak neztraťme ten hlavní cíl z dosahu očí. To je, že musíme najít takové řešení, kdy ti lidé budou zůstávat doma, pokud mají kontakt s někým, kdo je nakažený, nebo pokud jsou dokonce sami nakažení nebo si myslí že - nebo mají příznaky. To je tím hlavním cílem, a takové řešení hledáme. Takže pojďme se prosím dohodnout.

