Ministryně Maláčová: Opravdu mě nesmírně překvapilo, že jsem byla obviněna z podvodu

Omlouvám se za to pane bože, neplatilo to vám, pane předsedo. Nemyslím, že jste Bůh. (S úsměvem.) Nicméně byla to reakce na to, že takhle to dopadá, když poslanci přijdou na jednání v jeho prostředku. Zmeškají první část a pak si začnou říkat to svoje, protože, omlouvám se, to byla podstatná část mého úvodního slova, kde jsem vysvětlovala, jak fungují individuální projekty. Mohu to zopakovat znovu, ráda to udělám, ale velmi stručně a jak správně říká za mnou paní ministryně financí, možná pro vás bude prospěšnější, omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího, přečíst si stenozáznam.

V podstatě ten systém je nastaven tak, že každý kraj má na toto programové období svoji takzvanou dílčí alokaci, celkově je to pro celou Českou republiku 8,08 mld. korun. Nad rámec této dílčí alokace se mi podařilo realokovat 1,5 mld. korun, které má pro tento rok, ale samozřejmě protože jsou to i peníze, které jsme našli v jiných částech operačního programu Zaměstnanost, zejména v prioritní ose na rovné příležitosti a pak také na zaměstnanost jako takovou, protože máme rekordní zaměstnanost v Evropě a nemyslíme si, že by finanční prostředky na tuto oblast byly lépe využity než na sociální služby, tak jsme realokovali 1,5 mld., kterou je možno čerpat v příštích třech letech. Není to, že máte každý rok půl miliardu, ale můžou si to kraje takto rozdělit. Jsou tam jiné čtyři podmínky, v podstatě jde o to, že musí být žádost buď o prodloužení, nebo o nový projekt podána do poloviny prosince tohoto roku. Ten projekt může být maximálně na 48 měsíců. Další podmínka je, že na konci října roku 2022 musí být projekty ukončeny. To jsou jediné mantinely projektů.

A co je klíčové, pokud skutečně kraje, a teď se dostáváme do podstaty věci, vynakládaly finanční prostředky na takzvané individuální projekty, na jejichž výpadek požadovaly finanční prostředky, tak v rámci individuálních projektů, ať už prodloužených, nebo nových, mohou tyto výdaje dostat, i když projekt není schválený, vyplaceny zpětně, a to od 23. ledna tohoto roku. Takže to jsou ty principy. Je to ještě podstatně složitější a je to velmi podrobně popsáno ve stenozáznamu, nebo ten, kdo má chuť si to nastudovat opravdu podrobně, tak v podmínkách výzvy 5 a 6, víte, že máme jednu výzvu pro Prahu, druhou výzvu pro zbytek republiky, tak je nastaveno celé čerpání evropských fondů. Tam je to rozepsáno zhruba na 80 stránkách a velmi detailně vysvětleno a nebo potom v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z minulého týdne. Takže to je, jak funguje celý systém čerpání v individuálních projektech. Pokud skutečně tento rok, kdy došlo k výpadku, byly peníze na individuální projekty čerpány a kraje budou činné, a já už jsem říkala, že osm, včetně hlavního města Prahy, ze čtrnácti buď už nový projektový záměr předložilo, nebo ho mají za posledních několik týdnů dokonce schválený, nebo nám avizovaly, že do konce týdne si ho prodlouží, nebo nechají schválit, tak jim výdaje proplatíme. To je ta logika.

Co se týká kulatých stolů, já jsem neřekla: máte problém, přijďte na kulatý stůl, tak to nebylo, ale navazovala jsem na diskusi s panem poslancem Bauerem, prostřednictvím pana předsedajícího, který se ujišťoval, zda jsme podklady skutečně zaslali. A já jsem říkala: ano, posílala jsem to panu předsedovi Vondráčkovi, nejsem si jistá, zda jsem to posílala paní předsedkyni Maxové, ověřila jsem to, paní předsedkyně Maxová to také dostala, a za třetí pozítří se koná kulatý stůl a v rámci kulatého stolu jste to také dostali.

Jinak co se týká například dotazu pana poslance Kaňkovského, prostřednictvím pana předsedajícího, těch kulatých stolů bude celkově pět a tím takzvaným stakeholderem diskuse o novele sociálních služeb nejsou jenom poslanci a senátoři, nejsou to jenom zákonodárci, ale jsou to také poskytovatelé, jsou to kraje, jsou to obce, jsou to neziskovky, jsou to zástupci odborů a my se snažíme všechny tyto skupiny dostat na jedno místo. Jinak ještě pro vaši informaci, sociální výbor si v Poslanecké sněmovně vyžádal speciální kulatý stůl a ten jsme také přislíbili a stanovení termínu je teď právě na straně paní předsedkyně Maxové. Takže to ke kulatému stolu.

Co se týká připomínky paní poslankyně Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem jenom zmiňovala, že 1 mld. je na platy, ale měla jsem samozřejmě na mysli, že to je i na mzdy. Byla to zkratka, takže se za ni omlouvám, 1 mld. je i na platy, i na mzdy a je to přepočítáno na úvazky, jak se to dělá každý rok, je to systém, který každý rok takhle fungoval, každý rok, když se dofinancovává, tak přepočtení na úvazky je poměrně přesné, každý rok jsou poskytovatelé spokojeni s logikou a aritmetikou přepočtu, takže nerozumím, proč by to letos nemělo fungovat.

A poslední připomínka, na kterou bych ráda reagovala, je ta, která se týká Zlínského kraje. Logika byla postavena tak, že jsme tu měli problém, my jsme ho s paní ministryní financí vyřešily, postavily jsme se k tomu čelem, vyřídily jsme požadavky přesně tak, jak žádala Asociace krajů. Je tady diskuse o Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Ano, já jsem to vyjádření pana Horeckého na kameru v neděli viděla, ale také mám k dispozici e-mail, kde tvrdí úplný opak. To si budeme muset asi vyjasnit. A všichni hejtmani ten e-mail mají k dispozici. Já ho nemůžu zveřejnit, protože je tu listovní tajemství a nebyl určen mně, ale otázkou je, proč pan prezident Horecký říká něco na kameru a něco tvrdí do e-mailu. To je jiná věc na vyřízení. A opravdu mě to osobně zaujalo, nicméně pokud je tady složení financování, které požadovala Asociace krajů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a my jsme tomu vyhověli, tak tu záležitost doslova považuji za vyřízenou. Ale jsem ještě o celé problematice ochotna diskutovat.

A proč jsem reagovala na ten dotaz? Protože mě opravdu nesmírně překvapilo, že jsem byla obviněna spolu s paní ministryní financí z podvodu. Myslím si, a už jsem to zmiňovala, že pan předseda Výborný přestřelil, prostřednictvím pana předsedajícího. Řekla jsem, že slušný člověk by se omluvil. Já bych to takhle udělala. To se může stát, v zápalu politického boje se prostě může stát, že člověk trošku přestřelí, myslím, že ten výraz je adekvátní. Ale pokud někdo říká a ohání se potřebnými a tvrdí, že sociální služby jsou to nejdůležitější, a pak kraj, ve kterém mám hejtmana, dává ze všech krajů nejméně, nejenom že nejméně, dává pětinu toho, co je průměr ostatních krajů, tak je to velmi podivná situace. A myslím si, že to prostě není adekvátní situaci. Ale nebudu se k tomu už vracet. Chtěla jsem jenom dát všechny tyto informace do kontextu. Velmi děkuji.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



