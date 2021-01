Ministryně Maláčová: Prosím, podpořte zkrácení lhůty na sedm dní. Naše ekonomika to potřebuje

reklama

Děkuji, pane předsedající. Velmi stručně, protože už ta debata skutečně trvá velmi dlouho. Já se pak k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům vyjádřím ve třetím čtení. Co se týká na jaké bázi byly tyto komplexní pozměňovací návrhy projednávány, tak to bylo na bázi tripartity, ta jednání, myslím si, že jich byly desítky, probíhala od května tohoto roku a účastnili se jich jednotliví experti relevantních resortů, to znamená, MPSV, MF a MPO. Co se týká podpory tripartity, to byl dotaz, tuším, že pana poslance Bauera. Ano, ten návrh, který jsem v tom včerejším psaní označila za žádoucí a z našeho hlediska nejlépe zpracovaný, zároveň je to kompromisní návrh všech devíti subjektů zastoupených v této ctěné Poslanecké sněmovně, tak ten má podporu všech členů sociálního dialogu, to znamená, všech čtyř prezidentů, respektive předsedů. Podepsali také ten dopis, který jsem vám všem 200 váženým členům a členkám této Poslanecké sněmovny zaslala, a společně zde vysvětlujeme, proč jsme dospěli k tomuto kompromisnímu a komplexnímu návrhu a proč jej považujeme za žádoucí.

Co se týká těch jednotlivých poznámek, tak dovolte, abych neprodlužovala tu dnešní debatu, abych se k nim vyjádřila buď bilaterálně, potkáváme se na chodbě, ráda vysvětlím nebo potom ve třetím čtení, je toho skutečně hodně, padlo toho hodně, ráda jsem kdykoliv k dispozici. Ještě si myslím, že takto důležitý návrh si to zaslouží a velmi podrobně to vše vysvětlím ve třetím čtení.

Poslední věc. Ještě jednou vás, vážené paní poslankyně, páni poslanci, prosím, opravdu vás prosím, abyste podpořili zkrácení té lhůty na sedm dní, protože naše ekonomika potřebuje návrh zákona o kurzarbeitu, potřebuje dobré řešení a myslím si, že podnikatelé velmi toužebně čekají na tuto novou úpravu, potřebují nějakou jistotu v této velmi složité době. Kurzarbeit bude mít velkou výhodu, pokud projdete na komplexní pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, že firmy, a na to bych chtěla skutečně upozornit, firmy, pokud ten návrh projde, nebudou již potřebovat finanční prostředky, aby předfinancovávaly mzdy svým zaměstnancům a také aby za ně zaplatily odvody, protože Antivirus si myslím, že se nám velmi podařil, je to nejúspěšnější vládní program, nicméně jeho jedna z nejslabších stránek spočívá v tom, že firmy musí vyplatit mzdy, zaplatit odvody a pak teprve požádat o vyúčtování Úřady práce. A to by se s tím komplexním pozměňovacím návrhem pana poslance Sklenáka změnilo. Takže ještě jednou vás prosím, abychom se po těch měsících debat posunuli o zkrácení lhůty na sedm dní, česká ekonomika to potřebuje. Děkuji.

