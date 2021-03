Ministryně Maláčová: Psychický stav obyvatelstva není nejlepší

reklama

Děkuji, pane předsedo, já osobně jsem zastánkyně radikálního řezu. Součástí toho radikálního řezu měla být i dočasná stoprocentní nemocenská, protože si myslím, že by to byla velmi srozumitelná věc, jednoznačná, se všemi riziky, které skýtala, a pomohla by nám dostat se z toho velmi rychle. Takže toliko za mě.

Co se týká průmyslu, omlouvám se, já jsem předtím zapomněla v záplavě těch reakcí reagovat na paní senátorku Šípovou. Velmi dobře vím, co se v průmyslu děje. Řekla bych, že jsem s pány odboráři Středulou a Dufkem v kontaktu na denní bázi. Ale nejenom s nimi, i např. s paní předsedkyní Žitníkovou, protože intenzivně řešíme oblast sociálních služeb.

Ale také vím z první ruky, co se např. děje v největší firmě v České republice, ve Škodovce. Právě proto minulý týden sociální demokracie navrhovala, bohužel nás nebyla na vládě většina, než se začne testovat ve firmách, tak abychom průmysl omezili. Výsledkem té velmi intenzivní diskuze na pondělní vládě bylo to, že se zavedlo povinné testování ve firmách a že se také uspíšilo. Vlastně bylo zahájeno 2 dny po té pondělní diskuzi.

A já si myslím, že to je klíčové, protože testování skutečně je zásadní věc. V tuhle chvíli stojí před vládou ten úkol, nebo před námi všemi, aby se testování skutečně zrealizovalo co nejrychleji. Aby maximum lidí, zaměstnanců v tomto sektoru bylo protestováno, abychom měli dostatek testů, abychom měli kvalitní spolehlivé testy. A myslím si, že nás také bude v příštích dnech čekat diskuze o tom, zda ten interval, který byl zvolen, je dostatečný. Zda to spíše nezintenzivnit. Tzn. výsledkem debaty na vládě je, že máme povinné testování. Možná ještě zmíním, že když jsem to na té poslední tripartitě navrhovala, ta poslední tripartita byla minulé pondělí, tzn. před deseti dny, tak to bylo ještě odmítnuto. Takže ta situace nabrala rychlý spád.

Co se týká reakce na pana senátora Nwelatiho, tak bych chtěla říct, že po návratu ze zahraničí z rizikové země zaměstnanec jde automaticky do karantény. To je potřeba si říci. A podle aktuálního vyjádření ministerstva zdravotnictví většina evropských zemí spadá do té kategorie zemí s největším stupněm rizika.

Co se týká debaty cestování do zahraničí. Už jsem se k tomu před chvílí vyjádřila, velmi dobře to vnímám. Nezlehčuji to, ale v kontextu problémů, které řešíme, teď připomenu, velká část lidí přišla o velkou část příjmů. Většina živnostníků, nebo velká část živnostníků přišla o možnost své obživy. Máme celou řadu firem. Víte, že ten počet zkrachovalých firem minulý rok byl nejvyšší za poslední dobu. Rodiny s dětmi už jsou půl roku bez řádné školní docházky. Celkově už rok děti nechodí řádně do školy. Všechny tyto věci s sebou přinášejí ekonomické, finanční problémy, vedou k tomu, že psychický stav obyvatelstva, všichni to asi známe, není nejlepší. Takže ta debata o karanténách, nebo o cestování do zahraničí a nároku na izolačku, teď se omlouvám, mi přijde v kontextu těchto velkých problémů něco jako... V angličtině se říká "champain" problém. Je to důležitý problém, ale v kontextu těch ostatních si myslím, že je méně závažný.

Takže ano, ta debata o průmyslu byla velmi intenzivní, nicméně pokud se podaří zavést povinné testování, budeme mít dostatek testů, budeme mít kvalitní testy, tak si myslím, že by to mohlo vést k tomu, že se v příštích dnech situace zklidní. A uvidíme to za 14 dní na denních přírůstcích. Děkuji.

