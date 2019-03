Ministryně Maláčová: Rozdíly v důchodech mužů a žen považuji za zásadní nespravedlnost

Toto jednání bylo věnováno zejména návrhům opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů žen.

Rozdíl ve starobních důchodech mužů a žen je zhruba 2400 Kč. I to je jedním z důvodů, proč je 31 % seniorek ve věku nad 65 let ohrožených příjmovou chudobou.



„Rozdíly v důchodech mužů a žen považuji za zásadní nespravedlnost v našem důchodovém systému. Musíme řešit, jak pomoci seniorkám dnes i v budoucnosti. Finanční udržitelnost zároveň nesmí být jediným kritériem důchodového systému, tím druhým musí být udržitelnost sociální,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



V rámci zasedání byla členům komise prezentována analýza příčin nespravedlivé výše důchodů mužů a žen. V rámci prezentace byla zopakována východiska související s problematikou nerovností na trhu práce. Česká republika je na druhém nejhorším místě v EU s 21,8 % rozdílem v platech mužů a žen. Významným zdrojem rozdílů je péče o děti. Tyto nerovnosti se pak přenáší i do důchodového systému a ze dvou třetin způsobují nerovnosti v důchodech.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k diskuzi několik návrhů na řešení, jak uvedené nerovnosti odbourat. Členové Komise pro spravedlivé důchody se shodli na tom, že by měly být více rozpracovány koncepty řešení rozdílů v důchodech mužů a žen v budoucnosti. Do příštího zasedání, které je naplánováno na 3. května 2019, budou rozpracovány následující návrhy:

• zavedení fiktivního vyměřovacího základu za dobu péče o dítě

• sdílení důchodových nároků partnerů (pro osoby nově vstupující do důchodového systému)

• prodloužení vyloučené doby pro výpočet vyměřovacího základu

Ministerstvo práce se ale bude nadále zabývat také variantami řešení situace u seniorek, které jsou už nyní v důchodovém systému.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Kam umístit lidi, kteří by ztratili nárok na dávky? Ministryně Maláčová: ANO si bude muset vybrat: Děti, nebo banky? Ministryně Maláčová: Penze musejí být udržitelné nejen finančně, ale i sociálně Maláčová má problém. Rodiče podepisují tuto petici. A ta raketově narůstá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV