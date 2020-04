Ministryně Maláčová: Snažím se, aby nezůstalo jen u slov

reklama

Přeji všem hezkou neděli (psáno v něděli, pozn. red.),

jarní, slunečnou a plnou naděje. Pro mě byl dnešek opět z části pracovní, ale nic, co bych nezvládala.

Jak víte, na vládě projednáváme návrat země k normálu a postupné zmírňování restriktivních opatření. Určitě to ale neznamená rušení nouzového stavu, který je dál nutný. Ostatně, stačí se na to zeptat hejtmanů. Stále potřebujeme v případě nutnosti rychle nakupovat a posílat zaměstnance tam, kde jsou akutně zapotřebí. Takže nechápu řeči o tom, že si vláda zvyká na nepřiměřenou moc či lacině exhibuje. Nepochybuji o tom, že po skončení krize bude opozice o všech krocích dál diskutovat a chtít je prošetřovat, ale tady potřebujeme rychle jednat a pomáhat. Vyzývat ke „vzpouře davů“, jak dělá exprezident Klaus, není nic jiného než narůžovo nalakovaný egoismus a sobectví.

O co rychleji rozvolňujeme - k radosti zdravých a silných - zákazy a omezení, o to více musíme chránit nemocné a seniory. Takže prioritou zůstává bezpečné prostředí v nemocnicích a sociálních ústavech a domovy seniorů budeme otevírat v červnu až jako poslední. Chápu, že je to daleko, ale je to to nejmenší ze všech zel, ze kterých musíme vybírat. Do té době budou muset zřizovatelé ústavů dále dodržovat pokyny ministerstva zdravotnictví, aby se v ohrožení neocitli ani klienti, ani personál. Právě jemu bych pak chtěla znovu moc poděkovat za jeho obětavost. A snažím se, aby nezůstalo jen u slov, a to nejen ošetřovatelů a pečovatelek, ale i kuchařek či uklízeček. Znovu se ukázalo, jak jsou lidé v sociálních službách nezastupitelní a zároveň dlouhodobě špatně placení. Takže pevně věřím, že vláda odsouhlasí můj návrh a tito lidé brzy na svých výplatních páskách uvidí odpovídající odměny.

Tím se dostávám od zdraví k penězům. Ty by měly být až na druhém místě, ale složenky se samy nezaplatí. Slíbila jsem, že pokud mimořádná situace potrvá déle než měsíc, navrhnu navýšení ošetřovného na osmdesát procent. Stalo se. Dosáhnou na ně zaměstnanci, OSVČ a nově i dohodáři!

Další kroky děláme hlavně proto, abychom zabránili růstu nezaměstnanosti. Údaje z Úřadu práce říkají, že v dubnu by měla stoupnout na 3,4 procenta a o podporu v nezaměstnanosti by mohlo nově zažádat asi 41-45 tisíc lidí. Už jen proto potřebujeme, aby program Antivirus pokračoval dál a jsem ráda, že už běží bez zádrhelů ohledně podávání žádostí, a drtivou většinu tak můžeme schválit. Úřady práce vše procesují za šest pracovních dnů a zatím jsme podpořili asi 130 tisíc pracovních míst. Zkrátka tyhle peníze jednoznačně pomáhají a doufám, že k nim přibydou i prostředky z realokace nevyčerpaných peněz EU. Také je klíčová co největší podpora firem v podobě různých úlev či odkladů, takže budu chtít, aby jim stát dával více zakázek a dbal přitom na regionální spravedlnost.

Zkrátka toho je hodně. Děláme co můžeme v reálném čase a většina se nám daří, ale protože jsou to tisíce věcí najednou, logicky vznikají i chyby. Budeme se snažit dál a doufejme, že nám to půjde stále lépe.

Držme si palce a věřme, že těch dobrých zpráv bude stále více!

Vaše

Jana Maláčová

