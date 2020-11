Ministryně Maláčová: Sociální služby musí vědět, že v tom nejsou samy

reklama

Snad jsme nabrali dostatek sil na nadcházející týden. Ten odstartují Dušičky a většina z nás jistě zavzpomíná na své blízké, kteří už nejsou mezi námi. Jinak za sebou máme opět velmi turbulentních sedm dní. Dotáhli jsme do konce megadůležité krizové zákony – ošetřovné pro rodiny s dětmi a překlopení dávek, aby se lidé vyhnuli frontám na Úřadu práce.

Anketa Zaslouží si herec Josef Dvořák státní vyznamenání? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 15348 lidí

Co ještě zbývá? Prosincový příspěvek 5000 Kč k důchodům. Ale i tady jdeme do finále. Přestože opozice zablokovala rychlejší projednání, návrh už prošel úspěšně Sněmovnou. Do Vánoc příspěvek dorazí třem milionům lidí! Senioři a invalidní důchodci mají hluboko do kapsy a 5000 navíc jim pomůže vyrovnat se s letošním rekordním zdražováním a nečekanými výdaji za nákupy dezinfekce, roušek atd. To všechno je stálo spoustu peněz navíc. V téhle mizérii se pomáhalo všem, tak proč ne těm, kteří musejí vyžít z důchodů? Celý život pracovali, odváděli do systému, tak teď je přece neodstavíme na vedlejší kolej! Věděli jste, že milion seniorů má u nás důchod pod 14 tisíc korun? Chtěla bych vidět, kteří politici by z toho dokázali vyžít.

Hodně seniorů nebo lidí s postižením se neobejde bez pomoci druhých. Ochraně těch nejohroženějších věnujeme na MPSV nejvíce sil. Moc dobře víme, že nákaza koronavirem může mít pro klienty sociálních služeb fatální následky. Proto jsem tolik tlačila na to, aby Ministerstvo zdravotnictví zavedlo preventivní testování zaměstnanců a klientů antigenními testy. A proto jsem také chtěla, aby se na krajích stejně jako na jaře vyčlenila tzv. přechodová lůžka pro COVID pozitivní klienty sociálních služeb, kteří nemají těžký průběh. Oboje už se podařilo a co nejdříve se rozjede. Sociální služby musí vědět, že v tom nejsou samy!

I když to je dlouhé a obtížné, v dodržování mimořádných pravidel musíme vytrvat. Virus nesmí dostat žádnou další munici. Teď to vypadá, že se trochu stahuje, určitě to ale neznamená, že se můžeme okamžitě vrátit do normálního života. Budeme muset být opatrní minimálně ještě celou zimu. A pamatujte, roušky jsou základ!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Pravice i levice musí táhnout za jeden provaz a najít řešení Ministryně Maláčová: Nelze porovnávat standardní ošetřovné a toto krizové ošetřovné Ministryně Maláčová: Stojím před vámi doslova pět minut po dvanácté a žádám vás o podporu Ministryně Maláčová: Je zcela zásadní ochránit lidi před ztrátou zaměstnání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.