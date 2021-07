Ministryně Maláčová: Spousta lidí přijde o práci v příštích letech a desetiletích

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla reagovat na některé předřečníky. Vím, že už se debata posunula někam jinam, ale dovolte mi, abych k tomu uvedla pár poznámek. Co se týká tady toho návrhu KDU-ČSL na to, aby byly odebrány důchody představitelům toho minulého režimu, tak já si myslím, že skutečně 32 let po sametové revoluci asi podle KDU-ČSL, která je podle mě tradiční stranou, která by měla mít odpovědnost, myslet dlouhodobě, tak já nevím. Já to vnímám, že máme v této zemi mnohem závažnější problémy, obrovské problémy, které nás čekají a toto jsou věci, které... já tomu prostě nerozumím, proč se 32 let po revoluci řeší tyto záležitosti.

Já, když si jenom tak říkám, co mě osobně děsí, tak kromě toho, že tady máme obrovský deficit rozpočtu, stárnutí populace, které nás bude příští roky a desetiletí extrémně trápit, máme narůstající sociální nerovnosti. Máme tady pokračující digitalizaci a automatizaci trhu práce, která náš trh práce kompletně revolucionuje a pravděpodobně spousta lidí o práci přijde v příštích letech a desetiletích. Klimatické změny, stále neustoupila pandemie. To jsou všechno věci, které nediskutujeme v Poslanecké sněmovně, ale diskutujeme tyhle návrhy, které měly být nebo neměly být, to ať rozhodnou zákonodárci, před 32 lety.

Co se týká té diskuze, kdo to navrhl první nebo kdo byl první, aby se ženám kompenzovaly nižší důchody, je pravda, že KDU-ČSL to navrhla před třemi lety. Ano, to je pravda, nicméně, já vás mohu osobně ujistit, že když už jsme tady u toho vypočítávání, že já jsem kvůli této problematice v roce 2012 založila občanský spolek. A logicky, když jsem se stala ministryní, tak jsem to začala řešit. Proto jsem založila jako ministryně práce a sociálních věcí komisi pro spravedlivé důchody a proto jsme předložili tu úpravu, která je vydiskutována napříč politickým spektrem a je také dobře napsána.

Já nesouhlasím s tím, že by v tom zákoně, tak,jak to napsala KDU-ČSL, měla být speciální úprava pro ženy, protože mně osobně píšou i tatínci samoživitelé, že jsou strašně rádi, že nediskriminujeme muže, protože jsou prostě četné případy v této v této zemi, kdy o děti pečovali převážně otcové, protože maminka se rozhodlo odejít od rodiny. A to bylo strašně nespravedlivé, kdyby oni tu pětistovku nedostali. To by bylo opravdu velmi diskriminující. Takže, prosím, pokud neumíte konformně s Ústavou napsat, tak se kvůli tomu nerozčilujte.

Ale prostě nespravedlivé důchody nebo nižší mzdy kvůli tomu, že se u nás stále ještě primárně ženy koncentrují na péči a finančně na tom tratí, tak to je obrovský problém a místo toho, abychom se tady hádali, kdo s tím první přišel, tak pojďme společně vymyslet, jak přesvědčíme ostatní politické strany, aby to podpořily, protože ten rozdíl tři tisíce mezi průměrným důchodem ženy a průměrným důchodem muže je opravdu obrovská výzva a já dlouhodobě říkám, že chudoba ve stáří má v Česku bohužel ženskou tvář.

A pokud s tím něco neuděláme, tak se v naší zemi bude pro statisíce lidí, zejména starších lidí, žít ještě mnohem hůře. Takže proto to navrhujeme a pojďme se jednou přestat hádat o malichernosti a pojďme spíš hledat cestu, jak to společně prosadíme. A to je koneckonců, o tom jsou i dva pozměňovací návrhy sociální demokracie. Pojďme konečně narovnat tu nespravedlnost s náročnými profesemi. My chceme, aby lidé, kteří celý život pracovali a mají kvůli tomu zničené zdraví, tak aby mohli odcházet do důchodu dříve bez toho, aby jim byl krácen důchod. Ten princip je jednoduchý: za každých deset odpracovaných let o rok dříve.

No a ta druhá věc je - pojďme řešit nižší důchody těch, kteří kvůli péči jsou na tom finančně traceni. A ta pětistovka je podle mě minimum. A pojďme v podstatě se za tím účelem spojit a společně to prosadit. A my to budeme dělat jako sociální demokraté, my vás v příštím týdnu a přespříští týden budeme kontaktovat a budeme vás přesvědčovat, abychom skutečně společně konečně tuto nespravedlnost narovnali, protože je to strašně nefér, že ženy mají o tři tisíce v průměru nižší důchody.

No a tam bych navázala ještě na pana poslance Kaňkovského. Pan poslanec Kaňkovský tedy říká, jak to, že je to až po třech letech. Pane poslanče, vy jste asi žil v jiné zemi než já. Já jsem jako ministryně práce a sociálních věcí poslední rok a půl řešila zejména následky pandemie. Já zde mám ve Sněmovně stále neprojednaných dvanáct zákonů. Dvanáct klíčových zákonů od lékařské posudkové služby přes novely... teď budeme projednávat novelu zákona o sociálních službách. To není tak, že bychom tři roky nedělali nic a teď bychom si vzpomněli. Vždyť se tady, pro boha živého, řešila rok a půl pandemie. A pevně doufám, že už je u konce. Bohužel nic tomu nenasvědčuje.

Prosadili jsme tady společnými silami strašně moc zákonů. Jenom za resort práce a sociálních věcí to byly tři desítky zákonů. Tři desítky. A více než tucet jich tu máme ještě neschválených. A pevně doufám, že třeba v pátek se nám podaří společnými silami udělat novelu zákona o dětských skupinách, novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jako vždyť je toho strašně moc v resortu práce a sociálních věcí. A tady ty výkřiky prostě, že co jste ty tři roky dělali, vždyť je to u každého zákona. A tato Sněmovna má pět set neprojednaných zákonů. Pět set neprojednaných. Takže pojďme se spíše spojit a hledat cestu, jak ty věci zvládat schvalovat tak, aby se ty problémy, které jsem vyjmenovávala na začátku, aby se je dařilo řešit a aby Česká republika byla připravena.

Co se týká paní předsedkyně Pastuchové, ohledně údajného kolapsu IT systémů. Paní předsedkyně, to se, ten údajný kolaps, týká nepojistných dávek na Úřadu práce. A nic nekolabuje, je tam vendor lock-in a Ministerstvu práce a sociálních věcí při současném stavu zákona o veřejných zakázkách se nedaří vysoutěžit toho dodavatele, ale nic nekolabuje, všechny systémy fungují, jsou funkční, výplata dávek funguje, akorát ten nový dodavatel je koneckonců kvůli soudnímu zákazu s těmi systémy v tuto chvíli něco dělat v nedohlednu.

No a co se týká IT systémů České správy sociálního zabezpečení, tak ty perfektně fungují. Elektronická neschopenka je toho důkazem, výplata rouškovného minulý rok v řádu několika týdnů je to důkazem. No a my jsme minulý týden spustili po třiceti letech důchodovou kalkulačku - po třiceti letech důchodovou kalkulačku - mnozí z vás my už říkali, jak perfektně funguje. Já jsem ji ještě oficiálně nepředstavila, protože jsme ji chtěli měsíc testovat, nicméně už se o ní mediálně reportuje. No a ta důchodová kalkulačka je něco, co je naprosto převratného. Konečně a každý z vás, kdo to zkusil, konečně tady máme takový nástroj. To je věc, o které se vlastně jenom dlouho mluvilo, a my to na Ministerstvu práce a sociálních věcí po elektronické neschopence, rouškovném, dokážeme konečně uvést v život. To znamená, žádné IT systémy nekolabují, jsou perfektně funkční, a co se týká těch nepojistných dávek, tak tam je to dle mého názoru problém zákona o veřejných zakázkách, ale vše je tak, jak má být.

A potom ještě k té otázce, co je vychované dítě, ta diskuze, co je vychované dítě. Myslím, že to byl, už nevím který, pan kolega poslanec, jestli někdo, kdo měl deset dětí a nepracoval, bude mít nárok na výchovné. No, pane bože, nebude mít nárok na výchovné, protože připomínám ještě jednou, že dneska, abyste dostali v České republice důchod, tak musíte mít odpracováno pět a třicet let. Tak, ježíšmarjá, jak tady někdo může klást tu otázku, že nepřizpůsobiví budou ti, kteří mají deset dětí a dostanou desetkrát pět set. Ne, pět a třicet let je dneska vstupenka do důchodového systému. Prosím, mějte to na paměti. Takto je to napsáno. Pět a třicet let musíte mít odpracováno. A z této optiky bych to všechno hodnotila, protože vychovávat děti, zvládat rodinu a ještě mít toliko odpracováno, je prostě obrovská zásluha. A to, že v dnešní době mají ženy o tři tisíce v průměru nižší důchod, je obrovská nespravedlnost a já vás prosím, abychom se spojili a konečně tu nespravedlnost po těch letech debat společně napravili. Děkuju.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí

