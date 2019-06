Ministryně Maláčová: Vedení resortu je kompletní

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jmenovala dva nové náměstky s oficiálním uvedením do funkce k 1. červnu 2019.

Sekci ekonomickou a ICT nově povede Jan Baláč, náměstkyní sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek bude Kateřina Jirková. Vedení resortu je tak od 29. listopadu 2018, kdy došlo k vládnímu schválení roční systemizace, kompletní.

„V organizační struktuře resortu došlo v rámci systemizace k podstatným změnám, v jejichž důsledku byly některé z věcných sekcí po dobu několika měsíců vedeny zastupujícími náměstky. Proto považuji za úspěch, že se nám podařilo obsadit vedoucí pozice zbývajících odborných sekcí kvalifikovanými kandidáty a oběma přeji v jejich funkcích hodně úspěchů,“ řekla ministryně Maláčová.

Jan Baláč je zkušeným vedoucím pracovníkem. Po studiích na Cambridge a London school of Economics and Political science, zaměřených na vládní ekonomiku, nové technologie, vývoj produktů a politiku na podporu inovací, působil v letech 2010–2014 jako projektový manažer v oblasti čistých technologií ve společnosti LEEF Technologies s. r. o. V letech 2015–2017 byl manažerem rozvoje podnikání v ČEZ ESCO a. s. a v období 2016–2017 zároveň jednatelem společnosti ČEZ Solární s. r. o. Od ledna 2018 až do doby nástupu na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zastával funkci provozního a finančního ředitele Nadace České spořitelny.

Kateřina Jirková má velké zkušenosti ve státní správě. Po absolvování Právnické fakulty brněnské Masarykovy univerzity, kde vystudovala Veřejné a soukromé právo, nastoupila na MPSV do oddělení rodinné politiky (2004–2011), které následně vedla. V letech 2006–2008 byla pověřena zastupováním ředitelky odboru rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2012 až dosud působila na pozici ředitelky odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek.

