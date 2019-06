Ministryně Maláčová: Vláda musí začít řešit družstevní bydlení a startovací byty pro mladé

Přeji všem hezkou neděli,

dvojnásob pak všem tatínkům. Slavit Den otců sice u nás není až tak běžné, ale já si myslím, že všichni muži, kteří dýchají pro své děti a starají se o rodinu, si zaslouží poděkování. Jsem moc ráda, že jednoho takového mám doma i já. A pevně doufám, že jste si tento den užili, u nás to bylo o skákacích hradech, muzice a zmrzlině.

Začnu souhrnem dobrých zpráv. Lidí bez práce je u nás nejméně od roku 1997. Nezaměstnanost ve srovnání s dubnem opět o desetinu procenta klesla, na rekordních 2,6 procenta. Od ledna se podařilo najít práci dalším skoro 5?0? tisícům lidí, a to přesto, že máme na Úřadech práce i čerstvé absolventy. Potvrzuje se, že česká ekonomika je stále v dobré kondici. Neplní se ani strašení, že se tlak na vyšší mzdy odrazí ve vyšší nezaměstnanosti.

Senát tento týden schválil můj návrh e-neschopenky. Zavázala jsem se, že ji zavedu o ROK dříve, než chtěla má předchůdkyně za hnutí ANO. Hledali jsme takové řešení, které bude vyhovovat lékařům, zaměstnavatelům, úředníkům a zejména pacientům. Fungovat by měla od ledna 2020 a já z toho mám radost, protože jsme si e-neschopenku skutečně odpracovali.

Čtvrtek jsem strávila v Lucemburku na Radě ministrů pro práci a sociální věci z celé EU. Domluvili jsme se na řadě užitečných věcí, mimo jiné se Bratislava poprvé stane sídlem evropské instituce. Velmi zajímavé pak bylo, když na pracovním obědě vystoupil coby zvláštní host rumunský ministr financí a popisoval každodenní souboje se svým kolegou zodpovědným za sociální oblast. Potvrdilo se mi, že pro ministry práce a sociálních věcí jsou na prvním místě lidé a jejich problémy, a finance až na tom druhém. A že je to stejné všude v Evropě...

Vedle rekordní zaměstnanosti se nám také daří zvyšovat peníze na důchody, rodičovskou, příspěvek na péči, mzdy a platy. Přesto mi ale stále chodí spousta dopisů od lidí, kteří dělají vše správně a přesto žijí v neustálém stresu. Tvrdě pracují, vychovávají děti, snaží se šetřit a stejně žijí od výplaty k výplatě. Odjakživa tvrdím, že na sociálních dávkách u nás nerozhazujeme. I tam, kde nejsou čerpány stoprocentně účelně, jsou úniky legrační ve srovnání s tím, jak stát leckdy odírají lidé úspěšní, bohatí, s prosperujícími firmami. Přesto si ale myslím, že systém dávek si kontrolu zaslouží. Příští týden představím svůj návrh revize dávek na bydlení a doufám, že ušetřené peníze použijeme pro potřebnější.

Je to i úkol pro celou sociální demokracii. Vidět potřeby na první pohled běžných, bezproblémových rodin. Všímat si, co dělá prudký nárůst cen zeleniny, vědět, kolik stojí soukromé jesle, kroužky či škola v přírodě … Nebo také jak drahé a nedostupné je bydlení. Přečetla jsem si v úterý, že na nový sedmdesátimetrový byt v hlavním městě si Pražan nevydělá ani za patnáct let. Vláda proto musí začít řešit družstevní bydlení a startovací byty pro mladé.

Přeji nám všem úspěšný týden a v pondělí buďte v práci obzvlášť ostražití. Jak zjistil Státní úřad inspekce práce, k nejvíce pracovním úrazům dochází právě v pondělí dopoledne, a nejkritičtější je desátá hodina. To my většinou míváme poradu vedení MPSV.

Vaše

Jana Maláčová

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Maláčová: Formovat českou zemi musí muži i ženy. Jinak budeme možná mocní, ale nemocní Ministryně Maláčová: Jen tak můžeme dát smutným dětským příběhům nové, lepší začátky Ministryně Maláčová jednala v Lucemburku na Radě EU ministrů práce a sociálních věcí Politici se tváří, že nejsou ve funkci, aby něco dělali, vypálila Šichtařová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV