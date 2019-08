Ministryně Maláčová: Žádný jiný stát se nemůže chlubit nižší nezaměstnaností než my

Jsme evropští ŠAMPIÓNI! Žádný jiný stát se v posledních měsících nemohl chlubit nižší nezaměstnaností než má Česká republika. Byla by ale obrovská chyba, kdybychom si dovolili usnout na vavřínech. Nechci, aby jednou lidé přicházeli kvůli technologickému boomu o práci. A taky NIKDY nebylo tak dobře, aby nemohlo být líp. I přes skvělá čísla se pořád potýkáme s dlouhodobou nezaměstnaností. Náš trh práce zkrátka stále trpí některými neduhy. Vyléčit by je mohl můj BALZAM – balíček zaměstnanosti.

Proč se s příchodem nových technologií zbavovat zkušených pracovníků a složitě najímat nové? Stačí přece ty ostřílené a osvědčené proškolit. Že si to zaměstnavatel nemůže dovolit? NEVADÍ! Dáme mu na to peníze.

Máme spoustu lidí, kteří pracovat chtějí, ale přesto o práci nemohou zavadit. Že je to divné? NENÍ! Tihle lidé mají obvykle hned několik znevýhodnění – vyšší věk, zdravotní postižení, nízkou kvalifikaci atd. Pomoct jim musí Úřad práce a my mu dáme do rukou modernější a výkonnější nástroje, se kterými to bude mnohem snadnější. Šanci musí dostat KAŽDÝ, kdo pracovat může, a to bez ohledu na hendikepy.

Chci se vyhnout tomu, aby těžce zaměstnatelní lidé končili zbytečně na dávkách. Pro některé jsou nejlepší možností výdělku veřejně prospěšné práce. Nově chci umožnit, aby je mohli zájemci vykonávat až TŘI roky. Strašně to pomůže nejen těm lidem, ale i obcím.

Myslíme i na ty, kteří nemohou najít práci v okolí bydliště a musejí daleko dojíždět. Chci jim dát příspěvek až 3500 Kč, aby pro ně byla práce pořád ještě výhodná. Vyplatí se to i státu, protože podpora v nezaměstnanosti je mnohem nákladnější.

BALZAM toho ale řeší ještě mnohem víc. Třeba přísnější pravidla pro zaměstnávání cizinců nebo sankce pro ty, kteří pracovat mohou, ale práci se úmyslně vyhýbají. A co nás to všechno bude stát? Doufám, že NIC. Celé jsme to připravili tak, abychom tyhle změny mohli zaplatit z evropských peněz. Všechno ještě projednám s odborníky, zaměstnavateli a odbory. Jestli to půjde dobře, balíček do konce roku předložím vládě. Držte mi palce!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



