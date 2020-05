Ministryně Maláčová: Zavádíme spravedlivější nárok na dovolenou

reklama

Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o třetí čtení novely zákoníku práce. Dovolím si jen stručně připomenout vývoj projednávání tohoto návrhu tak, aby se neopakovala situace z minulých let a my jsme se společně dobrali k novele zákoníku práce, což je bezesporu jeden z nejdůležitějších zákonů vůbec, tak jsme na podzim minulého roku (Odmlčela se kvůli hluku v sále. Předseda zvoní.) uzavřeli na úrovni předsedů koaličních stran, to znamená pan premiér Babiš, pan první místopředseda vlády Hamáček, předsedů koaličních poslaneckých klubů, pan předseda Faltýnek, pan předseda Chvojka, já jsem se k tomu přidala jako předkladatelka a potom všechny čtyři hlavy takzvané tripartity, pan prezident Hanák za Svaz průmyslu a dopravy, pan předseda Wiesner za Konfederaci zaměstnavatelských svazů, pan předseda Středula za ČMKOS a pan předseda Dufek za ASO.

Všechny tyto osoby se shodly, že budou podporovat při projednávání tohoto návrhu tu verzi, kterou vláda schválila na podzim minulého roku a že podpoří pouze ty pozměňovací návrhy /byla to písemná dohoda, podepsaná všemi osobami, které jsem vyjmenovala/, na kterých bude jednomyslná shoda všech těchto osob.

V gentlemanské dohodě, která se uzavřela vůbec poprvé písemně, se všechny tyto osoby zavázaly, že budou ve Sněmovně podpořeny pouze ty pozměňovací návrhy, na kterých je shoda všech zúčastněných.

Novela zákoníku práce se týká následujících záležitostí - a tady budu velmi stručná. Zavádíme sdílené pracovní místo, inspirovali jsme se v Německu, a chceme podpořit rozvoj částečných úvazků. Zavázali jsme se zjednodušit doručování písemností, to znamená pokud zaměstnavatel nepřevezme písemnost od zaměstnance, nově se zavádí tzv. fikce doručení. Zavádíme spravedlivější výpočet, spravedlivější nárok na dovolenou, která se bude nově, pokud bude předloha schválena, odvozovat od odpracovaných hodin, nikoli od odpracovaných dnů. Zavádíme zvýšení náhrady pozůstalým, částky budou navázány na průměrnou mzdu a finanční náhrada v případě úmrtí je navržena jako dvacetinásobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba 720 000 korun. U pomníku(?) Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje 1,5násobek průměrného výdělku. Zjednodušujeme a reagujeme na směrnici o vysílání zahraničních pracovníků, což je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady v rámci poskytování služeb. Zde se rozšiřuje ochrana pro vyslané zaměstnance z EU do České republiky, pro ty budou platit stejné podmínky jako pro naše zaměstnance. A dochází také ke snížení administrativní náročnosti, to znamená, že podstatným způsobem se snižuje administrativní zatížení, které je kladené na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce.

Já mám velkou radost, že se nám daří v tuto chvíli v poměrně rychlé době dostat se do třetího čtení. Myslím si, že to je výborná zpráva, že se nám podařilo shodnout se na základních parametrech této novely zákona. A ještě bych chtěla říci několik posledních věcí. Během projednávání této novely došlo ke shodě sociálních partnerů. Došlo ke shodě sociálních partnerů na pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského, který se týká horníků. Zde tripartita vyslovila souhlas s tímto pozměňovacím návrhem, to znamená k tomuto návrhu, k této technické změně vydám souhlasné stanovisko. V posledních týdnech jsme také diskutovali pozměňovací návrh pana poslance Farského, který vlastně pomáhá podporovat mládež. Já bych zde chtěla podotknout, že věcně a lidsky tento pozměňovací návrh podporuji. Myslím si, že musíme podporovat sportovní aktivity mládeže. Na druhou stranu je potřeba říci, že zejména zástupci zaměstnavatelů s tímto návrhem nesouhlasí, a proto k tomuto stanovisku vydám nesouhlasné stanovisko, protože by to bylo porušení písemné dohody na úrovni předsedů koaličních stran, předsedů koaličních poslaneckých klubů a pak také všech těch čtyř představitelů sociálního dialogu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hájek (ANO): Horníci se báli chodit k doktorům, aby nepřišli o renty Kaňkovský (KDU-ČSL): Je třeba odstranit určitou diskriminaci v rámci profesí Gajdůšková (ČSSD): Lidé jsou v každé firmě to nejcennější Beitl (ODS): Hospodářská komora upozorňuje, že náklady zaměstnavatelů by vzrostly až na 35 miliard ročně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.