Ministryně Němcová: Vláda urychleně vypracuje a předloží vlastní návrh zákona

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych se vyjádřila k návrhu pánů poslanců Víta Kaňkovského a Patrika Nachera, který se týká zpřísnění výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, příslušející zaměstnancům, kterým v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vznikla škoda, ztráta na výdělku podle zákoníku práce.

Předložený poslanecký návrh obsahuje postup, na jehož základě by s ním Sněmovna měla vyslovit souhlas již v prvním čtení. Jako ministryně práce a sociálních věcí, tedy orgánu, který je gestorem tohoto právního předpisu, jsem však měla k poslaneckému návrhu zásadní výhrady, které jsem ve svém stanovisku sdělila vládě, a ta se s tím ztotožnila.

Z výše uvedených důvodů proto nemohu tento poslanecký návrh podpořit.

K řešení dané problematiky proto vláda rozhodla, že urychleně vypracuje a Poslanecké sněmovně předloží vlastní návrh zákona, který danou situaci bude řešit tak, aby bylo z právní úpravy zřejmé, že pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku u uchazeče o zaměstnání bude zohledňována ta výše minimální mzdy, která byla platná v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, a nemělo by tudíž docházet k situaci, aby u jedné skupiny poškozených uchazečů o zaměstnání docházelo při každém zvýšení minimální mzdy ke snížení poskytované náhrady za ztrátu na výdělku.

Zákon, který vláda hodlá předložit, by navíc měl danou problematiku řešit komplexně i pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů. Návrh je již aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení a do Poslanecké sněmovny by se měl dostat do 27. února letošního roku.

