Ministryně Schillerová: Byla jsem z debaty trochu smutná

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, poslouchala jsem tady velmi trpělivě a velmi pečlivě celou tu debatu. Zbouralo mi to to, co jsem měla připraveno. Takže si tu strukturu svého vystoupení trochu jinak postavím. Byla jsem z debaty trochu smutná. Řeknu vám to úplně upřímně. Byla jsem připravena, že vás tady zahltím čísly a já nějakých pár čísel řeknu, ale smutná jsem byla z toho, jak tady některá ta vystoupení, nebudu nikoho oslovovat, nebudu nikoho se dotýkat, se snaží vykopávat příkopy. A naopak se děkuji těm, jmenovitě budu děkovat panu předsedovi Senátu, který mi mluvil z duše v tu chvíli. (Smích.) Řeknu to otevřeně. Já jsem upřímný člověk a když to tak cítím, tak to řeknu. Uvědomme si jednu věc, že máme jedny veřejné rozpočty a padlo to tady jednoznačně. Veřejné rozpočty se nějak přerozdělují a čelíme bezprecedentní ekonomické krizi, která tady nebyla nikdy v historii, nikdy v historii. A jestli něco nás z té ekonomické krize vyvede, tak to budou investice. Budou to investice napumpované do ekonomiky a my ty investice musíme realizovat společně. To znamená musí je realizovat stát a musí je realizovat kraje, města a obce. To byl i můj apel, který jsem písemně poslala Svazu měst a obcí, kdy jsem odpovídala na dopis, a to byl i předmět schůzky, kterou jsme měli se Svazem měst a obcí.

Ještě ke kompenzačnímu bonusu. Původně jsme nechtěli jít touto cestou. To nebyla žádná klička, ani skrčka, abychom vytáhli peníze z krajů, měst a obcí. Připravovali jsme to a potvrdí vám to zástupci odborných svazů a komor, připravovali jsme to jako dotační program ministerstva pro místní rozvoj a tyto dotace měl vyplácet Fond bydlení, teď neřeknu přesně, jak se přesně jmenuje, který je pod ministerstvem pro místní rozvoj. My jsme jako ministerstvo financí tam jenom řeknu lidově „přicmrndovali“, že jsme radili a říkali, jak udělat a co. Pomáhali s parametry. A když byla finální schůzka předtím, než program měl jít na vládu, tak se zástupci Svazů měst, svazů a komor s MMR a ministerstvo financí a MPO, tak požádali zástupci komor o to, ať si to vezmou finance a ať to udělají formou kompenzačního bonusu, protože to je program, který funguje. V té době už byl kompenzační bonus pro OSVČ. Ale kompenzační bonus nemůžete udělat jinak než ze sdílených daní, pokud ho spravujete podle daňového řádu. Dotace nemůže spravovat a vyplácet finanční správa. Ještě chvilku jsem měla pokus jít touto cestou, prostě to nejde. Je to v rozporu s rozpočtovými pravidly, nejde to. Jediná možnost byl kompenzační bonus nota bene už realizovaný předtím. Ještě jsme uvažovali i předtím, než jsme vůbec vyřešili kompenzační bonus OSVČ. To byla jediná cesta, jak to udělat, protože na jedné straně jsem byla vyzývána, udělejte to jednoduše, ať lidé mají peníze co nejdřív. Na druhé straně tím, co mně tady někteří podsouváte nebo někteří tady navrhujete, aby to byl dotační program, kterým by možná lidé neměli peníze ani za dva měsíce. Protože dělala by to skupina lidí, která to nikdy nedělala předtím, není jich ani 80, je tam asi 74 lidí, takže paní ministryně řešila, kde by jak posílila ten fond. A finanční správa, která je kvalifikovaná, má IT systém, byť jsme ho museli trošku upgradovat pro podmínky, ale samozřejmě dělají, dělali to nad rámec povinností, to teď nechci připomínat, ale jsou schopni, podívají se na registru, propojí, převedou peníze, je to jakási armáda lidí, která umí v těchto podmínkách pracovat, umí v těchto podmínkách zabrat, takže to nešlo jinak udělat, a nikdy jsme to netajili. Kdybychom to udělali dotačním programem, tak vsaďte se, že v tuto chvíli už tady řešíme, že ti lidé, že ty OSVČ nemají vůbec nic, a dnes máme vyplaceno téměř 12 miliard. Přes půl milionu OSVČ už si požádalo a teď na to čekají s.r.o. Čili když to půjde zpátky do Poslanecké sněmovny, bude to vaše vůle, já to budu muset přijmout jako politickou realitu, tak jako jsem to musela přijmout už mockrát, ale udělám vše pro to v PS, abychom to přehlasovali, a to z toho prostého důvodu, já nechci bojovat proti krajům, městům a obcím, vážím si nesmírně zástupců, znám jich celou řadu osobně, a někteří z vás tady vystupovali skutečně velmi státnicky. Ale předmět pozměňovacího návrhu, který včera přijal hospodářský výbor, ten je jen o tom, on to řekl pan předseda velmi dobře, to je o těch čtyř stovkách, ... museli jsme to vzít, protože ta částka je poměrně velká... V podstatě dnes není žádná daň, která by byla tak velká a byla příjmem jenom státu. Kdyby byla, tak to uděláme. Věřte, že to uděláme. Je to pouze daň z nabytí, tam je nějakých 13 miliard a ještě vláda rozhodla, že ji zrušíme, to předpokládám, že k nám doputuje časem, věřím, že to podpoříte, pak jsou to energetické daně, ale ty spravuje celní správa. Jednak toho tam není tolik a jednak to spravuje celní správa. To také nejde. A všechny ostatní daně, kde by byl dostatek peněz na to, tak je buď závislá, tou cestou jsme šli, nebo DPH. Ale tam je poměr naprosto stejný. Tam bychom si nevybrali, a protože už dnes bonus existuje na děti a vyplácí se z příjmů ze závislé činnosti, tak jsme to udělali stejnou cestou. Pozměňovací návrh a ty čtyři stovky, jak správně řekl pan předseda, tak je o tom, že jednak je to technicky absolutně neproveditelné, ta finanční správa to bude muset všechno dělat ručně, což prodlouží proces, vím, že tím vás nedojmu, že tady plakat nad finanční správou, že to nikoho nedojmu, ale je to i proti rozpočtovému určení daní. Pozměňovací návrh říká: Udělejte to poměrem daně z příjmu fyzických osob, ale vezměte to z jiného účtu. Takhle to zjednodušeně říká. To je technicky neproveditelné. Takže 6 000 obcí, možná přes 6 000, a všechny předpisy se budou dělat ručně. Udělám všechno pro to, aby – a říkám vám to upřímně, nebudu vám tady mazat med kolem úst - aby to neprošlo, pokud to tady projde. Padlo to tady několikrát – nechci, aby to působilo jako nějaké vydírání, toho jsem absolutně daleka, ale skutečně ti lidé si počkají. Počkají si, oni jim píší a nevěřím, že vám nepíší. Počkají si na to, my bychom takto, pokud to schválíte dnes, podepíše pan prezident, který to podepisuje obratem, tak v pondělí začíná finanční správa vyplácet. Takto bude vyplácet o ten další týden, pokud to všechno projde vše v PS.

Ještě bych chtěla říct, že některé projevy byly, vyzdvihla bych, politické, ale mně je to v tomto směru jedno. Pan primátor Nwelati? Říkám to správně? Pan primátor, teď mi vypadlo jméno, děkuji, to byl vyloženě státnický projev, přesně tak to je. Podívat se na rozpočet, tak jak to dělá stát. Podívat se na rozpočty, podívat se na to, jestli se dá ušetřit na provozních výdajích, ale nešetřím na investicích. Investice budou tím motorem ekonomiky, a tak jak počítáme s tím, že do státních investic musíme dát maximum, tak chceme, aby daly obce. Nechci tady vyčítat v žádném případě, udělala jsem si celou řadu poznámek, řeknu vám pár čísel. Protože jste se mě ptali, myslím pan místopředseda, kolik bylo na účtech, tak 31. 3. – nemám čísla k 30. 4., ale k 31. 3. 2020 měly obce na účtech 221,6 miliard Kč, kraje 40,2 miliardy. Nevyčítám to. Jenom, že jsem byla tázána, tak se ptám. Máme za sebou 6 let konjunktury. Konjunktury, která znamenala, že se navyšovaly příjmy veřejných rozpočtů, zhruba třetina patří krajům, městům a obcím, víte, že se navyšoval podíl na DPH v roce 2018 a samozřejmě na tom měli podíl i tyto firmy, někdo z vás to tady řekl.

Někdo z vás řekl, že oni žijí v městech, v obcích, oni platí daně. A daně, které se vyberou, se v rámci sdílených daní převedou i do rozpočtů krajů, měst a obcí. Čili to není o tom, jestli jsou vaši, nebo naši, prostě jsme jedny veřejné finance, jedny veřejné rozpočty. A ti lidé platili daně, přispívali do těchto veřejných rozpočtů. A teď mají problém a potřebují rychle pomoct. A není to možné udělat jinak než zase přes tyto sdílené rozpočty.

Takže já vám tady můžu přečíst, kolik se zvýšily příjmy krajům, měst a obcím, nárůst o 44 % atd. Zadluženost klesla krajů, měst a obcí klesla. To všechno mohu říct, to tady čísla mám, ale já nechci rozdělovat my a vy. Protože krize postihne všechny, jak stát, tak kraje, tak města, tak obce. A my se naopak musíme spojit a společně překonat tuto krizi tím, že budeme investovat do ekonomiky. Je potřeba si uvědomit, že díky podpůrným programům, které tady vláda zavádí – a já beru v potaz připomínku, že připomenu i to, že je to ze sdílených daní, tak v podstatě je tady celá řada programů, které jsou realizované jen na úkor státního rozpočtu. Zrušení daně z nemovitých věcí, všelijaké dotační programy. Ale oni vytváří multiplikační efekt, který se projeví ve spotřebě. A spotřeba se projeví ve výběru sdílených daní.

To znamená v tom, že se to vrátí nejen státu, ale i krajům, městům a obcím. Prosím, nezapomínejte na to, protože jednou třetinou kraje, města a obce participují na sdílených daních. To znamená, že nemůžeme posuzovat jedno opatření a říci, že tady je to na úkor rozpočtů, že další opatření budou zase ve prospěch rozpočtů. Tím chci říct, že je to všechno jeden společný balík peněz. Nevytvářejme tady příkopy. Já to tady nechci připomínat, nechci, mně to je pod úroveň, že jsme nakupovali ochranné pomůcky, že jsme je posílali do krajů, posílali jsme je do soukromých ordinací. Neřešili jsme to, protože to bylo potřeba a bojovali jsme o zdraví našich lidí. Takže nebudu to dělat, připadá mi to opravdu hloupé.

Těch 45 miliard, co jsme napsali, my nedokážeme odhadnout, kolik to bude, protože to je úplně maximální počet, kdyby se o to přihlásili všichni. My počítáme spíš, že to bude 35 miliard, ale dali jsme tam radši maximalistický odhad. A počítáme v tuto chvíli podle aktuálních čísel – a vyvíjí se to v čase – počítáme s propadem rozpočtů krajů, měst a obcí o 11 %. A máme hotový „stres-test“, jak tomu říkají kolegové, který ukazuje, že i když to bude 15 %, ale i 20, tak se to bez problémů díky právě vytvořeným rezervám – a já jsem za to ráda, že se to zvládne. Nicméně my si nemůžeme dovolit, a to je to, co teď chci říct už téměř na závěr, v podstatě podíl obcí na celkových investicích, padlo to tady také od někoho, je – a já mám skutečně čísla z ministerstva financí – je zhruba 40 %.

Teď myslím investiční výdaje. Na celkových investičních výdajích veřejného sektoru se obce podílejí asi 40 %. A v loňském roce, tzn. ke konci roku 2019, obce měli proinvestováno ze svých plánovaných investic 68 % a kraje asi 69 %. Takže je tam určitě prostor. A to bylo právě předmětem schůzky se Svazem měst a obcí. My jsme se tam jednoznačně domluvili a teď je to na straně Svazu, měst a obcí, který to má poslat paní ministryni Dostálové, že chceme masivně podpořit investice v jednotlivých městech, krajích a obcích. Chceme, aby se aktualizoval zásobník projektů, protože paní ministryně ho měla někdy z loňského roku. Chceme skutečně, aby Svaz měst a obcí poslal projekty, kde je připraveno stavební povolení, které mohlo být realizováno, a chceme masivně podpořit investiční. Protože to je to, co ekonomice pomůže a co věřím, že nás zachrání. Ty investice. A musíme je dělat společně. Takže my chceme toto podpořit a chceme, aby se investovalo. A věřte, že tak, jak podporu máme připravenou, teď čekáme na projekty, a tak, jak to máme naplánováno, tak se tento propad vrátí. A vrátí se nám i tou multiplikací a vrátí se nám všem společně. Protože jsme skutečně na jedné lodi. Děkuji vám.

