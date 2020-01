Ministryně Schillerová: Čtvrtý nejnižší státní dluh v EU patří České republice

Děkuji za slovo. Budu reagovat nejdřív na připomínky k vázání míst. Pane poslanče, to už se dva roky děje. A mnohem přísněji než to stanoví tato novela. Protože se to děje v rámci rozpočtové politiky, zákona o rozpočtu, ať už na rok 2019, na rok 2020, v podstatě váži prostředky na neobsazená místa a ty resorty je nemají. Zavedla jsem to jako opatření, které v podstatě přineslo v roce 2019 asi 3 miliardy v rozpočtu a na rok 2020 v kombinaci se snižováním asi nějak přes 2,5 kolem 2,7 miliardy. Takže je to opatření, které je dnes mnohem tvrdší. Ale já nechci, aby to bylo otázkou jenom každoročního jednání o rozpočtu, protože ministři se mění, vlády se mění. Chtěla bych, aby toto pravidlo bylo jednou pro vždy v rozpočtových pravidlech a vázalo prostě všechny budoucí ministry, pokud by se samozřejmě ta úprava nezměnila. A ta úprava je postavena tak... spousta těch návrhů, které jste tady přednesl, není možných. Není možné stanovit minimální tarifní plat a maximální osobní... Máme zákon o státní službě. S tím souvisí zákon o odměňování.

Vy jste to i připustil, že to má další legislativní konsekvence. Takže abych byla spravedlivá, tak to uznávám. Určitě by to ani neprošlo. Vzpomeňte si na letošní boj za platy učitelů. Byly hádky, jestli prostě 8 % tak, 2 % tak. Takže to by bylo i obrovské téma pro tripartitu. Takže takové legislativní změny vidím jako nereálné.

Ale vidím jako reálné, a ještě to vysvětlím, prostě tady není možné, že by obsazovali za každou cenu. Člověk, který vám to řekl, vám to neřekl prostě přesně. Možná bude lepší si promluvit třeba s nějakým státním tajemníkem, nebo s panem Postráneckým. Každé to systemizované místo má předepsané parametry, to znamená vzdělání, další požadavky, určitá třída atd. To není možné obsadit prostě někým nekvalifikovaným. A toto je tlak na resorty. Oni to nemusí obsadit do těch dvou měsíců. Samozřejmě. Ale ty peníze počínají druhým měsícem, ještě zdůrazňuji s výjimkou pracovní neschopnosti, tu jsme vyňali. Nebudeme trestat někoho, že je dlouhodobě nemocen nebo na mateřské. To je z toho vyňato. Prostě budeme vázat. A nevážeme je v celém objemu, ale budeme je vázat ve výši prvního tarifního stupně té dané platové třídy. A je to prostě jakási motivace. Je to prostě jakási úspora, po které voláte, slyším to tady při každém jednání o rozpočtu. A já chci, aby to bylo v rozpočtových pravidlech. A toto považuji za absolutně klíčové a pro mě revoluční. A nechci se o tom hádat každý rok při sestavování rozpočtu. (Velký hluk v sále.)

Takže není to v celém objemu. A je to motivace, protože byly resorty v minulosti... Vezměte si, že celá léta to nikoho netrápilo. Ať byl ministr, kdo chtěl, nikoho to netrápilo, že se dávají peníze za neobsazená místa. A já prostě chci, aby i oni byli pod určitým tlakem, aby se snažili ta místa obsadit, protože byly resorty, které záměrně neobsazovaly místa a ty peníze šetřily. Takže já jsem naopak čekala pochvalu od opozice za toto ustanovení.

Co se týče použití přebytku na něco jiného než na snížení státního dluhu - ta debata je taková úsměvná. Já si vzpomínám, že pan premiér, když byl ministr financí, mně říkal, že se o tom pořád debatovalo na té poslední vládě, jestli to použít na to, na ono, ta debata je samozřejmě virtuální. Přebytek v době, kdy se o něm rozhoduje, tak už zas je tam jakýsi posun v čase a použití na snížení státního dluhu si myslím, že je velice důležité. My jsme přebytky a vyrovnaný rozpočet měli teď za sebou několik let. A možná jste si všimli, zajímavé, že o tom se mlčí - pane předsedo Kalousku - Eurostat vydal statistiku tento týden, mám to když tak na svém Twitteru, kde uvedl, že čtvrtý nejnižší státní dluh v EU patří České republice. Takže to bych chtěla připomenout. Nevzpomínám si, kdy by takové ekonomické výsledky Česká republika měla. Děkuji vám.

