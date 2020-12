Ministryně Schillerová: Děkuji za věcnou a korektní debatu, která tady těch 9 hodin probíhala

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové. 9 hodin? Říkal jste, pane místopředsedo, 9 hodin. Tak to se vyrovná jednání o rozpočtu v 1. čtení. To bývá tak 9 hodin, 10.

Já jsem si dělala během rozpravy poznámky a měla jsem připraveno, že tady vystoupím a budu reagovat třeba tady na pana senátora Beka a říkat mu, o kolik narostl rozpočet vysokých škol mezi lety 2014 až 2020. Je to skutečně něco přes 20 miliard, tak, jak jsme to navyšovali každý rok. Je pravda, že za této vlády se to zintenzivnilo, to je bez diskuze. Pak jsem tady měla připraveno, že řeknu panu senátorovi Hilšerovi, kolik jde do školství, zdravotnictví, sociálních služeb... Sociální služby, to je moje taková slabina, to se hádáme každý rok.

Když začalo financování sociálních služeb v roce 2007, tak tam šlo asi necelých 7 miliard, letos tam půjde přes 20 miliard. Čili to jsou všechno věci, které jsem vám tady chtěla podložit, ale není to o rozpočtu. Někdo to tady správně řekl, je to o diskuzi nad balíčkem. Mám připraveno a podloženo celou řadou grafů, už vás nechci unavovat. Ten finanční polštář, to jsou ty přebytky veřejných rozpočtů. Ten pokles zadlužení na 30 % HDP před nástupem pandemie. Protože my se musíme bavit o veřejných rozpočtech, nikoli jen o rozpočtu státním.

Měla jsem připravenu ještě reakci na pana senátora Wagenknechta, ten daňový mix. Andrej Babiš řekl, že se za 2 roky chce vrátit k té debatě. Chce se vrátit k debatě i o tomto návrhu na snížení, pokud u toho bude samozřejmě, chce tu debatu otevřít. Daňový mix to není, to je debata o všech daních. Samozřejmě i o pojištění, takže to já vzkazuji zase těm, co nás poslouchají, že v tuto chvíli se bavíme o snížení daní v té nejtěžší krizi, která tady v novodobé historii... Ne v novodobé, od 30. let minulého století vůbec kdy byla. A kdy skutečně je ta nejsprávnější doba toto udělat. Takový čin chce odvahu. Věřím, že tu odvahu společně najdete.

Mám tady čísla inflace, 1,9, s balíčkem 2,1, pane senátore Wagenknechte, vy mě teď neposloucháte, to nevadí, takže s daňovým balíčkem inflaci odhadujeme na 2,1. Jen tak, abychom nestrašili důchodce a ty zranitelné. Nechme to už to být, protože těch argumentů tady padlo velké množství. Já odpovím na jasně položenou otázku pana předsedy Vystrčila. Na jasně položenou. Já na ni jasně dám odpověď.

Pane předsedo, prosím, se vší pokorou to říkám, v žádném případě bych si nedovolila, aby byla moje slova, prosila bych vás velmi, interpretována jako nějaké vydírání. To vůbec nepatří na tuto půdu. Je to jasná odpověď na jasnou otázku. Já budu nejen apelovat v Poslanecké sněmovně, ať se hlasuje pro verzi Poslanecké sněmovny, pokud by to bylo zamítnuto. Nejen tehdy. Dokonce budu apelovat, ale samozřejmě Poslanecká sněmovna je suverén, já pouze vyslovím svůj názor a svoji politickou podporu, já budu apelovat pro poslaneckou verzi i v takovém případě, kdyby tady došlo ke dvěma základním mantinelům.

Zaprvé, pro nás je zásadní, aby prošla varianta 15 a 23. Jakákoli varianta, 18, jak říkal pan senátor Goláň, je nepřijatelná. Uvědomme si, prosím, prosím velmi, že pokud prohlasujete vyšší daň, zvedáte daň osobám samostatně výdělečně činným. Nezapomínejte na to. A žádnou slevou, kterou tady máte navrženou, to nekompenzujete.

Já mám všechny ty grafy zpracované. Nekompenzujete, pane senátore, vy víte, že ne. To znamená, že ti lidé, kteří dneska jsou nejvíc postiženi, debatovali jste tady o tom několikrát, že se tady zavřely malé provozy... Já tu debatu nechci teď otevírat, protože je citlivá, tak těm bychom teď zvedli daně. To je, prosím, nepřijatelné.

Pak je druhá věc, kterou bych nemohla nechat být. Říkám to se vší pokorou. To je ta, kdyby tady neprošlo rozvolnění fiskálních pravidel, tzn. to posunutí plánu konsolidace, to zvýšení zubu v roce 2021, respektive až 2022, v rozpočtu a dále potom snižování. Protože to by znamenalo, já to znovu zopakuji, prosím, znamenalo by to, že ta transfúze, kterou té ekonomice teď dáme, tak jí druhou cestou hned pustíme žilou. Já bych musela v návrhu rozpočtu roku 2022 škrtat to, co by propadlo na těch příjmech na státním rozpočtu. Čili kolem nějakých, já nevím, 70 miliard. To je nepřijatelné, to je prostě nemožné.

Věřte tomu, tak, jak to tady řekl pan senátor, pan předseda Nytra, zasáhlo by to i kraje, města, obce. To by se netýkalo jenom státu. Nejsme my a vy. Nebo nejste vy a my, jak to mám říct, prostě jsou to jedny veřejné rozpočty. To znamená, že takovýto zásah do rozpočtu by se určitě neminul tím, že by se škrtaly investice, že by se škrtal jakýkoli provoz, že by nebylo skutečně na nic. Ale škrtly by se i zcela zásadně peníze v rozpočtech municipalit. To znamená, to by bylo to nejhorší, to bych rozhodně dopustit nemohla. Říkám to se vší zodpovědností, se vší vážností, že toto jsou nepřekročitelné mantinely, pro které by to nebylo možné akceptovat.

Ten guláš s knedlíky, jak jste říkal, pane předsedo, já si vypůjčím váš příměr, on nebude nijak levný. Teď se bavím, prosím, o variantě, kterou jsem připravena podpořit, tzn. varianta, na které se domluvily ty tři kluby. Já jsem s ní ztotožněna, byť je tam sleva, se kterou principiálně nesouhlasím, se zvyšováním slevy na dani, ale chápu, že je tady jakýsi nutný politický kompromis. Jsem politická realistka, takže jsem s tím srozuměná.

Ten guláš s tím knedlíkem v roce 2021 by byl zhruba asi na veřejných rozpočtech za necelých 100 miliard. Jen proto, že dopad snížení daní 15 a 23 by se projevil jenom v 11 měsících, tzn. za 11 dvanáctin, protože vlastně leden, tam by byla výplata za prosinec, ještě by tam byly ty původní daně. Nicméně dopad na veřejné rozpočty 2022 už by byl přes 120 miliard. Ale zase přechodný, protože se tam promítnou odpisy, které pak budou končit. Takže to by také odeznělo. Ten trvalý dopad by byl asi 103,8 mld. Kč, který už je od roku 2023. Ten je reálný.

Každopádně, co je důležité, padlo to tady také, ta změna RUD je trvalá. Byť je tady závazek se vrátit k jednání o daňovém mixu po dvou letech, tak změna RUD je trvalá, na to nezapomínejte. I když toto je velký zásah do veřejných rozpočtů, je to včetně změny RUD. Kdežto ta poslanecká verze za minimálně 130, bez změny RUD. Já jako realistka vím, že ten tlak by byl tak obrovský, tak obrovský, že bychom dřív nebo později stejně k něčemu takovému přistoupili a mohli bychom být na nějakých obrovských dalších částkách.

Takže já stojím nohama na zemi a říkám si, toto je sice hodně, ale je to včetně RUD. Je to jakýsi kompromis. Jsou tam priority, které sledujeme, které chceme. Jsem připravena tento společný pozměňovací návrh podpořit. Jsem připravena podpořit i další návrhy, které tady padaly, jako je zrušení stropu na cenné papíry, těch 20 milionů. Vzniklo to tam v té noci. Já jsem k tomu tehdy sice dala neutrální stanovisko, protože je to svým způsobem daňová výjimka, ale byl to nedomyšlený pirátský návrh. Bylo to bez přechodných ustanovení, skutečně já jsem mezitím absolvovala celou řadu debat s velmi úspěšným mladým podnikatelem, který vytvořil úspěšnou mezinárodní start-upovou firmu. Ten mi vyprávěl, co by to znamenalo. Že by odešli z České republiky a podnikali by v zahraničí. Bavila jsem se o tom s majiteli malých rodinných firem...

Já už budu velmi krátká. Já bych vás chtěla velice požádat, abyste to uvážili. Abyste uvážili to, že je třeba, padlo to tady několikrát, řekla jsem to i ve své úvodní řeči, je třeba opravit skutečně ten nepovedený návrh, který přišel z Poslanecké sněmovny. Je potřeba pomoci lidem, pomoci 4,5 milionu zaměstnanců, kteří jsou mnohdy ve velice složité situaci a bude to to jediné, co jim přibude v peněženkách.

Je potřeba zachovat, nebo když projde tato sleva, pomůžete i osobám samostatně výdělečně činným, protože ta nedopadá jen na zaměstnance, ale i na OSVČ. Vyřešíte propad rozpočtů krajů, měst a obcí, které toto na veřejné rozpočty bude mít. Vytvoříte tady podmínky pro to, abychom skutečně prošli tou těžkou krizí. Spolu samozřejmě s investicemi, které jsme na rok 2021 naplánovali téměř na 187 miliard, čili takové dva motory, které mají nakopnout ekonomiku.

Je to historicky za posledních, troufnu si říct, aspoň 20 let nejvyšší číslo, jestli vůbec ne v novodobé historii nejvyšší. Děkuji vám za tu úvahu a děkuji vám za věcnou a korektní debatu, která tady těch 9 hodin probíhala. Já si jí vážím, protože si myslím, že jsme si celou řadu věcí vysvětlili. Skutečně, jak říkala paní senátorka Němcová, já jsem také zvyklá na tvrdší podmínky v Poslanecké sněmovně, takže si té korektnosti vážím. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: No, pane senátore Wagenknechte... Daňový mejdan Wagenknecht (Piráti): Evropský rozpočet je velký. Premiér z něj čerpá, 6 miliard na kotle v Lovochemii Čunek (KDU-ČSL): Mně premiér nechybí. Já naopak poměrně rád vidím paní vicepremiérku Premiér Babiš: Můj návrh je nejvýhodnější pro 4,5 milionu zaměstnanců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.