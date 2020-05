Ministryně Schillerová: Do konce roku 2020 bez EET

reklama

Děkuji, pane předsedo, za přivítání i za slovo, dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137 z roku 2020 sbírky o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 a na opatření, která značně omezují výkon podnikatelské činnosti. Podle současného znění uvedeného zákona se ruší evidenční povinnost do uplynutí 3 měsíců po skončení nouzového stavu. A v současné době je nouzový stav prodloužen do 17. května 2020. K plnému náběhu evidence tržeb by tedy došlo od 19. srpna 2020 s tím, že poplatníci by měli 3 měsíce na přípravu, na zahájení, případně znovuzahájení evidování tržeb, mimo jiné na vyzvednutí autentizačních údajů a bloků účtenek na finančním úřadu. S ohledem na současný vývoj a rozsah hospodářských dopadů na podnikající subjekty se navrhuje, aby poplatníci nebyli v tuto chvíli nikterak zatěžováni dalšími povinnostmi po delší dobu, než je obsahem původního zákona, o některých úpravách v evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Takže navrhuje se prodloužit období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit evidenční činnost, do konce roku 2020. Povinnost evidovat tržby a povinnost umístit informační oznámení začnou opět platit od 1. ledna 2021 s tím, že poplatníci budou mít před tímto datem 3 měsíce na přípravu na zahájení či opětovné zahájení plnění evidenční činnosti, a to jak ti, kteří tržby evidovali již před zahájením nouzového stavu a potřebují například zažádat o nové autentizační údaje pro evidenci tržeb nebo chtějí evidovat ve zvláštním režimu, tak ti, kterým povinnost evidovat tržby vzniká na základě spuštění poslední fáze evidence tržeb, to je zajištění dostatečného prostoru pro přípravu na evidence tržeb v běžném režimu nebo o požádání o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Zároveň bych si dovolila připomenout efekt evidence tržeb pohostinství, tedy v odvětví...Zároveň bych chtěla připomenout efekt evidence tržeb v pohostinství, tedy v odvětví spadajícím do první fáze, která začala už od 1. prosince 2017. Tržby v pohostinství od zavedení evidence tržeb vzrostly o 20 %, v ostatních odvětvích byl růst pouze o 7,4 %. Mzdy v pohostinství od zavedení evidence tržeb vzrostly o 13-17,4 % z cca 15 na 17,5 tisíce. V ostatních odvětvích pouze o 2-9,5 %. Dále mi dovolte vysvětlit tvrzení uvedené v důvodové zprávě k předkládanému návrhu, že návrh nemá rozpočtové dopady, byla jsem na to včera tázána v hospodářském výboru. Proto jsem si úvodní slovo doplnila. Neznamená to, že evidence tržeb nemá obecně pozitivní dopad na veřejné rozpočty, jak dokládají údaje z oblasti pohostinství, které jsem již zmínila, a samozřejmě data, která jsem opakovaně zmiňovala, mám je i tady, pokud budete se mě na ně tázat. A zmiňovala jsem to v průběhu legislativního procesu. V období ale od konce letošního roku se očekává hospodářský pokles a mnoho subjektů se dostane do ztráty, to znamená, i to riziko krácení příjmů je poměrně nízké. Objevují se také dotazy týkající se administrativní náročnosti, včera jsem byla tázána, tak jste říkala, že to není administrativně náročné, a teď připouštíte, že to je administrativně náročné, takže já bych chtěla říct, že administrativní úleva spojená s dočasným pozastavením evidence tržeb spočívá nejen ve zrušení evidenční povinnosti, ale zejména v tom, že poplatníci nebudou muset činit úkony k přípravě na evidování, tedy především navštěvovat finanční úřady z důvodu vyzvedávání autentizačních údajů nebo bloků účtenek. A samozřejmě ti noví, co spadají do 3. a 4. vlny, tak tam jde o to, že my jsme v lednu začali vlastně masivní kampaň, začali jsme objíždět velká města, menší města, veletrhy, představovat pokladní zařízení, s konferencemi, se semináři, které pandemie zastavila. Takže my chceme dát i 3. a 4. vlně stejné možnosti, jako měla 1. a 2. vlna, abychom je na to připravili, provedli je tímto zákonem, vysvětlili, že se nemusí bát EET, a tomu by samozřejmě v tuto chvíli zabráněno. Čili to je nad rámec argumentů, které jsem uvedla, ještě uvádím tento. Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Odvrátili jsme hrozbu pro státní rozpočet přesahující 10 miliard korun To chceme plody naší práce dávat Bruselu na neziskovky a migranty? Ekonomka Sasová tvrdě o EU, která s koronavirem zmizela Absurdní! Část pražských politiků si hraje na ministry zahraničí... Marek Benda řádil u Xavera. Sekl i spolustraníka Novotného Ministryně Schillerová: EET je ochrana těch poctivých

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.