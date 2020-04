Ministryně Schillerová: Mezi ministerstvem a Národní rozpočtovou radou je právní spor

reklama

Už jenom velmi krátce. Já jsem všechno řekla, co jsem říct chtěla. Já si stojím za svým návrhem, který jsem předložila. A jen, pane senátore Goláni, tuto krizi nezpůsobila tato vláda, tuto krizi způsobila pandemie, na kterou vláda musela reagovat, aby ochránila své občany. Takže to je to korektní. A já jsem jenom reagovala na poznámky, jak probíhaly v rámci rozpravy. A pokud padají, já samozřejmě reagovat musím, jinak bych tady staré věci, pravěk bych tu nevytahovala, když budu citovat klasika. Takže to je vše, co jsem k tomu chtěla říci. Já prostě říkám, že mezi ministerstvem financí a Národní rozpočtovou radou je to právní spor, bych řekla, zásadně právní spor. Stojím si za tím, že bohužel nám to zákon neumožňuje a že nechceme zaškrtit ekonomiku, nechceme zvyšovat daně, nechceme škrtat, proto potřebujeme toto fiskální pravidlo. A souhlasím ještě s vámi některými, kteří jste tady řekli, že by byla dobrá novela toho zákona, řádná novela. Já souhlasím, ta by rozhodně dobrá byla, aby přizpůsobila tento zákon národním pravidlům v jiných členských státech, které dávají vládě, když se stane takováto bezprecedentní věc, a ona se teď stala po x letech poprvé, takovou pandemii jsme tu měli naposledy před sto lety, španělská chřipka, pokud si vzpomínám, jinak tu nic takového nebylo, ta byla samozřejmě horší, než je covid u nás aspoň, máme to pod kontrolou, tzn. aby dávala fiskální prostor, když se něco takového stane. My to nemáme v zákoně a já si proto říkám o rozvolnění, o únikovou klauzuli, jak to má Německo, jak to má celá řada jiných zemí, to je celé, takže o tom je tento spor.

A o tom, že byste chtěli tím nutit vládu šetřit, no, já to řeknu úplně jednou větou. Pokud by zákon neprošel, a já o něj budu bojovat dál, já prostě chci vybojovat to, co považuji za správné pro rozvoj této země, tak skutečně budeme příští rok, protože zvyšovat daně nebudeme v žádném případě, k tomu jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády a neuděláme to už jen proto, co se stalo, protože to máme v programovém prohlášení vlády, tak bych skutečně musela škrtat 150 mld. A to je prostě pro rozvoj ekonomiky naprosto konečná. Tzn. to, co se teď stalo, bychom ještě pohřbili. A my chceme naopak zemi z této krize vyvést.

A co se týče municipalit, já jsem ráda, že jsou takto sanované. Podívejte se do některých okolních zemí, kde nejsou takto přebytkové municipality a mají prostor, protože třeba investiční aktivita krajů, měst a obcí, já teď tady tabulky nemám, ale mohu to vzít někdy příště, se v loňském roce pohybovala v průměru, samozřejmě se to liší region od regionu, pod 60 %, takže rozhodně prostor je tam obrovský pro investiční aktivity. A určitě i tím se pomůže ekonomice.

Děkuji vám.

