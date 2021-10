Ministryně Schillerová: Nárůst platů ústavních činitelů mezi lety 2015 – 2020 byl 50 %

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající, ano, určitě odpovědět chci.

Mnoho vzletných slov, mnoho rozborů, já budu úplně jednoduchá, protože ten problém je jednoduchý. Úplně jednoduchý. Nebudu tady přednášet takovou dlouhou rozsáhlou retrospektivu do těch legislativních úprav, ale řeknu jednoduché, jasně prokazatelné, jasně ověřitelné číslo. Nárůst platů ústavních činitelů mezi lety 2015 – 2020 byl 50 %. Tečka. A nemusím vůbec říkat nic dalšího, nemusím tady číst žádné dlouhé legislativní úpravy. 50 %, takže ať to bylo, jak bylo, nebo ten, nebo onen, toto je jasné číslo. Za těch 5 let... Tam nejde o to, že by ústavní činitelé o ty platy přišli, za těch 5 let by to bylo skutečně 25 – 30 %, které by potom skokově naběhly.

Co znamená těch 6,1 %. Budu hovořit řečí čísel, občané nás sledují, píší mi, vidím to na sítích, tak, aby tomu rozuměli. 6,1 % znamená pro běžného senátora nárůst asi o 11.000 Kč/měs. Samozřejmě mohu říct, kolik je to u místopředsedy komory – 14.600, u ministra je to 12.100, místopředsedy vlády – 14.400, prezidenta – 35.500, prezident NKÚ – 14.700... A tak dále, to je všechno dohledatelné a dopočitatelné.

Ten průměrný nárůst je tedy 11.000. A teď si prosím dejme vedle toho, že nárůst policistů, hasičů, kterým děkujeme, ať je tornádo, ať je covid, ať je cokoliv, bude 1.400 Kč. A učitelů 3,5 % – tam jsme se domluvili na procentuálním nárůstu, a to samozřejmě bude ještě odvislé od toho, jak dopadne rozpočet. Protože pokud bude rozpočtové provizorium, tak platy těchto lidí nenarostou, dokud nebude jasně dán rozpočet. Takže to pro srovnání.

A to, co jste říkal, pane senátore Čunku, ano, já jsem navrhla do rozpočtu roku 2021 zmrazení platu státních zaměstnanců, a také nedostali ani korunu navíc. A odůvodnila jsem to tím, že jsme zrušili společně – a za to děkuji – superhrubou mzdu, což je 7 % čistého, že se zvyšuje sleva na poplatníka v roce 2021 o 3000 Kč a od roku 2022 o dalších 3000, což je zhruba 9 %. Ale to všem. Všem nám, už se tam dnes počítám také, protože jsem novou poslankyní Poslanecké sněmovny.

Takže ten důvod, na který se mě ptáte, pane předsedo Nytro, co je tím důvodem tohoto vládního návrhu? Dýchat s lidmi, to je ten návrh, to je ten důvod. Protože my čelíme obrovským globálním problémům. Obrovským globálním problémům s energiemi, teď probíhá jednání o mimořádné podpoře lidem, kteří jsou opravdu v obrovských problémech. Máme tady problémy s bydlením, máme tady problémy s covidem, vidíte to každý den. A v souvislosti s tím neporostou příliš v soukromém sektoru platy. A v tom veřejném to bude ještě odvislé od toho, jak dopadne rozpočet. Ten návrh je skutečně 1.400 Kč, nebo 3,5 % pro učitele, čili vidíte, že to pokryje stěží průměrnou inflaci. Uvidíme ještě, jak to bude s průměrnou inflací. A ten roční nárůst běžného senátora bude více jak 130.000 Kč. Takže to jsou ty důvody.

A proč jsme s tím nepřišli dříve? No, přišli. Ten návrh poslanec Andrej Babiš poslal do Poslanecké sněmovny už v trošku jiné modifikaci, abych byla poctivá, někdy v červnu, ale tam zůstal zaparkován. Pod heslem, že... A důvod, proč to hnutí ANO mohlo prosadit? Nemohli, byli jsme v tomto naprosto osamocení. A proč se mě ptáte, proč jsem nepřišla takto vystupovat proti navýšení důchodů? Nad rámec zákonné valorizace pravděpodobně, předpokládám, pane senátore Goláni, že jste to tak myslel, to je také jednoduché. Protože průměrný důchod v roce 2021 je 15.445 Kč. A v roce 2022 bude, zaplaťpánbůh, díky tomu zvýšení, 16.280 Kč. A prošlo to, samozřejmě tady ne.

Ale vy jste třeba zvedli ruku, já to nekritizuji, já to tady jenom konstatuji, pro to, aby za každé vychované dítě byl příplatek 500 korun od roku 2023. To jste tady odhlasovali. Takže zase pojďme... A celou řadu dalších sociálních zákonů. Včetně těch, které měly pomáhat v covidu. Takže buďme v tomto směru úplně féroví.

To jsou jasná čísla, já si myslím, že by měla tady být určitá solidarita, že ji lidé čekají, je to na vás, vy budete teď hlasovat, vy rozhodnete o tom, jak to dopadne. Ale znovu připomínám, vaši straničtí kolegové, a jsou to vaši straničtí kolegové, pro to do jednoho beze zbytku zvedli před volbami ruku, což je argument, který je pro mě ze všech nejméně srozumitelný.

Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Schillerová: Proč je správné zmrazit platy vrcholných politiků Schillerová (ANO): Pětikoalice začíná ze svých nereálných plánů a čísel postupně ustupovat Paní Schillerová, vy jste právník... Klidně se nechám urážet, já jsem zvyklá, usmála se ministryně Babiš bojuje s energetickou chudobou. Hodil rukavici příští vládě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.