Ministryně Schillerová: Nějaká primární spravedlnost musí být

reklama

Děkuji za slovo, odpovím vám, pane předsedo, ráda. Ten návrh, pokud jste ho slyšeli v médiích, jak jsem ho prezentovala, teď připravuji, musím se jenom dostat na nějakou vládu, protože teď jsem tady, dnes vláda byla zrušena, protože většina ministrů bude zde, zítra bude Senát, takže já ho mám připravený. Ale on nezazněl takhle úplně, jak ho má připraveno vaše hnutí. A já jsem v těch médiích řekla, že mám připravený návrh, který by tuto daň zrušil, kdy jindy než dnes. Samozřejmě už delší dobu Ministerstvo financí na tom pracuje a přemýšlelo nad tím vhodným okamžikem, protože přece jenom je to určitý výpadek a teď je doba, kdy byty klesly, kdy se oživuje trh, celá řada lidí čekala na tuto dobu. Ale já jsem taky řekla, že mám vedle toho připraveno zrušení možnosti odečtu úroků z hypoték od základu daně pro nové smlouvy, samozřejmě pro nové smlouvy, aby to bylo spravedlivé. Protože je tady celá řada lidí, kteří tu daň zaplatili, a tu jim vracet samozřejmě nebudeme, není jak, ale zase si mohli uzavřít smlouvy a odečítat si od základu daně. Ono když to propočítáte, já jsem říkala tehdy v médiích, teď to tady nemám, ty propočty, tak ono, když někomu ušetříte - kupuje si byt nebo domek za 5 milionů, 4 miliony si vezme hypotéku a spočítáte, kolik získá na odečtu těch úroků, jak mu to je vraceno, tak to získá třeba na konci toho období, což je 20 let, stejnou částku, jakou získá úsporou té daně, což jsou 4 %, a vlastně má ty peníze okamžitě, cash risking, to znáte vy dobře. Takže v podstatě ty peníze má okamžitě, může je investovat.

Navíc máte celou řadu mladých lidí, a zejména o ty nám jde, že tito mladí lidé třeba dostanou peníze od rodičů a stejně si nic neodečítají. Takže nějaká primární spravedlnost musí být, takže já to svazuji s tímto, ten návrh. Já jsem řekla zrušení této daně, ale zrušení odpočtu. Budeme rušit další výjimku a bude to i primárně spravedlivé pro nové smlouvy, to znamená pro ty, kteří už vlastně by tuto daň neplatili, což bude chtít i nějakou koaliční debatu. Ale zavnímala jsem, že koaliční partner se už mediálně vyjadřoval, že by podpořil zejména mladé rodiny. Takže já to mám připraveno. Musí se odehrát koaliční debata. Nikdy jsem neřekla, že to dám ve stavu legislativní nouze, ale já neočekávám tady jakýkoliv problém, maximálně kvůli těm hypotékám, ale pak si musíme říct, že musí být nějaká primární spravedlnost. Prvně se ale musí ta debata odehrát na vládě a prvně hlavně se musíme na té vládě sejít, protože teď jsme řešili ty prioritnější věci. Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí bude pravděpodobně zrušen Seďa (ČSSD): Zrušení daně z nabytí nemovitostí je špatný nápad Skopeček (ODS): Daň z nabytí nemovitosti měla být zrušena už dávno Senátor Hilšer: Přístup k vlastnímu bydlení by stát měl co nejvíce podporovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.