Ministryně Schillerová: Německo je v horší kondici než my

reklama

Už jsem nechtěla, děkuji, pane místopředsedo, za slovo. No, vmícháte to vy, pane poslanče Ferjenčíku, pane předsedo Kalousku. Panu poslanci Ferjenčíkovi to odpouštím. On ještě má před sebou léta studií odborných. (Potlesk z řad ANO.) Ale vám ne, pane předsedo, pane exministře financí, vám to neodpouštím, vám ne! Vy dobře víte, co říká pakt stability Evropské unie, že říká, jak může vypadat strukturální saldo. Víte, že máme velmi přísné fiskální pravidlo v zákoně o pravidlech v rozpočtové odpovědnosti. Takže prostě tady nemaťte posluchače, přítomné poslance.

Je to váš názor, komu věříte, nebo nevěříte. Ale exekutivní zodpovědnost má vláda. A vláda má takovéto stanovisko, a proto si přišla říct o novelu tohoto zákona. Protože trvám na tom, že bez ní bychom museli konsolidovat 150 miliard. Buď škrty nebo navyšování daní. A k tomu Německu. V Německu se sice hovoří o umořování dluhů, ale prostřednictvím nízkého strukturálního salda. Za dvacet let budeme mít také úroveň dluhu zpět. Německo je navíc v horší kondici, protože už před krizí jejich dluh překročil dluh 60 % HDP. My před začátkem krize jsme byli pod 30 %. To je potřeba se také na to podívat, že úplně vycházíme z jiné pozice. Tak.

Takže já možná - vy jste tady položil řečnickou otázku. No tak já nevím. Vy jste tu byl v té Poslanecké sněmovně, proč se nepodpořil tento zákon ústavní většinou. Samozřejmě, že by si to zasloužil. Máme tady prostou většinu, vycházíme ze skutečnosti takové, jaká je. Děkuji vám.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feri to startoval, Kalousek prosil. Pak se přidal Okamura. Schillerové se muselo zle dýchat. A ne kvůli roušce Ministryně Schillerová: Nemůžete přece chtít po ministrovi financí, aby porušil zákon Ministryně Schillerová: Nějaká primární spravedlnost musí být Ministryně Schillerová: Nelze vyloučit, že působení ČNB na finančních trzích bude naprosto klíčové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.