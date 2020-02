Ministryně Schillerová: Neviděla jsem nikdy žádný návrh, kromě proklamací v médiích

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

My sice budeme o novele daňového řádu hovořit zítra, tuším zítra ve třetím čtení, jestli se nemýlím, nebo určitě tento týden, nicméně na tu hozenou rukavici musím reagovat. On tady bohužel pan předseda Stanjura není. On si vždycky vybere - já už to mám za sebou v prvním čtení, na rozpočtovém výboru, ve druhém čtení, na rozpočtovém výboru a teď samozřejmě ve třetím čtení a dnes si udělám takovou malou předcvičnou - z té novely daňového řádu jenom malinkatý kousek. Ale to, že tato novela velice vytváří legislativní základ pro on-line finanční úřad, pro to, aby mohlo být zjednodušeně podáváno přiznání formou předvyplnění, že tam zjednodušuje kontrolní postupy, zavádí tam možnost, aby daňový poplatník, pokud s tím bude souhlasit, tak aby se vykomunikoval výsledek a daňová kontrola v podstatě po mailech, zavádí tam, a přiznávám, řeknu to dopředu, já jsem viděla vaši tiskovou konferenci dneska, tu jsem stihla, že Piráti to navrhovali v loňském roce, a já jsem tehdy slíbila: ano, my s tím počítáme a bude to v novele daňového řádu. Účinnost jsme měli stejnou a je to tam. To znamená, podporujeme elektronizaci, podávání přiznání u těch, kteří dnes ho mohou podávat i papírově. To znamená, jestliže se rozhodnou ho podat elektronicky, mohou. Budou mít posunutou lhůtu pro podání daňového přiznání o měsíc, a tím i posunutou lhůtu splatnosti, protože daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Snižujeme úrok z 16 % na 10 %.

A ta vyčítaná ztráta pětidenní liberační lhůty, tu kompenzujeme posunutím částky, od které se bude počítat úrok, čímž přichází podnikatel o pět dnů a získává další desítky dnů. Budu to zas opakovat zítra v rámci třetího čtení. A těch 15 dnů, které mi tady byly vyčítány, těch 15 dnů - a vysvětlovala jsem to, poslal jsem úsečku přesně po dni, proč to je, všem členům rozpočtového výboru - těch 15 dnů je proto, že chceme pokračovat v trendu zadržování jenom sporných nadměrných odpočtů. A říkala jsem a znova to zopakuji, že před zavedením kontrolního hlášení finanční správa zadržovala ročně 5 až 7 mld. Pět až sedm miliard, které nebyly v kapsách plátců daní, ale byly v kapse státu, ve státní pokladně, v cash flow státu. Dnes je to 800 mil. po čtyřech letech kontrolního hlášení. Podařilo se zlikvidovat v podstatě karuselové podvody v naší zemi, což potvrdil i nejvyšší státní zástupce ve své závěrečné zprávě, NCOZ ve své závěrečné zprávě, a chceme v tom pokračovat a zadržovat jenom spornou část nadměrného odpočtu. To znamená, vysvětlovala jsem, máte odpočet 500 tis., sporná je faktura 200 tis., zadrží se jenom ona. A proto potřebuje finanční správa těch 15 dnů navíc. Uváděla jsem příklady, že 30denní lhůta je jedna z nejkratších lhůt v EU. Říkala jsem na rozpočtovém výboru, takové Německo, které je mi neustále tady dáváno za vzor, má šest měsíců od vyměření. My máme 30 dnů od vyměření. A uvědomme si, že dnes jsou to třeba měsíce. To vyměření z toho sporného odpočtu trvá měsíce. Podle metodické pomůcky Finanční správy může být až rok a půl. A my to chceme zkrátit na 45 dnů a zadržet jenom tu spornou část, myslím Finanční správa.

Formulář EET je skutečně stažen. Byl to návrh formuláře, nešel do tisku a neměl nikdy žádných 500 kolonek. To byly prostě nadefinované řádky a formulář bude vydán tento týden, až já ho schválím. Až já ho schválím!

No, a zjednodušování daní, paušální daň, jsme dali do mezirezortu. Já vím, teď mi řeknete, určitě bude minimálně deset faktických poznámek, že s tím přišla ODS. Ale já jsem neviděla nikdy žádný návrh, legislativní, kromě proklamací v médiích. My jsme zpracovali paušální odvod. A je v mezirezortu a každý se s ním může seznámit. A věřím, že v brzké době tady o něm povedeme debatu. To znamená, jedna platba, jeden odvod, pro poplatníky s příjmy do jednoho milionu. A jako volba, ne povinnost, jako volba.

No a slavné pivo. Já bych chtěla připomenout, že snížení DPH na točené pivo jsme měli - chtělo to Ministerstvo financí už v minulém volebním období - bylo v programovém prohlášení vlády a stalo se součástí novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Je snad logické, že DPH, snižování sazeb, nebo jakákoliv sazba, se týká plátců DPH - o tom se snad tady nemusíme nijakým způsobem přesvědčovat - a že snad nemohla být nikdy řeč o ničem jiném, než o plátcích DPH.

Já bych chtěla připomenout, že točené pivo bylo - každý alkohol - bylo vždy v základní sazbě, která se naopak v minulých letech zvyšovala. To znamená od 1. 5. 2004 19 %, od 1. 1. 2010 už to bylo 20 %, od 1. 1. 2012 to bylo 20 % a od 1. 1. 2013 21 %. Takže jsme první vláda, která ho snížila.

Děkuji.

