Ministryně Schillerová: Nový občanský zákoník zkomplikoval řadu úkonů

Vážený pane poslanče, dámy a pánové,

protože jsem z toho obsahu interpelace nedokázala přesně dovodit, co a kam budete směřovat, tak jsem se připravila spíš na zdražování pořízení vlastního bydlení. Mám tady celou řadu ekonomických faktorů a mám tady celou řadu opatření, které připravuje zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, jako je program na podporu bydlení celkem a tak dále, ale vy míříte na ten vyšší poplatek za vklad od katastru. To je návrh, který předložil na vládě ministr zemědělství - on tady bohužel teď není - respektive požádal o jeho předložení a já jsem to tam zprocesovala - ty důvody. Nemám to tady teď konkrétně. Pokud budete chtít, odpovím vám i písemně, přesně co do čísel.

Myslím, že pan ministr to i publikoval. Má to v tiskové zprávě, kterou vydal minulý pátek - pokud si dobře vzpomínám - a je to dlouhodobý požadavek Českého katastrálního a zeměměřičského úřadu. Zhruba od - já teď nevím, teď to možná řeknu nepřesně, protože skutečně nemám to v podkladech, takže budu teď těžit ze svých vědomostí - ten poplatek se nezvedl snad patnáct, dvacet let, prostě obrovsky dlouhou dobu. Dokonce byly požadavky i na ještě vyšší částku.

Strašně se zkomplikovala po přijetí nového občanského zákoníku celá řada úkonů. Ten Český katastrální úřad vlastně dnes musí oslovovat mnohem větší množství účastníků toho řízení. Prostě to řízení kompletně je komplikovanější, náročnější a samozřejmě i dražší. A ten poplatek strašně dlouhou dobu zvednutý nebyl. Tam dokonce byly požadavky z Českého katastrálního úřadu, aby to zvýšení bylo i vyšší. Čili já vás odkazuji v podrobnostech - nemám to teď tady - na tiskovou zprávu ministra zemědělství, kterou vydal v pátek minulého týdne, případně vám ji zašlu písemně.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády

