Ministryně Schillerová: O jakém třídním boji mluvíte? Tohle já za třídní boj nepovažuji

Ano, děkuji za slovo, pane místopředsedo. No já předpokládám, že jste četli ten zákon, než jste pro něho zvedli ruku. Že jste četli, jak je tento zákon o kompenzačním bonusu nastaven. Jinak byste mi nemohli klást tyto dotazy. Nemohli byste mi teď otevírat něco, pro co jste tady sami hlasovali.

Ten zákon je nastaven tak, že má ten subjekt, kterého se týká, na výběr. To je na rozdíl od jara, kdy na jaře vlastně se mohly tyto podpory kumulovat. A my jsme jasně řekli, prostě chceme v této podzimní vlně i z rozpočtových důvodů, a pak se vrátím ještě k tomu rozpočtu, chceme prostě se chovat už selektivněji. To znamená je to na výběr. Buď si vybere.

A vůbec, pane předsedo Stanjuro, tato vratka ze Senátu není o Antiviru. Senát se nezaobíral Antivirem. Senát řešil Covid-Nájemné. A Covid-Nájemné bude vždy nastaven zpětně, aby nedocházelo k případům, ojedinělým, předpokládám, že se budou antidatovat anebo prostě přizpůsobovat nějaké nájemní smlouvy. My jsme nakonec Covid-Nájemné udělali, aby byl rychlý, tak jsme už tentokrát nechtěli ani, aby se uzavírala nějaká smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem o snížení nájemného a kompenzuje se 50 %.

Čili prosím, o jakém třídním boji mluvíte? O třídním boji, který vrcholí tím, že jsme téměř milionu živnostníků nebo OSVČ vyplatili 23 miliard? O to je ten třídní boj? Že jsme připravili paušální daň, abychom jim zjednodušili život, samozřejmě i díky vašim hlasům. To já tady objektivně přiznávám. Ale tohle já tedy za třídní boj nepovažuji. Takže Covid Nájemné vždycky se bude míjet, vždycky se bude míjet, protože vždy ho budeme vyplácet zpětně. A ten zákon, pro který jste tady zvedli ruku, říká pouze, že se nemohou, že se prostě má na výběr.

Eseróčko, když se mě ptáte, pane poslanče nebo pane předsedo Jurečko, když se mě ptáte, to je o právní formě. Prostě jestliže je s.r.o. a čerpá Antivirus, tak tu podporu kompenzačního bonusu čerpají jednotliví společníci. Kdybychom měli říct, že se toto vylučuje, tak je to nespravovatelné. My jsme to debatovali, pro mě to jsou všechno stará témata, která jsem diskutovala s kolegy, svazy, komorami x-krát, protože v podstatě bychom řekli: tak, když ten společník dostal kompenzační bonus, tak nemůže čerpat eseróčko Antiviru. Ale těch společníků jsou třeba čtyři. To prostě nejde. Je to kvůli právní formě. Naprosto jednoduchá odpověď.

Takže prosím, z toho mě tady nezkoušejte ani mě nezkoušejte z toho, že jsme něco zdrželi. My jsme díky té jarní zkušenosti měli ten zákon připravený ještě v ten den, co jsme restrikce zavedli, jsem ho dávala na vládu. Vláda ho schválila, vy jste ho tady rychle schválili - za to děkuji. Zdržel se v Senátu. Zdržel se a teď ještě prosím, pane předsedo Vilímče, ano, já jsem to říkala několikrát do médií, ten návrh, který Senát dal na kompenzaci krajů, ze všech těch návrhů, které ze Senátu padly, byl nejkorektnější. Říkám to tady na mikrofon, řekla jsem to i do médií, ze všech těch návrhů. Nic jsem neslíbila, pane předsedo Stanjuro. Prosím, sežeňte si stenozáznam. Řekla jsem, že nemůžu nic slíbit. Já ani nehlasuji.

Řekla jsem, že je to, z těch návrhů, padaly tam některé prostě návrhy, nebudu to tady ani komentovat, že to je nejkorektnější. Ale já vám říkám jednu věc. Na vládní rozpočtové rezervě je nějaký omezený zdroj peněz, to je jediné, co mohu používat na tyto výdaje. Včera jsme třeba mimořádně schválili na vládě 8 mld. na dofinancování kapitoly MPSV ošetřovného, nemocenského. Čekají nás tam další výdaje. Prostě v tuto chvíli je to o prioritách. Jestliže potřebujeme peníze pro lidi, pro firmy, tak prostě teď v tuto chvíli kompenzace pro kraje, není prioritou. Ty kraje nejsou v žádné dramatické situaci a pomohli jsme jim prostě jinými penězi. Jsme v krizi. Jsme v krizi, a ta krize dopadá na všechny. To je podstata rozpočtového určení daní.

Já jsem říkala v Senátu, co byste chtěli? Vy byste chtěli, abychom kompenzovali krajům, městům a obcím peníze, které měly z doby konjunktury? Pořád jsou v přebytku. Pořád. Mají peníze na účtech. A je to dobře, já jsem za to ráda. Ty peníze mají na to, aby je použily v této krizi. Přesto všechno jsme podali tu ruku, přesto všechno jsme to kompenzovali obcím, proto že jsme nechtěli v této těžké válce vykopávat prostě mezi sebou příkopy. Takže prosím, prosím, neříkejte toto, není to pravda. Předmětem té vratky je kompenzace pro kraje. Ze všech návrhů, které se na Senátu, na tom plénu, já tam byla, i na výboru, i na plénu, debatovali jen nejkorektnější. Odráží realitu, to připouštím. Nicméně teď je to o prioritách. A my potřebujeme peníze z vládní rozpočtové rezervy pro lidi a pro firmy, tak abychom je dali.

A poslední věta - tu si neodpustím. Opět nás tady kritizujete stejně jako na jaře za nedostatečnou pomoc, za malou. Měla by být ještě taková, ještě onaká. Ale kdo z vás zvedl ruku pro kteroukoliv novelu zákona o státním rozpočtu? Nikdo z vás. Nikdo z vás tu odvahu neměl. A z těch peněz, které si levně půjčujeme na finančních trzích, z těch peněz to dáváme těm lidem a těm firmám. Z těch peněz z tohoto rozpočtového deficitu. A já naopak děkuji těm, kteří pro ten rozpočet zvedli ruku. Takže prosím, to je pořád dokola, ta chytrá horákyně.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



