Ministryně Schillerová: Opakovaně jsme v hodnocení agentur na evropské špičce

A to nejlepší nakonec! Prestižní ratingové agentury nás oceňují za to, že pracujeme na zjednodušování a zlepšování výběru daní, a také za to, že si udržujeme jedno z nejnižších zadlužení v celé EU. Opakovaně udělují naší zemi vynikající hodnocení, které ji řadí mezi evropskou špičku.

Čím vyšší známku země obdrží, tím více je považována za spolehlivějšího dlužníka a může si pak na trhu půjčovat za výhodnějších podmínek. Díky tomu můžeme ušetřit na financování státního dluhu nemalé peníze, které následně můžeme použít tam, kde jsou nejvíce potřeba. Třeba na důchody platy učitelů vědu a výzkum opravy silnic nebo modernizaci nemocnic.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



