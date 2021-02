Ministryně Schillerová: Pokud vám jde o živnostníky, tak proč jste včera odhlasovali konec kompenzací?

reklama

Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně.

No, pane předsedo Jurečko, včera jste neprodloužili nouzový stav, tak určitě víte, že končí kompenzační bonus. Končí kompenzační bonus. Jo, když vám jde tak strašně o ty lidi, jak tady říkáte - o ty lidi nám jde především, o ty živnostníky - tak včera jste to odhlasovali a řekli jste - končí pro vás kompenzační bonus! (Hlasitě, s klepáním do řečnického pultíku. Následně velký potlesk, zvolání i ťukání do lavic poslanců ANO.) Ale já říkám druhým dechem - nebojte se, živnostníci, my máme připravenou novelu, v pondělí jde na vládu. Takže ať mluvíme korektně, ať si to řekneme.

Ono to není tak, jak říkáte, 160 korun. Vy říkáte - zpětně, je to 21 miliard. Já jsem to nechala do koruny spočítat. Navíc technicky velmi problematické. Je helicopter money, v podstatě dostanou všichni všechno a my z jara máme svoje zkušenosti. Takže není to úplně tak, jak jste řekl. Takže my připravujeme novelu. Ta novela zatím neprošla vládou. Tak teď si dovolím opravit paní senátorku, byť si jí nesmírně vážím, spolu sedáváme naproti v Senátu, vždycky se díváme do očí. Ale ona neprošla vládou, je před vypořádáním připomínek na Ministerstvu financí. Zatím jsou to návrhy Ministerstva financí, moje návrhy, za kterými si stojím, ale je možné, že dojde ještě k nějaké modifikaci.

Bude vláda v pondělí, tak jestli členové vlády řeknou, pak to přijde sem. Takže není to úplně tak. Vláda zatím nic nenavrhuje. Je to návrh Ministerstva financí.

A teď si dovolím opravit pár nepřesností, které tu by řečeny, naprosto technického charakteru. Kompenzační bonus je osvobozen od všech odvodů z pohledu, ale samozřejmě tady je myšleno to, že není tady prominutí odvodů tak, jak bylo na jaře, protože prostě prominout odvody pro určité segmenty ekonomiky není možné. A nechtěli jsme promíjet (nesroz.) to velice pro rozpočet zatěžující a hlavně ne všichni jsou těmito restrikcemi postiženi. Společníci s. r. o. platí jen zdravotní pojištění a důchodci podnikatelé neplatí žádné pojištění, ani sociální, ani zdravotní, takže jenom abychom to řekli naprosto přesně.

Ještě pár poznámek k paní poslankyni Kovářové a proč já nemohu podpořit a nemohu samozřejmě, je to na vás, ale já otevřeně říkám, nepodporuji senátní vratku. Je rozpočtově velmi zatěžující, je to 21 miliard z veřejných rozpočtů, takže i z rozpočtů krajů, měst a obcí, je to technicky neproveditelné a my v té novele nebo v tom novém zákoně, který v pondělí předložím na vládě a budu navrhovat stav legislativní nouze, sem by to mělo přijít ve čtvrtek podle předběžných dohod, tak samozřejmě počítáme s kompenzacemi.

Já jsem ve spojení nebo mí kolegové se Svazem měst a obcí, volali mně někteří hejtmani, prosili mě, abychom tam přepočet kompenzace na hlavu nedělali, udělali to na principu tak, jak je to v RUDu, ale navrhuji osmdesát procent. Paní poslankyně říká, stát vybírá méně, ale krajům, městům a obcím by měl dávat více. Tak to mně hlava nebere. A ty rezervy, o kterých tady hovoříme, o tom, že v podstatě - a my si to řekneme, já pořád to tady připomínám, v březnu budeme mít brífink s panem premiérem jen co budou uzávěrky všechny a řekneme si, jak to s tím hospodařením je. Právě ty rezervy, které se tam vytvořily, byly vytvořeny na tyto horší časy a já jsem ráda, že je mají, tyto rezervy, že prostě mohou si dovolit investovat, nemusí omezovat a na jaře, notabene, nebudu to pořád připomínat, na jaře jsme kompenzovali obcím více jak sto procent. Teď navrhuji osmdesát. No prostě samozřejmě, jsme v jakési situaci a jsou to přece i vaši občané, naši občané, to znamená, proč by se nemohlo podílet, ať se podílíme všichni. A říkáme, ano, půjdeme vám kompenzovat osmdesát procent a bude na vládě, jak to nakonec dopadne. Ta, to je za mě všechno. Děkuji.

