Ministryně Schillerová: Snažím se udělat pro podnikatele to nejlepší

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, ještě jednou.

Dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Předložení návrhu zákona je mimo jiné realizací projektu Moje daně, neboli moderní a jednoduché. Díky tomuto zákonu, který nutně potřebujeme jako legislativní nosič, chci spustit 1. prosince 2020, to znamená letos, v první fázi projektu Moje daně, což znamená, že si vyplníte přiznání v pohodlí svého obývacího pokoje, nebo ve své kanceláři. Celá řada informací se tam předvyplní a budeme pak pokračovat další fází s dalšími menšími nebo méně častými daněmi. Je to velice důležitý legislativní nosič. A je to také jedno z programových prohlášení vlády, že budeme digitalizovat a budeme tyto věci zjednodušovat, elektronizovat, přizpůsobovat už některým zemím jako je třeba Estonsko, kde vyplnění daňového přiznání trvá dvě minuty. Těžištěm návrhu zákona je rozsáhlá novela daňového řádu, který je obecným předpisem pro správu daní, novela se věnuje čtyřem základním tématům.

První z nich je, jak už jsem uvedla, podpora elektronizace, která si klade za cíl zjednodušit administrativu v komunikaci se správcem daně a pozitivně motivovat využívání elektronických prostředků, tedy jít v této oblasti nikoli cestou sankcí, nýbrž cestou benefitů.

Návrh zákona obsahuje zakotvení legislativních předpokladů pro modernizaci portálu Finanční a Celní správy ČR, zejména v novém pojetí daňové informační schránky, daňovým subjektům nově umožní mimo jiné získávání většího množství informací prostřednictvím internetu, možnost činit předvyplněná elektronická podání. Jenom pro vaši informaci technicky, byla to moje dlouholetá práce, dnes Finanční správa má celou řadu institutů, má třeba daňovou informační schránku, možná někdo, kdo jste poplatníkem, využíváte. Můžete se, když se do ní přihlásíte, tak můžete zjistit informace o vašich nedoplatcích, úročení, o celé řadě informací. To, co se využívá, pak má tzv. EPO, kdy vlastně můžete už dnes podat daňové přiznání, ono vám to předvyplní, přidáme elektronický podpis, nebo odešlete takto a pak ho dodáte do pěti dnů, tak v podstatě tyto instrumenty, instituty jsou využívány a na nich je stavěna nová služba projektu Moje daně, což je můj takový nejstěžejnější projekt, na tom skutečně velmi pracujeme.

Na poli elektronizace návrh dále přináší např. prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání u daně z příjmů o jeden měsíc v případě podání elektronicky. Máte dnes celou řadu poplatníků, zejména fyzických osob, živnostníků, kteří nemusí dnes ještě podávat daňové přiznání elektronicky, takže oni ho podávají prostě v listinné podobě, pokud se sami dobrovolně, protože nechceme tady jít cestou restrikcí, nechceme živnostníkovi říct, musíš elektronicky, musíš datovou schránkou, tak jak jsme to před lety uložili právnickým osobám, ale právnické osoby jsou v jiné situaci, tak říkáme, když to udělá ten živnostník, nebo fyzická osoba elektronicky, tak automaticky si prodlouží lhůtu pro podání přiznání. A daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání, takže pokud si prodlouží lhůtu pro podání přiznání, prodlužuje si i platbu, takže taková pozitivní motivace. Určitě si myslíme, že to spojíme s tom komfortním vyplňováním daňových přiznání, tak to prostě jde ruku v ruce, dává mi to smysl, je to obrovská pomoc, poplatníci po tom volají.

Druhým tématem, takovým stěžejním, této novely, je zjednodušení kontrolních postupů, kde bude připuštěna také korespondenční forma komunikace. Já nevím, jestli jste někdy zažili daňovou kontrolu, nebo zažili nějaký kontrolní postup, tak on je dost formalizovaný, musí tam být osobní kontakt, musí být doručováno zákonem předepsaným způsobem, my říkáme, pokud subjekt s tím bude souhlasit, nechť se komunikuje třeba emailem, on velice často souhlasí, protože třeba nezpochybňuje nález správce daně, tak říká, proč, zjednodušme to. Ať prostě je to flexibilní. Samozřejmě tam, kde potom dochází k nějakým doměrkům, sporům, tak už nastoupí formální postupy, ale velice často flexibilita daná preferencí daňového subjektu je určitá míra svoboda, která si myslím, že patří i do veřejného práva, zamezí se i takovým různým obstrukcím.

Rovněž dojde ke zkrácení jednotlivých fází daňové kontroly, s ohledem na to, jestli to skončilo bez nálezu nebo s nálezem, takže prostě postupy se zjednoduší, zefektivní a zkrátí.

Třetím tématem, tady mě, prosím, poslouchejte, protože to má velký význam pro subjekty, zvlášť v této složité době, je revize sankčního systému. Vidím, že už to zajímá jen pár senátorů... (Jan Horník: Prosím, kolegové, když potřebujete telefonovat nebo já nevím, vyměňovat si své názory, zkuste jít vedle.) Takže třetím tématem je revize sankčního systému, která by mimo jiné měla zmírnit dopady některých sankcí, zejména úroků, a odstranit některé nesystémové výjimky z této oblasti. Co je důležité? Snižujeme veškeré sankce o 6 procentních bodů. Dnes úrok vychází na 16 % zhruba, my to snižujeme na 10, což je velmi významné, všechno sjednocujeme, výpočet úroků, tak jak po tom volala judikatura Nejvyššího správního soudu. Velmi zásadní je také to, že zvyšujeme částku, kdy vzniká úrok sankční, dnes to bylo 200 korun, my to zvyšujeme na 1000 korun, což znamená, že třeba, já mám takovou tabulku, nevím, jestli ji mám přímo tady, když ne, tak stejně budu vystupovat asi ještě jednou, z té tabulky vyplývá, že když má někdo daň třeba 50 000, tak úrok mu vzniká až po nějakých 75 dnech, když má daň 10 000, vznikne mu po 350 dnech. Ten úrok vzniká – až 0 dnů, u někoho, kdo má daň, tuším, už je to prostě milionová částka, musela bych si jít pro tu tabulku. Ááá, mám ji tady, omlouvám se. Tak, 0 dní je to u daně 5 milionů. Tak to nás netrápí, když má někdo 5 milionů daň, nechť si ji zaplatí včas, nebo nechť si zaplatí úroky. Ale pro ty malé to je obrovský posun. Kdyby měl někdo daň 5000 korun, tak se mu úročí až po 740 dnech. Kdyby měl 10 000 korun, až po 370 dnech. Kdyby měl 50 000 korun, po 74 dnech atd. Tím, že jsme zvedli rozhodnou částku, od které se začíná úrok počítat. Takže zase velmi pozitivní plus pro podnikatele.

Čtvrtým klíčovým tématem je zavedení odbornou veřejností i judikaturou dlouhodobě poptávané možnosti vyplácet formou zálohy části nárokovaných nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty zadržovaných v důsledku probíhajícího kontrolního postupu. Vysvětlím. Plátce daně uplatní v daňovém přiznání na dani z přidané hodnoty nárok na nadměrný odpočet, čili na vrácení odpočtu. Správce daně vrací do 30 dnů od vyměření, říká naše platná a účinná legislativa. Pokud má pochybnost, tak zahájí buď daňovou kontrolu, nebo postup k odstranění pochybností a prověřuje, třeba i měsíce, tam může být mezinárodní dožádání, po celou tu dobu odpočet zadržuje. My chceme, aby to bylo jinak. On to konstatoval už zhruba někdy před 2 lety, možná ani ne před rokem, Nejvyšší správní soud, ale mezitím my už jsme na této legislativě pracovali, ono to není tak jednoduché. My chceme například uplatnit nadměrný odpočet ve výši 500 tisíc, dám příklad. Správce daně má pochybnost jenom o jedné faktuře za 100 tisíc. Tak 400 tisíc vrátí hned. Bude zadržovat jenom 100 tisíc, ty bude prověřovat. A k tomu, přiznávám to, k tomu, aby to mohl udělat, potřebuje prodloužit lhůtu pro vrácení odpočtu z 30 na 15 dnů, já jsem měla, byla jsem i v hospodářském výboru, ukazovala jsem to, byla jsem samozřejmě na všech výborech rozpočtových v Poslanecké sněmovně, já jsem nechala zanalyzovat, než jsme úpravu připravili, zanalyzovat Finanční správu, každý den, samozřejmě oni měli představu původně ještě delší, ale my těmi diskusemi jsme dospěli k tomu minimu, aby udělali první párování kontrolního hlášení, druhé párování atd. Tak, aby mohli zálohový odpočet vrátit, tak skutečně potřebují těch 45 dnů.

Já mám pro vás jenom na vysvětlení, proč je to tak důležité. Já mám pro vás takový graf, už jsem ho ukazovala všude možně, nechtělo se mi dneska tahat s větší verzí, protože... To je takový graf, můžu vám ho nechat i kolovat. Chcete? Aby se mi vrátil... Nechcete. Než jsme zavedli kontrolní hlášení, což bylo účinné od 1. ledna 2016, tak v podstatě zadržovala Finanční správa, ono se to měnilo v čase, ročně 7 – 8 miliard, někdy 5, někdy 6, někdy 8. Prostě bylo to různé. To byly peníze, které byly v cash flow státu, nebyly v cash flow firem. Od zavedení kontrolního hlášení, kdy skutečně, jak se říká, lidově řečeno, neuteče ani myš, tak se napárují dodavatelsko-odběratelské vztahy a Finanční správa v rámci prvního a druhého párování v podstatě jakékoli nesrovnalosti objeví. Kromě toho se ve stejném čase zavedla tzv. celostátní místní příslušnost pro daňovou kontrolu, což znamená, tím jsme vyřešili daňový ráj Praha, protože nekončily prověřovačky, kontroly v Praze, ale Finanční správa je dává tam, kde nápad, jakoby počet případů není tak velký. Tu do Pardubic, tu do Ostravy, tu do Liberce, nevím, kam všude, na všechny úřady, má jich 14+1, 15. Díky tomu objem zadržovaných nadměrných odpočtů v roce 2019 byl zhruba asi, tady mám průměrný, ale na konci roku to bylo nějakých 0,8 miliardy, to znamená, kolem jedné miliardy. Z původních 5 až 8, které běžně zadržovávala. Ty peníze jsou dnes v cash flow firem. My to chceme ještě posunout. To znamená, že chceme, aby skutečně Finanční správa zadržovala jenom reálně podezřelé faktury. To znamená, že vlastně se díky tomu zálohovanému odpočtu, vrácení nesporné části, v podstatě zreální cash flow podnikatelů a budou skutečně v pochybnostech jenom podezřelé transakce.

Ještě bych chtěla říct jednu věc, že díky kontrolnímu hlášení, a zase, říkala jsem to jak v Poslanecké sněmovně, tak na hospodářském výboru Senátu, díky kontrolnímu hlášení de facto jsme po třech, nebo necelých čtyřech letech zlikvidovali karuselové podvody daňové v této zemi. Abyste si neřekli, že to je jenom nějaké moje tvrzení subjektivní, tak se můžete podívat do závěrečné zprávy nejvyššího státního zástupce, která byla vydaná v roce 2019, projednávala ji vláda. Můžete se podívat do závěrečné zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu. Můžete se podívat i do zprávy NKÚ.

Všichni tři shodně konstatují, že v podstatě ubylo daňových, každý samozřejmě ze svého úhlu pohledu, že se lépe vybírají daně řeklo NKÚ, nejvyšší státní zástupce konstatoval, že ubylo daňových trestných činů v oblasti těchto karuselových podvodů, a NCOZ to samé. Díky tomuto systémovému řešení, za kterým si stojíme. Já si pamatuji dobu, kdy v této zemi byli podnikatelé, kteří obchodovali sl DPH, kteří se chlubili tím, jak okrádají stát. Možná si to pamatují někteří další, kteří pracovali v nějaké exekutivě. Bylo to nehorázné, bylo to zoufalé, bylo to bezprecedentní. A tím jsme to zlikvidovali, tímto systémovým opatřením. Chceme v tuto chvíli pokračovat, chceme skutečně zadržovat jenom ty nezbytné nadměrné odpočty, aby tu zálohu byla schopna Finanční správa prověřit, tak potřebuje o těch 15 dní, jenom pro vaši informaci, těch 30 dnů je jedna z nejkratších lhůt v rámci EU. Třeba Německo, které bývá dáváno za vzor velmi často, tak vrací do 6 měsíců od vyměření, až od vyměření. Jenom pro vaši informaci, když ta Finanční správa celý ten odpočet zadrží, tak ho zadržuje na měsíce. To jsou kolikrát měsíce. Ona má dokonce nějakým interním pokynem stanovenu maximální lhůtu, která je rok a půl. Ty peníze jsou pak zadrženy.

Jsem si vědoma vedlejšího efektu, který se stal předmětem kritiky, dokonce jsem byla osočována z toho, že proto jsme to dělali, ne, byl to skutečně vedlejší efekt, nemám ambici, vím, že si každý budete myslet, co chcete, byl to vedlejší efekt, který vyplynul z tohoto posunu, je ten, že to zadržení, to jednorázové zadržení v tom roce 2020 v podstatě znamená plusový efekt pro státní rozpočet, asi 16 miliard a dalších asi, já nevím, 8 pro veřejné rozpočty. Jsem si toho vědoma, jsem si vědoma také, protože k tomuto by došlo v roce, který je velmi složitý pro ČR, a pro podnikatele. Takže mám pro vás takový návrh. Požádala jsem nebo diskutovala jsem tu věc s panem senátorem Větrovským, který je připraven na plénu načíst pozměňovací návrh. Chci vás požádat, podpořte tento zákon, protože přináší mnoho dobrého pro podnikatelskou veřejnost. Současně vás žádám, podpoře pozměňovací návrh pana senátora Větrovského, který v podstatě připravilo ministerstvo financí, ano, jsme domluveni, který odkládá účinnost toho ustanovení pro posuzování a vracení nesporné části nadměrných odpočtů, a tudíž i ten vedlejší efekt, odkládá na 1. leden 2021. Aby se ten efekt neprojevil v roce 2020.

Vzdejte se marginálních návrhů, které tam máte, protože všechny ostatní jsou skutečně marginální, nepodstatné. Podpořte tento pozměňovací návrh, samozřejmě, vrátí se do Poslanecké sněmovny, já nemůžu mluvit za poslance, ale budu maximálně podporovat, aby byl tento návrh senátní podpořen. Protože zákon jako celek, a řekli to i někteří z vás, já jsem si četla ty různé názory, někteří senátoři, kteří se pohybují v oblasti daní, řekli, že ten zákon není špatný, že je dobrý, dokonce jsem četla i varování, nesoustřeďte se jenom na těchto 15 dnů, což bylo takové téma, které bylo i hodně zpolitizováno v Poslanecké sněmovně, přitom je to vedlejší produkt. Nabízím férově, nabízím gentlemansky, nabízím proto, že to potřebují podnikatelé této země, odložme toto ustanovení, to lze, dát účinnost jenom na toto ustanovení na 1. leden 2021. Doporučte ten zákon, zbývající ustanovení, prostě k projednání. Já se samozřejmě potom vyjádřím v Poslanecké sněmovně k těm dalším pozměňovacím návrhům, které tam máte, vysvětlím, až dostanu prostor v další části rozpravy. Vysvětlím, proč si myslím, že nejsou správné, jsou marginální navíc, oproti tomuto zákonu jako celku, který je dobrý, který je skutečně dobrý. Já jsem připravena podpořit maximálně v Poslanecké sněmovně, aby prošla tato senátní verze, s tímto odložením účinnosti. Já jsem si samozřejmě vědoma toho, že tím pádem se odkládá i to vracení nesporné části nadměrného odpočtu, ale já chystám, připravila jsem liberační balíček 1, říkala jsem vám o něm, nebudu to opakovat, v rámci vystoupení k bodu koronavirus. Připravuji balíček 2, kde, protože jsem nejdřív musela řešit ty akutní věci, přiznání a tak, to chtělo okamžitě, teď chystám balíček 2 na pomoc podnikatelům. Jedno z opatření takového technického rázu, stejně jako jsem vydala pokyn, ať se o 3 měsíce odloží jakékoli kontroly a sankce na EET, to znamená, že nebudeme trvat na tom spuštění od 1. ledna 2020, tak stejným způsobem požádám Finanční správu, aby vraceli odpočty, ale může to být jenom časově omezené, technické doporučení, to nemůžeme si samozřejmě dovolit nějak dlouhodobě, aby je vraceli v rychlejším než 30denním čase, protože takové opatření podobné jsme měli, třeba, já to pamatuji, protože jsem v té době pracovala ve Finanční správě, jsme měli za povodní. Určitě to využiji, chystám to teď do balíčku 2.

Děkuji vám za vaše pochopení, snažím se skutečně udělat pro podnikatele v této zemi to nejlepší, věřte, že ten zákon je dobrý pro ně, a to jedno sporné ustanovení, které jsem, doufám, snad vysvětlila, jeho důvody, navrhuji, nebo navrhne to pan senátor Větrovský, po diskusi se mnou, ať mluvím přesně, aby se odložilo na 1. leden 2021, tím pádem ten dopad v roce 2020 nebude.

Děkuji vám.

