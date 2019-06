Ministryně Schillerová: Systém dotací z EU není postaven na politické vůli

Dámy a pánové,

už pátý den diskutujeme o detailech zprávy, která je předběžná. Spekulujeme o jejím obsahu, byť by v této fázi měl být důvěrný. Dovozujeme závěry, vymýšlíme scénáře. Slyšela jsem právní výklady, které nemají hodnotu referátu žáka druhého stupně základní školy v předmětu základy společenských věd. Důvody, proč mají být a jsou, alespoň většinou, návrhy auditních zpráv Evropské komise označovány jako předběžné, jsou přitom naprosto jasné. Česká republika zcela běžně dostává k vypořádání mnoho auditů, jen v posledních letech to byly desítky. Pokud se někdo domnívá, že návrhy těchto auditů a jejich finální znění po připomínkách a vysvětlení od kompetentních úřadů, jsou totožné, je na velkém omylu a neví o této problematice vůbec nic.

Proč by tyto předběžné auditní zprávy měly zůstat neveřejné? Proč zpráva začíná upozorněním, že má být považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění? Proč se ke zprávě přes bezpochyby intenzivní naléhání českých médií Evropská komise vůbec nijak nevyjadřuje a opakovaně deklarovala, ze do uzavření ani vyjadřovat nebude? Asi nebudeme Evropskou komisi podezřívat z toho, že by chtěla tímto svým mlčením krýt českého premiéra. V tom se asi shodneme i s opozicí.

Skutečný důvod je zřejmý. To nejhorší, co se může stát, co může narušit nestranný a nezávislý audit, je politický tlak a mediální tlak, dezinformace, dezinterpretace, předjímání, zkrátka vše, čeho jsme v případě již pátý den svědky.

Systém evropských dotací v České republice není postaven na politické vůli a politickém rozhodováním o jejich přidělení či nepřidělení, ale na systému jasně popsatelných právních vazeb, kontrolních mechanismů a jasně definovaných kompetencí. Tyto kompetence náležejí profesionálům, úředníkům státní správy, byly nastaveny - a teď pozor - v těsné koordinaci s evropskými institucemi a evropskými institucemi je také průběžně dozorován. Auditní řízení probíhají striktně podle nařízení o obecných ustanoveních číslo 1303/2013 v rámci lhůt, které jsou tímto nařízením stanoveny, případně v rámci příslušných zvyklostí a jsou vykonávány věcně příslušnými útvary. Tyto útvary jsou auditovanou osobou. Státní úředníci, kteří jsou do procesu tvorby reakce zahrnuti, jsou navíc v současné době už několikátý rok vázáni ustanoveními zákona č. 234/2004 Sb., o státní službě, zejména povinnostmi státních zaměstnanců definovaných v § 77 a dále pak služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13 z roku 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců.

Uvést do reality úvahy, které tady zaznívají, že by snad vyjádření České republiky k návrhu auditní zprávy měl psát ten nebo onen ministr, a to v závislosti na jeho politické příslušnosti, by nebylo ničím jiným, než naprosto nepřijatelným politickým vměšováním, které by vedlo k poškození České republiky. Kromě toho skutečně nevím, jak by mohl někdo, kdo vůbec nebyl auditován, fundovaně reagovat na jednotlivá zjištění auditorů.

V této souvislosti je na místě připomenout, že na vyjádření k návrhu auditní zprávy pro Evropskou komisi se budou podílet především jednotliví poskytovatelé, konkrétně řídící orgány konkrétních programů, které jediné to mají v kompetenci.

Pokud hodláte předjímat, jaké závěry bude finální znění této zprávy obsahovat, nebo chcete znát kroky, které na jejich základě příslušné orgány přijmou, pouštíte se podle mého soudu na tenký led. A já jsem přesvědčena, že toto v zájmu České republiky rozhodně není.

Osobně nemám důvod pochybovat, že příslušní úředníci budou postupovat v rámci vypořádání auditu odborně, nestranně a v souladu s tím nejlepším vědomím a svědomím. A pokud by byla potvrzena nezpůsobilost nějakého výdaje, disponuje Česká republika nástroji k jeho vymožení od příjemce, pokud jsou na to splněny zákonné předpoklady, ať už je to řízení odnětí dotace, nebo daňové řízení před orgány finanční správy.

Dámy a pánové, pokud vám jde skutečně o fiskální zájmy České republiky, vyzývám vás, abyste umožnili řádné dokončení auditního procesu, přestali zpochybňovat práci nezávislých expertních týmů a vyčkali výsledků. Ráda bych zdůraznila, že v tuto chvíli ještě ani nezačala běžet lhůta pro vyjádření České republiky, neboť tím okamžikem je až doručení auditní zprávy v českém jazyce.

Děkuji vám za pozornost.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Brabec: Proč jsem tak naštvaný? Protože tady zdaleka nejde jenom o mě Premiér Babiš: Audit považuji za útok na Českou republiku STAN: V kauze střetu zájmů premiéra podporujeme jednotný postup opozice Fiala (ODS): Voláme Babiše k zodpovědnosti, křičení a nadávky nic nevyřeší

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV