Ministryně Schillerová: Vůbec to není o neschopnosti celní správy

Dobrý den, dámy a pánové,

já nebudu mluvit dlouho. Jenom se pokusím obhájit negativní stanovisko, které jsem na vládě měla a ve kterém jsem setrvala a možná vysvětlit některé nejasnosti, které - jak jsem poslouchala pana předkladatele - si myslím, že si z toho textu asi odnesl.

Vůbec to není o neschopnosti celní správy. Celní správa určitě patří mezi orgány veřejné správy, který si plní své povinnosti na jedničku. Co se týče systému veřejné správy v této oblasti v rámci České republiky, funguje naprosto bezproblémově.

To, že říkám, že vlastně elektronizace v této oblasti bude během jednoho až dvou roků - a já jsem reagovala v interpelaci, kterou jste na mě, jak jste správně uvedl, měl - tak není o neschopnosti celní správy, ale o tom, že externí subjekty, to jsou třeba i ti obchodníci, kteří - vy jste řekl možná ne celní správy, ale státu - tak je o tom, že to musí plnit -

Děkuji. Jde o to, aby externí subjekty dodávaly pravidelně tyto potřebné informace ze zahraničí, především z Německa, z Rakouska, a pak samozřejmě ten systém bude komplexní a toto bude zabezpečeno v rámci EU vlastně až někdy během roku až dvou. Čili není to o tom, že bychom to nechtěli nebo neuměli zabezpečit. To je jeden argument.

Asi nejzásadnější argument - nebudu tady oponovat těmi rozpočtovými dopady. Ony se dost těžko počítají, protože se odhadují podle nějakého objemu obchodů, který může být časem menší, může být větší. Proto ten rozptyl je poměrně velký, 100 až 400 miliónů, to je velký rozptyl, ale nejsme schopni to úplně přesně spočítat, nicméně rozpočtové dopady, řeknu upřímně, nejsou to nejzásadnější. To zřejmě není částka, která by zničila rozpočet. Ale já si myslím, že je tam celá řada věcí. Zvýší se dál nerovnost mezi nákupy v Evropské unii a ze třetích zemí. Ta disproporce tam byla dlouho, zase se nám zvětší.

Komu zůstane část z této částky? Zprostředkovatelům. To je běžný jev. To jsme řešili v oblasti celní případně finanční správy velmi často. Nehorázné provize zprostředkovatelů, kteří si tuto část nechávali. To je velký argument, kterému já rozhodně naslouchám a z praxe ty zkušenosti prostě vidím a slyším.

Další věc je, co je ještě důležité říci, že v podstatě - když hovořím o administrativní zátěži, tak nemám na mysli jenom administrativní zátěž na straně veřejné správy, tím, že tím nikoho nedojmu, takže tímto neargumentuji, ale mám na mysli administrativní zátěž všech, i těch samotných turistů.

Já bych chtěla říct, že turista se nerozhoduje podle toho, zda pojede do Prahy, do Španělska, nebo zda si vybral Karlův most či něco jiného, podle vratky DPH. To si myslím u zboží, které si koupí jako suvenýr. To si myslím, že podle toho se určitě nerozhoduje, ale už pro něho může být zajímavé to, že jsme v rámci protikrizového daňového balíčku snížili DPH na ubytování, což se vlastně může projevit na zlevnění ubytování, a projevuje, jak slyším kolem sebe, a to si myslím, že je pro něho mnohem zásadnější než to, kolik ušetří na nějakém balíčku.

Takže to jsou asi moje argumenty, proč jsem byla proti snížení tohoto limitu a na těchto argumentech setrvávám.

Děkuji vám za pozornost.

