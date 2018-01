Ministryně Šlechtová: Ujišťuji občany, že se nemají čeho bát, muniční sklady hlídá Vojenská policie

Ministryně obrany Karla Šlechtová navštívila tři armádní útvary, aby se na vlastní oči přesvědčila, jak se jim daří plnit své povinnosti. Dobře fungující specializovaná pracoviště jsou jednou z jejích priorit. Společně s 1. zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíkem Jiřím Balounem si prohlédla prostory hlavního muničního skladu v Týništi nad Orlicí, Centra biologické ochrany v Těchoníně a podzemní sklady munice v Mladkově.

Prvním v pořadí bylo týnišťské Centrum zabezpečení munice (CZM), kterým ministryni s generálporučíkem provedl brigádní generál Jaroslav Trakal, ředitel Agentury logistiky, pod kterou muniční sklady spadají. Základna v Týništi je ústředním skladovým, zkušebním a zásobovacím zařízením zajišťujícím pro AČR kompletní zabezpečení municí, řízenými střelami, výbušninami a pyrotechnickými prostředky.

Tyto komodity nejen v jednotlivých podřízených zásobovacích střediscích skladuje a ošetřuje, ale přímo v Týništi pak provádí i nezbytné technické a chemické zkoušky pro sledování stavu a prodlužování životnosti munice a také její případnou delaboraci. Celým procesem delaborace s názornými ukázkami návštěvu provedl hlavní inženýr útvaru major Jaroslav Unger. Zakončena byla detonací kilogramu trhaviny semtex ve speciálně zabezpečené komoře, k čemuž vydala příkaz na přístroji ve velíně sama ministryně. „Z bezpečné vzdálenosti a po předchozím školení s tím nebyl žádný problém,“ popsala šéfka resortu obrany.

Muniční sklad hlídá Vojenská policie

Minulá vláda se musela zabývat končící smlouvou na elektronickou ostrahu v Týništi a dalších čtyřech muničních skladech pod ně spadajících. Již čtvrtým rokem se o elektronický systém stará společnost Trade Fides. O fyzickou stránku ostrahy se starají příslušníci Vojenské policie.

Jejich úkol není jednoduchý, protože CZM má rozlohu 496 hektarů, obvod vnějšího oplocení je přes 12 kilometrů a v objektu se nachází 71 skladišť a přes třiatřicet tisíc metrů čtverečných užitné skladové plochy.

„Celkově je v muničních skladech Armády České republiky uskladněna munice za téměř 9 miliard korun, proto je důležité se o jejich bezpečnost starat, jak nejlépe to jde. Přesvědčila jsem se, že tento náročný a závažný úkol v Týništi zvládají na výbornou, a mohu tak ujistit občany, že se nemají čeho obávat,“ ujistila ministryně Šlechtová. Kromě týnišťského centra navštívila ve čtvrtek i jeho podřízený sklad v Mladkově. Ocenila jeho unikátní umístění v sálech bývalé dělostřelecké tvrze ADAM hluboko pod zemí.

Komplexní zabezpečení biologické ochrany AČR

Se záměrem prohlédnout si unikátní zdravotnické zařízení a zjistit, jak je připraveno potýkat se s biologickými bezpečnostními hrozbami, ministryně obrany se svým doprovodem přijela do areálu Odboru biologické ochrany v Těchoníně. Jeho hlavním úkolem je komplexní zabezpečení biologické ochrany AČR. Součástí těchonínského zařízení je specializovaná infekční nemocnice pro izolaci a léčení osob se zvláště nebezpečnými a exotickými infekcemi na úrovni nejvyššího stupně biologického zabezpečení BSL 4. Poskytuje také karanténní pracoviště pro vyšetření vojáků po jejich návratu z misí.

„Je to špičkové zařízení s celosvětovým významem. Ve střední Evropě je navíc nemocnice tohoto typu splňující nejvyšší mezinárodní kritéria naprosto ojedinělá. Jsem ráda, že je součástí české armády stejně jako vyškovské Centre of Excellence, které je autoritou NATO v oblasti obrany před hrozbami spojenými se zbraněmi hromadného ničení,“ řekla ministryně.

Vybudování těchonínské nemocnice v současné podobě stálo celkem 1,726 miliardy korun a jeho provozní výdaje na rok dosahují desítek milionů korun. To je však vyváženo jeho ojedinělým přínosem pro občany České republiky i pro spojence v Severoatlantické alianci, do jejíhož systému biologické ochrany náleží. V případě potřeby by ministryně Šlechtová neváhala prostředky na jeho provoz i zvýšit.

Ing. Karla Šlechtová BPP



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kurzy třetího věku na Univerzitě obrany předávají vědomosti i nejstarší generaci Již rok provozuje armáda leteckou záchrannou službu v Jihočeském kraji Ministryně Šlechtová navštívila válečné veterány v Domově Vlčí mák Ministryně obrany Šlechtová vyrazila na první inspekci. V muničáku byla spokojena

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV