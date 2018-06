Míth (ODS): Feministka Feryna znásilnil(a) dvě další!

Pro mimopražské napřed trochu vysvětlení. V Praze na Žižkově se nachází budova v majetku státu, zvaná Klinika. Tuto budovu nezákonně okupuje tlupa neomarxistů, stát není schopen zde vynutit dodržování zákona. Právní vědomí občanů zde dostává výprask v přímém přenosu.

Zda jde jen o tradiční impotenci státních orgánů nebo zda má věc souvislost s tím, že jeden z místních okupantů byl i emeritní předseda Strany zelených, náměstek pražské primátorky a syn stávajícího poslance a emeritního ministra obrany, nechám na posouzení laskavého čtenáře.

No a tito okupanti cizího majetku si zde k nelibosti v okolí bydlících občanů vybudovali Alternativní sociální centrum Klinika.

Jedním z těchto aktivistů byla i feministka Marie Feryna, vycházející hvězda Mladých Zelených, která na sebe upozornila výzvou k toleranci pedofilie! Měšťáci mají být s konečnou platností poraženi v radikální gender queer revoluci.

A pak se veřejnost seznámila s tím, že v oné obsazené budově se osazenstvo nevěnovalo jen studiu marxistické a neomarxistické literatury. Podle svědectví přeživších feministka Marie Feryna, ve skutečnosti pan Jiří Feryna, znásilnil(a) dvě další queer-revolucionářky. On si prý na nic nepamatuje. Cituji jeho slova: „Byla jsem opilá“.

Po několika pivech by si jeden mohl s parafrází na hlášku z filmu Tajemství hradu v Karpatech s úsměškem říct „Copá to mohlo vzít iné konéc, když se pořád vochomercály kolem téj Čórtovej Kliníky“, ale k smíchu to určitě není.

Soukromí je nedotknutelné a trpící nemocný má nárok na pomoc. Ale ne na pomoc zákonodárce, který z jeho nemoci udělá normu!