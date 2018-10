Míth (ODS): Maďarsko patří Maďarům a ne Bruselu

Loni na podzim potkal stejný osud Polsko, teď Maďarsko a člověk se musí ptát, kdy přijde na řadu Česká republika anebo Slovensko. Jak prospěje k tolikrát avizovanému „sjednocení“ EU to, že bude Brusel mentorovat jednoho člena Visegrádské čtyřky za druhým? Chce snad Brusel, aby počet euroskeptiků v zemích bývalého východního bloku ještě narostl?

V posledních měsících se opravdu zdá, jako by hlavním cílem Junckera a spol. bylo přihrávat politické body tu Putinovi, tu zase svým odpůrcům přímo z lůna Evropské unie. Po téměř roce, kdy bylo peskované Polsko, je zase jedna vláda v Evropě líčena jako ta nejhorší na světě. Nejde o žádnou konstruktivní kritiku, ale o ponižování. Někde jsem se dočetl, že situaci v Maďarsku popisovala nějaká europoslankyně z krajně levicové strany v Nizozemsku. To mi hlava nebere. Přece muselo být jasné, že taková zpráva nemůže být objektivní.

Je to stejné, jako kdyby komunisté poslali před rokem 1989 Vasila Biľaka do Ameriky, aby o ní napsal nějakou hodnotící zprávu. Jak by asi dopadla? Američanům by nasadil psí hlavu a naprosto je odepsal. Ale ono vlastně vůbec nejde o nějakou zprávu. Jde o to, že Evropská unie pořád víc a víc zasahuje do vnitřních záležitostí jednotlivých členských států. Obvykle za hlasitého potlesku tamější opozice, která se chce dostat zpátky k moci. V Maďarsku ani v Polsku to však žádné velké body pro opozici nenese. Právo a spravedlnost i FIDESZ s velkou převahou dominují.

Ing. Jaroslav Míth ODS



městský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Osobně nechovám k současné Babišově vládě žádné sympatie. Přeji si, aby skončila třeba hned dnes a vystřídala ji vláda, kde bude hrát hlavní roli pořádná pravicová politika. Ale pro to, aby se tak stalo, nepotřebuji žádné zásahy z vnějšku, z Evropské unie. My prostě dokážeme a musíme umět dokázat udělat si pořádek u nás doma sami. Není vůbec potřeba, aby psal zase nějaký „moudrý“ europoslanec tendenční hodnotící zprávy na Českou republiku a bruselští úředníci poté zahájili řízení i proti nám.

Ne, určitě nepatřím k obdivovatelům maďarského premiéra Orbána. Nicméně každá akce přináší reakci. A právě pokrokářská a silně intervencionistická politika Bruselu vůči národním státům nechává politiky, jako je Orbán, ale i Babiš, vyrůst. Prostě a jednoduše. Když se bude Brusel starat o blaho občanů, nikoliv se je snažit řídit a tlačit k pokrokářskému utopickému světu, nebudou sílit euroskeptické tendence a nebude potřeba zasahovat ani proti Orbánově politice.

Nechme maďarské voliče, aby rozhodli o osudu vlády Viktora Orbána sami. Čím více jim Brusel bude cpát, co mají dělat, tím méně budou vnímat realitu a půjdou slepě za Orbánovým přitvrzováním politiky. A pokud mě paměť neklame, před půl rokem mu dali velmi silný mandát na další volební období. Proč si europoslanci myslí, že jsou chytřejší než maďarští voliči? Proč si myslí, že vědí lépe, co je dobré pro obyvatele Maďarska?

Psali jsme: Míth (ODS): Poučení z Mnichova 1938? Může opět nastat Míth (ODS): Oslabený západ (tedy my) vede boj na třech frontách Míth (ODS): Marná, marná je snaha cenzorova Míth (ODS): Kdo je víc? Místní podnikatel nebo všudypřítomná korporace?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV