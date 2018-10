Molnár (ČSSD): MHD zdarma není nesmysl. Ani ekonomický ani politický

Kandidát na primátora Prahy Jakub Landovský zdvihl v nejbohatším městě republiky nečekané téma. Navrhuje a za sociální demokracii bude prosazovat, aby pro obyvatele Prahy byla jízda městskou hromadnou dopravou zdarma. Politici z ostatních stran jej za to odsuzují a určitou dávku kritiky schytává tento nápad i od některých ekonomů. MHD zdarma však není žádný nesmysl, a to ani ekonomický ani politický.

Zdá se, že pár stovek měsíčně za jízdu po hlavním městě není mnoho a že takovou částku může vynaložit každý jednotlivec. Jenže nesmíme posuzovat každého jako jednotlivce. V rámci rodinného rozpočtu mohou náklady na jízdu v MHD dosáhnout i více než deseti tisíc korun ročně. Jakub Landovský uvádí jako příklad čtyřčlennou rodinu, která za tuto položku svého rodinného rozpočtu vydá až 12 tisíc korun ročně. To není málo ani pražskou optikou, natož sociálně demokratickou.

Dostat více lidí do MHD je efektivní, ekologické a v konečném důsledku i ekonomické, protože i čas znamená peníze. Navíc, jak Jakub Landovský dodává, má návrh i další, tentokrát sociální rozměr. Až osm procent všech exekucí má svůj počátek v pokutě za jízdu načerno, bez lístku. A ptá se někdo takových lidí, proč jeli bez platného jízdního dokladu? Neptá, dostanou pokutu, tu neuhradí, jelikož nemají z čeho a skončí s několikatisícovým dluhem, který může roztočit následnou dluhovou spirálu. Část podobných případů bude díky MHD zdarma eliminována. I to naše společnost prostě potřebuje, ať se to exekutorské lobby líbí nebo nelíbí.

Kromě jiných evropských měst, kde tento systém již zavedli se k podobnému řešení hlásí i některé další radnice v ČR. Ani v Příbrami nejsme výjimkou. I zde sociální demokracie usiluje o to, aby MHD sloužilo občanům města zdarma. Hlavní efekt je i zde jasný: zabránit dopravním kolapsům a zacpanému centru města v dopravní špičce. To dává smysl a v Příbrami to dobře vědí i zástupci jiných politických stran. Je dobře, že i z vládnoucího hnutí ANO se ozývají hlasy, které tento nápad podporují. Pořád je ale potřeba myslet na to, že v souladu se svými hodnotami a diskurzem, který cílí na střední vrstvu obyvatelstva a na ty s nejnižšími příjmy a kritickou ekonomickou situací, je prvotním autorem myšlenky MHD zdarma v českých a moravských městech právě ČSSD.

Poté, co nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová vyhlásila válku levné práci, usmyslela si, že zruší karenční dobu a v souladu s odbory trvá na zvyšování minimální a tím pádem i zaručené mzdy a ruku v ruce s myšlenkami o zkrácení pracovní doby či uzákonění pěti týdnů dovolené je i MHD zdarma kamínkem do mozaiky, po jejímž dostavění se zařadíme mezi moderní sociální státy, které svým občanům skutečně slouží a nenechají je na holičkách a padnout na úplné dno. Je to opak ke známé drastické politice nesmyslných škrtů TOP09 a je to konečně správná cesta, která vede ke zvýšení životní úrovně a k větší lidské důstojnosti. Tedy přesně k tomu, co tak nutně potřebujeme.

