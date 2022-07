Mračková Vildumetzová (ANO): Jan Švejdar pracoval velmi dobře a zodpovědně

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Kauza nebo respektive kauzy hnutí STAN shrnuli již moji předřečníci, ať již Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček. Všichni ostatní by mohli popřípadě vystoupit, pokud by byl schválen program dnešního jednání. Hnutí STAN, v jehož vedení stojí současný předseda hnutí STAN a současný ministr vnitra Vít Rakušan.

Už toho bylo řečeno mnoho a já bych měla ještě dvě roviny, ke kterým bych se ale vrátila, protože bych si dovolila zareagovat na výrok především pana ministra vnitra, který tady hovořil o tom, že policie v současné chvíli pracuje konečně bez politického vlivu. Tak bych byla ráda, kdyby mi to nějakým způsobem doložil, protože jsem přesvědčena o tom, že bývalý pan policejní prezident Jan Švejdar pracoval velmi dobře a zodpovědně. Ráda bych připomněla to, co před několika měsíci řekl přímo médiím. „Neuměl bych pracovat s někým, kdo si vaší práce neváží a kdo vám lže." To řekl bývalý policejní prezident Jan Švejdar.

Já samozřejmě ze své pozice se také snažím poukazovat na některé věci v oblasti Ministerstva vnitra, ať už je to, že jsem v únoru otevřela věc ohledně slučování policejních okrsků. Dnes jsem se také dozvěděla, že nemluvím pravdu, že lžu, že nedochází ke slučování policejních okrsků. Když se dnes podíváte do terénu, tak někteří starostové přímo sepisují písemně petice, že nesouhlasí s tím, aby docházelo právě k tomuto slučování už v souvislosti s tou ukrajinskou uprchlickou krizí. Zároveň jsem mnohokrát poukazovala na to, že nemáme strategii řešení uprchlické krize, a to především s tím, že prakticky starostové, hejtmani neví, kdo se na jejich území nachází, jaké mají lidé vzdělání, jaké jsou profese a tyto důležité údaje. Nejdříve mi také bylo řečeno, že tomu tak není, po pár měsících jsme se dozvěděli, že opravdu tyto údaje nemáme a prakticky asi dlouho ještě mít nebudeme.

A nyní k těm dvěma rovinám, které bych tady ráda otevřela. Já jsem v minulosti pracovala na Ministerstvu vnitra jako náměstkyně pro veřejnou správu, jsou mi samozřejmě velmi blízcí starostové a vím, že ministr vnitra má ze svého výkonu funkce přístup k utajovaným informacím. A my za současné situace určitě nemáme garanci, že tyto informace se nemůžou dostat někam dál. Pan ministr vnitra nám na bezpečnostním výboru představil reformu policie a zároveň tam policejním prezidentem, když byla představena, tak bylo jasně řečeno, že souhlas s touto reformou ohledně oddělení NCOZ a vytvoření nového útvaru, tak ji musí podepsat a schválit ministr vnitra. Pokud ji nepodepíše a neschválí, tak se taková reforma neuskuteční.

Takže já bych chtěla tady otevřít, jakou máme garanci, že si ministr vnitra opravdu uvědomuje vážnost informací, když samozřejmě neustále říká, že po těch všech kauzách by měl být dál ministrem vnitra. Samozřejmě jsou tady jeho kolegové z koalice, kteří říkají také, ať neodstupuje. A já bych si tedy v tuto chvíli dovolila navrhnout jedno řešení, které jsem řekla v úvodu, a to je to, že má přístup k těm utajovaným informacím. Myslím si, že by to určitě - neříkám, že to problém vyřeší, ale určitě by to svým způsobem jak se říká vyčistilo trochu vzduch, že bych požádala pana ministra vnitra, aby si požádal o bezpečnostní prověrku Národní bezpečnostní úřad. Myslím si, že z pohledu ministra vnitra by to určitě nebyl problém a určitě by to bylo řešení, protože pokud získáváte bezpečnostní prověrku, tak vás Národní bezpečnostní úřad prověřuje několik let dozadu, třeba deset let dozadu, takže určitě by všechna podezření, o kterých tady hovořil pan ministr vnitra, popřípadě spojená s jeho starostováním nebo spojená s touto kauzou, tak si myslím, že by to bylo určité řešení. Určitě tuto kauzu nevyřeší, to je určitě pravda, ale jsem sama zvědavá, jakým způsobem se pan ministr vnitra k tomu postaví a zda si o tuto bezpečnostní prověrku požádá.

Samozřejmě tou druhou rovinou je, jak jsem řekla, tak jsem bývalá starostka a řada starostů se na mě v tuto chvíli obrací, že ta kauza se samozřejmě propisuje na jejich dobrém jménu, že za nimi chodí občané, jestli i oni jsou popřípadě spojeni s touto kauzou, popřípadě s hnutím STAN. Já jsem v tuto chvíli zaregistrovala, že hnutí STAN bude mít na konci července svůj sněm, kde bude volit nové vedení, a proto bych ještě tady chtěla otevřít to, s čím se v současné chvíli na mě někteří starostové obracejí a zároveň informují o tom, že sepisují výzvu, aby došlo na tomto sněmu k tomu, aby pan předseda hnutí STAN Vít Rakušan zvážil přejmenování této politické strany, protože řada lidí vnímá STAN jako starosty a my všichni víme, že starostové, když se podíváme na všechny výzkumy, tak vždycky starostové se těší největší důvěře občanů, mají vždycky nejlepší výsledek oproti ostatním. Takže si myslím, že i toto je otázka, která je velmi důležitá a důležitá výzva, kterou by mohl sněm hnutí STAN řešit.

Já jsem opravdu přesvědčena, že je nutné ten problém řešit. Jinak samozřejmě tato vláda bude navždy spojená s korupcí a je to nespravedlivé popřípadě vůči ostatním politickým stranám, které jsou v ní zapojené. Ale je to jejich volba, to ony se rozhodly, že budou se starosty dál žít. Děkuji vám za pozornost.

