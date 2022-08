Mračková Vildumetzová (ANO): Kolik sice nevíte, ale třeba něco na vás nakonec zbyde

reklama

Drahé energie. To je problém, který začíná zatěžovat stále více lidí a podnikatelů. A aby také ne. V červenci jsme měli totiž již úplně nejdražší elektřinu ze všech států EU (cena při započítání kupní síly) a pátý nejdražší plyn v EU! A víte, jak na to reagovala vláda? Nijak! Protože měli dovolenou. A já chápu, že člověk potřebuje nabrat sílu. A rozumím tomu. Ale je prostě zvláštní, že zatímco vlády všech států v EU pracují na tom, jak snížit cenu elektřiny a plynu pro spotřebitele a firmy, tak česká vláda nedělá vůbec nic.

Například v Německu navýšili rozpočty na program pro lidi, kteří si nyní instalují některý z ekologických zdrojů topení. A zatímco naši ministři odpočívali, tak v Německu začali řešit pokračování výhodného 9 eurového tarifu na cestování po celé zemi. A tím to nekončí. Němci udělali i speciální podpůrné programy pro firmy a tak bych mohla pokračovat. A co se děje v Česku? Nic!

Tady doteď nevíme o chystané podpoře vůbec nic. Jediné, co nám ministr průmyslu zatím řekl je, že primárně bude plyn pro firmy a až pak pro domácnosti. Pak tedy zase premiér říkal, že to tak není, ale znáte je. U této vlády není jistého nic. Třeba to, kolik peněz dostaneme jako podporu na drahou elektřinu, měnil náš ministr nejméně čtyřikrát.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



Takže jediné, co zatím bezpečně víme je, že nás premiér vyzval, ať si jdeme na pracák požádat o sociální dávky. Protože sice je to prý trochu nepříjemné, ale zase s jistotou, že něco dostaneme. Kolik sice nevíte, ale třeba něco na vás nakonec zbyde.

A já musím říci, že se ve mně vaří z této arogance krev. Protože toto není přece normální. Kvůli jejich laxnosti tu máme nejdražší energie v EU a ještě mají tu drzost vás poslat na pracák. A to vše v situaci, kdy vláda na rekordní inflaci vydělává desítky miliard korun, protože vyšší ceny všeho znamenají automaticky i vyšší výběr DPH.

Píšu to i proto, že u nás v Karlovarském kraji je situace o to horší, že máme hejtmana, který to hraje s vládou a vůbec mu nedochází k čemu se schyluje. Lidé tu nemají ani náznak vize. Mají si nechat plynové kotle nebo přejít zpět na uhlí? Stojí za to investovat do solárních panelů, když nyní nejsou k sehnání. Tedy alespoň ne ty opravdu efektivní. A budou mít vůbec lidé na zaplacení tepla a teplé vody z tepláren? A především, jak to bude v našem kraji?

Už teď víme, že řada kulturních domů i sportovních klubů zvažuje, zda vůbec na podzim bude fungovat. Jak to bude se školkami? A co starší lidé? To jsou všechno legitimní otázky a já bych znova chtěla připomenout, že zatímco jihočeský hejtman Kuba už připravil velkorysou podporu za téměř 750 milionů korun pro obyvatele svého kraje, tak náš hejtman nic. Vůbec nic! A to je ostuda, kterou byste si měli pamatovat. Zvlášť teď, kdy nás co nevidět čekají volby.

A já bych vás chtěla poprosit, mluvte o tom s lidmi ve vašem okolí. Vždyť fakt není normální, aby se nám tu lidé ze STANu tvářili jako bůhvíjaké hvězdy, ale přitom nedělali nic. Určitě s odkazem, že to vláda zařídí. Nic nezařídí! Říkám to nerada, ale musím uznat, že hejtman Jihočeského kraje, Martin Kuba, je v tomto šikovný. A já mám pro něj plné pochopení, protože bych to udělala na chlup stejně. Bez ohledu na to, kdo je zrovna u vlády.

