Mračková Vildumetzová (ANO): Korespondenční volba od roku 2025. A všichni víme proč

Já děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně. I já bych se ráda vyjádřila k tomuto návrhu zákona k volbě prezidenta republiky. Velmi mě tedy překvapilo v úvodu, že ten sněmovní tisk tady dnes předkládá nebo nás o něm informuje pan ministr pro evropské záležitosti pan Martin Dvořák, který tedy řekl, že zastupuje pana ministra vnitra Víta Rakušana z důvodu toho, že dneska předkládá nějaký zákon v Senátu. Já nevím, jestli jsem dobře poslouchala, ale když jste, paní předsedající, četla omluvy, tak pan Vít Rakušan je omluven od 11 hodin. Takže předpokládám, že pokud když se tady předkládá zákon Ministerstva vnitra, zákon o volbě prezidenta, tak by tady ministr vnitra Vít Rakušan měl být přítomen a měl by tady tento zákon obhajovat on, popřípadě odpovídat na případné dotazy, které tady můžou poslanci mít.

Zároveň by určitě pan ministr pro evropské záležitosti, pokud je tady jako předkladatel za ministra vnitra, tak by měl určitě sedět na místě k tomu určeném, které je určeno vždy pro toho, kdo ten zákon předkládá. Z druhé strany musím říct, že jsem určitě ráda, že ten zákon o volbě prezidenta tady je, protože většina věcí, když volba prezidenta probíhala, tak právě ohledně toho, kolik kandidátů může poslanec, senátor podpořit, bylo to velmi nejasné, dávala se k tomu různá stanoviska. Protože byly případy, že některý poslanec a senátor podpořil více kandidátů. Tím, že dojde k této změně zákona, tak bude v tu chvíli jasné, že poslanec a senátor může podpořit pouze jednoho kandidáta.

Zároveň to, že kandidát, který sbírá podpisy, musí nasbírat 50 000 podpisů, tak to může dělat buď v listinné podobě, což bylo možné pouze doteď, teď to bude možné ještě v elektronické podobě. Jak tady řekl Radek Vondráček, že ta elektronická by měla být svým způsobem nadřazená, tak si myslím, že je také nutné a předpokládám, že pan Dvořák v zastoupení mi odpoví na to, jakým způsobem bude Ministerstvo vnitra se snažit zabezpečit tu elektronickou formu, aby popřípadě nedošlo k nějakému zneužití, popřípadě jakým způsobem se zabezpečí bezpečnostně právě to shromažďování podpisů elektronickou formou.

Zároveň takový povzdech, víte, že skupina poslanců v čele s Vítem Rakušanem předložili korespondenční volbu. A jaká účinnost je u korespondenční volby? Od 1. ledna 2025 a když tady dnes vystupoval pan Dvořák, tak jasně řekl - novela zákona o volbě prezidenta, kdy další prezidentské volby budou v roce 2028, tak je od 1. ledna 2026. Tady přesně vidíte ten přístup a to, že korespondenční volba by měla být také platná, účinná, a já to znovu opakuji v souvislosti s tímto, všechny ostatní volby, to že budou volby elektronické, že budou propojené všechny volební místnosti atd., že bude hotová digitalizace, až od 1. ledna 2026, tak i s tímto se přichází od 1. ledna 2026, ale u korespondenční volby - a víme všichni z jakého důvodu - je tomu už od 1. ledna 2025.

Budu velmi ráda pokud mi v zastoupení pan Martin Dvořák odpoví na můj dotaz a zároveň zda by mi mohl říci, proč ten sněmovní tisk tady nepředkládá ten, kdo by ho tady měl předkládat, a to je pan ministr vnitra Vít Rakušan. Děkuji.

