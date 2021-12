Mračková Vildumetzová (ANO): Krizoví manažeři mají plný nárok na odměnu. Pokud tedy mají jasný plán

reklama

A to i přes výrazný odpor opozice, která opakovaně upozorňuje na eticky sporné jednání vedení nemocnice. Minimálně dva manažeři totiž pobírají nejen ředitelské platy, ale zároveň i plat za další pracovní smlouvy, které mají s touto nemocnicí uzavřené.

„Já chápu, že krizoví manažeři mají plný nárok na odměnu za svojí práci. Pokud tedy mají jasný plán, který představí svému vedení. Jenomže to tu fatálně chybí. Místo toho se kraj vedle pravidelného ročního příspěvku 75 milionů korun letos zaručil této nemocnici za 200 milionový provozní úvěr a ještě jí přidal dalších 120 milionů korun na úhradu běžných výdajů v roce 2021,“ vysvětluje předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO a místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová.

„Zatímco ostatní krajské nemocnice nyní zažívají ekonomicky dobré období, protože dostávají zvýšené úhrady za covidové pacienty anebo za pomoc při očkování či testování, tak Karlovarská krajská nemocnice se topí v beznaději. Předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice Josef März přišel na poslední krajské zastupitelstvo s tím, abychom jim schválili další příspěvek pro nemocnici. Bohužel však bez jakéhokoliv racionálního zdůvodnění, proč bychom to měli udělat. Kdyby řekl, že je to pro sestřičky nebo jiný zdravotnický či nezdravotnický personál, který se staral o pacienty s covidem nebo jiné zdůvodnění, tak bych byla pro. Ale za těchto okolností mi to přijde nešťastné,“ doplňuje další krajská zastupitelka za ANO a členka finančního výboru Gabriela Dostálová.

A to ještě navíc k tomu všemu je třeba připomenout, že Josef März se do čela nemocnice dostal za velmi podivných okolností, vyhlásil výběrové řízení, vytvořil kritéria výběrového řízení, když byl ve vedení kraje, nominoval se do výběrové komise, měl přístup ke všem koncepcím odevzdaným ostatními uchazeči, přihlásil se do výběrového řízení, ve kterém byl vybrán současným vedením kraje a stal se Předsedou představenstva a generálním ředitelem nemocnice. I tento krok je typickou ukázkou netransparentního vládnutí politického slepence hejtmana Petra Kulhánka.

„Toto chování považujeme za plivnutí do tváře všem zdravotníkům, sestřičkám, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří si zaslouží ocenit, poděkovat a vyzdvihnout. Zorganizovat koncert je určitě také fajn, ale finanční odměnu si přeci nejvíce zaslouží právě zdravotníci, nemluvě o tom, že odměna členů představenstva je již dost vysoká. A nyní to hlavní. Podle našeho názoru jsou odměny, které si chtějí členové představenstva vyplatit, v rozporu se stanovami. Kritéria si totiž nechali schválit až v říjnu letošního roku a stanovy hovoří, že tak musí učinit nejpozději do dubna daného roku. V předloženém materiálu na to dokonce upozorňuje i legislativně právní odbor krajského úřadu. Ten také píše, že toto chování je v rozporu s právními předpisy. I přesto všechno to valná hromada - rada kraje schválila! Dvakrát jsme na zastupitelstvu předkládali zrušení tohoto usnesení, bohužel vedení kraje spolu s koaličními zastupiteli návrh nikdy nepodpořili a trvají na tom, aby si každý člen představenstva vyplatil odměnu 500 tisíc korun,“ uzavírá Jana Mračková Vildumetzová.

