Mračková Vildumetzová (ANO): Měl byste se paní Schillerové omluvit. ministře Síkelo

Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, mně tedy nepřijde normální, že by si člověk po 45 odpracovaných letech a odvádění daní měl jít žádat na úřad práce o příspěvek na bydlení kvůli tomu, že se vládě nechce snížit DPH na energie, jako je tomu v jiných státech. Panu ministrovi Marianu Jurečkovi jako ministrovi práce a sociálních věcí přijde normální, že na zvýšených cenách ještě vydělá stát. Nám ale ne. My opravdu máme pochopení pro to, že lidem přijde nepřijatelné sedět v čekárně na úřadu práce vedle lidí, kteří třeba dávky zneužívají. A to, co jsem v tuto chvíli řekla, je ten jeden z důvodů, proč jsme dnes svolali tuto mimořádnou schůzi, a to s dvěma body. Ten jeden jsem už teď v krátkosti otevřela a ten druhý se týká podpory podnikatelských subjektů v souvislosti s výskytem pandemie.

Chtěla jsem poděkovat panu ministrovi průmyslu a obchodu za to, že tedy konečně přišel na vládu se schválením dotací, s těmi programy, které více méně opsal, po dvou měsících. Ale musím, pane ministře, konstatovat, že vaše vystoupení bylo za hranicí, jak bych to nazvala, slušnosti, arogantnosti a především toho, že si prostě myslím, že jste v politice, omlouvám se, velmi krátce. Víte, když se člověk stane politikem, popřípadě ministrem, tak by měl stát pořád na tom místě a měl by si uvědomovat, že je tím stejným člověkem a že je jedním z těch lidí a že není žádným nadčlověkem. Vy jste tady řekl, že bývalá vláda, že byla aktivní v tom, že rozdávala. (Během projevu se Jana Mračková Vildumetzová opakovaně otáčí na ministra průmyslu a obchodu Síkelu do vládní lavice.) Vy jste neskládal, vy jste vlastně neskládal slib poslance, ale skládal jste slib jako ministr, že budete hájit zájmy občanů. A vy jim máte pomáhat těm občanům. A vy mi chcete říct, že to, že vláda vypisovala ty kompenzační bonusy - a já jsem tady v té minulé Sněmovně seděla, já jsem vnímaly ty apely té opozice, kteří říkali: musíte ještě otevřít dotační program pro ty průvodce, musíte ještě pro všechny další, na které jste zapomněli. A ta vláda na to, pane ministře, reagovala a na základě toho ty dotační programy otevřela. A vy to v tuto chvíli kritizujete? Vy říkáte, že stát nemá rozdávat peníze a že je má dávat těm, kteří to potřebují? Ale vždyť přesně tohle ta bývalá vláda dělala a dělala to znovu opakuji, na základě těch apelů, které tady od opozice, ale třeba i od nás z regionů - já jsem několikrát přišla za paní ministryní pro místní rozvoj s apelem, aby se dál, byly vouchery na ubytování, aby se prodloužily, protože jsem zrovna z regionu, kde velmi rezonuje cestovní ruch. A paní ministryně pro místní rozvoj pro to udělala maximum a ty vouchery byly a velmi pomohly.

Musím říct, že vaše vystoupení a vaše invektiva vůči paní Schillerové byly úplně přes čáru. Já samozřejmě vím, co zažívám na Krajském zastupitelstvu v Karlovarském kraji, a vím, jak se velmi dobře střílí do ženy. Ale myslím si, že to na tuto půdu a vůči ženě, to, co jste tady dnes řekl, tak já považuji, že byste se měl za to paní ministryni omluvit. (Potlesk z levé části jednacího sálu.) Já si myslím, že paní ministryně v pozici ministryně financí pracovala zodpovědně a dělala maximum v rámci jejího resortu, pracovala opravdu, troufla bych si říct, 24 hodin denně a zajímala se o všechny problémy. A to, co tady opravdu z vašich úst dnes zaznělo bylo velmi nefér.

Já jsem si zapisovala některé ty věci, které jste tady říkal, a že se rozdávaly dotační programy jako Večerníček. A já chci říct, ty dotační programy, které jste připravil vy, tak v médiích už se teď všichni ti podnikatelé ozývají a říkají, že to bude nedostatečné, že jim to nepomůže, že budou muset skončit se svým podnikáním. Tak to jste asi nevypsal dotační programy pro ty potřebné. Pane ministře průmyslu a obchodu, vy jste vyhráli volby v říjnu. V tu dobu už jste věděli, že máte většinu ve Sněmovně. Celou dobu jste nám tvrdili, že jste připraveni. Já to tady prakticky opakuji každý den, jak s pandemickým zákonem, tak se vším. Ale já, jak vidím, tak žádnou strategii nemáte, vy, zrovna osobně. Nebo mě tady s ní prosím seznamte, s tou strategií. Já vám musím říct, že když se podívám na jiné státy, tak oni mají plán na obnovu ekonomiky. Německo vyčlenilo například více než miliardu korun na to, aby se lidé vrátili zpět do divadel, do kin, dalších lokalit, kam si za poslední dva roky lidé odvykli chodit. Německo vyčlenilo další miliardy korun na podporu obchodu, průmyslu a dalších sektorů. A já se ptám, jaký plán máte vy. Dneska jsem ho viděla. Přišel jste a všechno jste znegoval vůči minulé vládě. Já, když jsem tady minule vystupovala, tak jsem vás chtěla pochválit. Pak jsem na to zapomněla, protože jste kritizoval našeho bývalého ministra průmyslu a obchodu, že neřešil věc ohledně té firmy s Energetickým regulačním úřadem, že tam nikdy nebyl. Pak jste se za to mluvil, což mě velmi potěšilo. Ale musím říct, že vaše vystoupení mě dneska - úplně jsem si říkala, že to snad ani není možné, že někdo může takovýmto způsobem tady vystoupit. Takže já bych vás chtěla vyzvat, jestli byste tady mohl dneska vystoupit, jaký máte plán na obnovu ekonomiky, jestli byste mi tady vystoupil (správně vysvětlil), jaký máte plán na snížení inflace. A vy pořád, třeba s tím přijdete, nebo čekáte na nějaký signál, že se to ještě musí prodiskutovat. Ale víte, oni ti podnikatelé nemají čas, než se to prodiskutuje a vyřeší. Vy už to jste měl mít dávno připravené. A vy jste to říkali, že jste připraveni. Já si myslím, že ten čas běží.

Tak a teď bych se obrátila na pana ministra práce a sociálních věcí a na nárůst cen za energie. Tak s tím mám také obrovský problém a především s tím mají problém občané České republiky. Ceny energií nadále rostou. Tato vláda se chlubí na Twitteru, že se tedy přidá seniorům tisíc korun, ale už neříká, že si násobně více od nich vezme na DPH za energie. To je podle mého názoru nepřípustná situace. Podle mého je doslova skandální, aby lidem, kteří celý život pracovali, přispívali do důchodového systému, nyní jim pan ministr Jurečka s úsměvem řekl: je hezké, že jste pracovali, ale mazejte do fronty na úřad práce pro podporu. Stejná situace se ale dotýká i dalších lidí a já se opravdu pozastavuji nad tím, jak si může vláda dovolit nepřímo pracujícím lidem říkat, že mají chodit na úřady práce pro podporu. Dochází jim vůbec, co tím vzkazují, jak velkou míru beznaděje jim se svými velkými platy posílají?

Navíc, všiml si už třeba i pan ministr, že když sliboval masivní podporu, že úřady budou otevřené, a my jsme tady dávali i návrh na usnesení, aby došlo k rozšíření úředních hodin, tak že oni tedy ti lidé, když jsou v práci, tak oni nemohou několik hodin čekat na úřadech práce?

A chtěla bych tady říct ještě jednu věc, na kterou se zapomíná, a to je pana Drábkova sociální reforma z roku 2011, kdy došlo k tomu, že se vyplácení dávek vzalo obcím a městům a dalo se to na úřady práce. Vy dneska říkáte, že spolupracujete se starosty. Ale kdyby to na těch městech a obcích bylo, tak by to všechno bylo daleko jednodušší. Ale my vůbec nesouhlasíme, pane ministře práce a sociálních věcí, s tím, že jste s tímto přišel, že v rámci zvyšování cen energií bude tato podpora. My neustále říkáme, že ta cesta je snížení nebo nula procentní DPH, s kterým přišla v listopadu a prosinci, nejenom že přišla, ale zároveň i prosadila ministryně financí Alena Schillerová. A já jí za to děkuju. A myslím si, že jí za to děkují i další lidé, protože díky tomu došlo k úspoře na energiích 16,2 % a u plynu to bylo 11,5 %. Poté paní ministryně s příslušným eurokomisařem v Bruselu dojednala, že je možné, abychom pokračovali v té nula procentní nebo jiné snížené sazbě. Ale už to tady říkal pan předseda Babiš. Vy jste na to nechtěli přistoupit jenom z toho důvodu, že s tím přišla ta minulá vláda. A to je na tom to nejvíc jakoby smutné, že vy nechcete pokračovat v dobrých krocích jenom proto, abyste řekli, to je špatně a my přicházíme s něčím lepším, a to je správné.

A teď bych si dovolila panu ministrovi práce a sociálních věcí předat všechny formuláře, které musí člověk vyplnit, pokud si chce požádat v rámci zvyšovaných cen energií. (Ukazuje štos papírů.) Takže, pane ministře, musí vyplnit žádost o příspěvek na bydlení, doklad o výši nákladů na bydlení, doklad o výši čtvrtletních příjmů, prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok dávky, potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte současně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, dále prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem, potvrzení o studiu, doklad o výživném poskytovaném společně s posuzovanou osobou. K tomu musíte ofotit občanský průkaz, rodný list a mnoho dalších dokladů - o příjmech a další věci. Těch dokladů je tam ještě dalších deset.

A já bych si dovolila, pane ministře, vám to v tuto chvíli předat, požádat vás o vyplnění spolu se všemi potřebnými podklady, a zda byste mi to všechno zaslal na můj email. A já budu sledovat, v jakém časovém rozmezí mi to všechno zvládnete doložit. Děkuji. (Poslankyně předává ministrovi zmíněné formuláře. Potlesk poslanců ANO. Ministr Jurečka: V tomhle stavu mi to předala vaše vláda. To je dílo vaší vlády.)

A já bych chtěla říct ještě jednu důležitou věc, a to je ta, že minulá vláda nepřišla pouze se snížením DPH, ale přišla i s návrhem, aby lidé měli úsporu v rámci obnovitelných zdrojů, a ta úspora činila 1 500 Kč na domácnost. Předkládal to tady pan ministr průmyslu a obchodu s panem ministrem životního prostředí a bylo to spojené s modernizačním fondem. Toto jste také nechtěli. A chtěla bych říct, že se to nevztahovalo pouze na domácnosti, ale vztahovalo se to i na podnikatele. To znamená, že ta úspora by byla ještě daleko větší a od 1. ledna, kdybyste to přijali, tak ta úspora byla 36 %.

A já pořád nechápu jedno. Vy pořád kritizujete to snížení DPH. My jsme opravdu byli první, kteří jsme s tím přišli, nebo resp. moji kolegové, kteří seděli ve vládě. A teď chci přečíst - a prosím, všichni mě poslouchejte - v listopadu a v prosinci s tím přišla a prosadila to na vládě paní ministryně Schillerová. A po nás to udělalo Polsko, Belgie, Španělsko, Rakousko, Dánsko, Maďarsko, Slovensko, Velká Británie, Francie. Takže všechny tyto státy to dělají špatně? Ale pan ministr práce a sociálních věcí to dělá dobře. Já si myslím, že to, co jsem tady v tuto chvíli řekla, že to hovoří za vše. Všichni vidíme, jakou cestou jdou všechny státy. Já si myslím, že toto, co jsem tady v tuto chvíli řekla, je vidět. Všichni se inspirovali od nás. A všichni jdou touto cestou - snížením DPH na energie, někteří jdou i na potraviny a na další.

A co mě tedy strašně až mrzelo, pane ministře práce a sociálních věcí, byl ten výrok o těch městech, obcích a krajích. Pane ministře, vy víte, že jsem bývalá starostka, hejtmanka. A vy moc dobře víte, že i jako šéfka Asociace krajů jsem se kolikrát velmi prala i s panem premiérem, když jsem chtěla, aby kraje dostaly peníze na dvojky, trojky. Ale prala jsem se i v rámci rozpočtového určení daní. Vy tady dneska řeknete, že dobré hospodaření je proto, protože města, obce a kraje mají finanční prostředky na účtech? Ale proč je mají na těch účtech? To jste už neřekl. Tak já vám to ukážu. Já vám to ukážu, pane ministře. (Ukazuje ministru Jurečkovi jednu tabulku.) Vývoj daňových příjmů měst a obcí - rok 2008 až 2011 - dostaly města a obce z celého balíku daní, ze 100 %, dostaly v rámci DPH, protože to je největší příjem, 21,4 %. No a pak najednou v roce 2012 se to těm obcím a městům vzalo - všichni víme, kdo vládl - a dostaly 19,93 %. No a pak v roce 2017 se to vrátilo na těch 21,4 %. A víte, kolik mají od roku 2021 města a obce na daňových příjmech? Víte, o kolik se to navýšilo? Navýšilo se to na 25,84. (Tleskají poslanci ANO.) 25,84.

A teď vám to ukážu názorně. (Ukazuje ministru Jurečku další tabulku, tentokrát s tlustými modrými sloupci.) Kolik dostávaly v roce 2017 ty obce? Dostávaly 161 miliard. A v roce 2021 - 250 miliard. Ze 160 miliard obce dostaly 250 miliard. Jak vůbec tady, pane ministře, tohle můžete říct? Vy byste měl poděkovat! Vy víte, když jsme bojovali s kompenzačními bonusy, aby dostávaly z toho i města, obce a kraje. A taky to to Ministerstvo financí těm městům, obcím a krajům dalo.

Mám tady pro vás i tabulku vůči krajům, kdy v roce 2013 kraje dostaly 46 miliard a v roce 2021 76 miliard. A proto mají ty obce našetřené peníze. Protože je dostaly. (Potlesk poslanců ANO.) Nikdy města, obce a kraje nedostaly víc finančních prostředků v rámci rozpočtového určení daní. Z 21,4 na 25,84. Já vám to převedu třeba na Karlovarský kraj. Dělá to 300 milionů na takto malý kraj, o kolik jsme dostali více. Takže tohle, když jsem slyšela, tak si myslím, že byste sem měl, pane ministře, znovu přijít a měl byste poděkovat za to, kolik a kdo... - jestli tady sedí ti starostové a ti hejtmani, tak oni to všichni vědí, že v rámci rozpočtového určení daní nikdy víc prostředků nedostali. Tak to, prosím vás, už nikdy neříkejte!

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

