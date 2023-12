Mračková Vildumetzová (ANO): Ministr Rakušan zlepšil lidem život? Opak je pravdou

reklama

Je konec roku a ministři se na sítích chlubí a chvástají, co se jim letos povedlo. To byste nevěřili, jakou při tom mají drzost, co všechno si přisvojují a jak překrucují pravdu.

Ministr dopravy vykřikuje, jak že zprovozní asi 118 km dálnic, přitom 4/5 z nich se začaly stavět za naší vlády. Ministr zdravotnictví se dokonce pyšní něčím, co není. Prý zvládl všechno s léky a přijal zásadní novelu. Ne! Mrzí mě to, ale je to lež. Doteď nejsou k sehnání antibiotika a další základní léky a léková novela je úplně k ničemu.

No a pozadu nezůstal nepřekvapivě ani ministr vnitra Rakušan. Na web ministerstva nechal sepsat, že resort pod jeho vedením vydal zákony, které jednoznačně zlepší a zjednoduší lidem život.

Myslel tím pan Rakušan zavření 300 poboček České pošty převážně ve velkých městech? On tvrdí, že se dostupnost a kvalita poštovních služeb nezhoršila, v mnoha městech to vidí ale jinak.

Transformace České pošty má stát cca 4 miliardy. Nejenže pořád nevíme, na co jsou ty finance konkrétně určené, ale ministr je aktuálně nemá ani v rozpočtu.

Myslel tím pan Rakušan to, jak během předsednictví EU připravil a následně schválil migrační pakt, který opět přináší kvóty a „dobrovolně“ přerozděluje nelegální migranty mezi členské státy EU?

Myslel tím pan Rakušan služební zákon, díky kterému si současná vláda mohla od roku 2023 přivést na ministerstva nespočet politických náměstků? Ti nemusí splňovat žádné požadavky, za nic nezodpovídají, nikoho neřídí, jen berou velké odměny.

Myslel tím pan Rakušan stav v bezpečnostních sborech, kdy za jeho vedení odešlo nejvíce policistů a náborem se stavy nepodařilo dorovnat? Česká republika byla 6. nejbezpečnější zemí.

Aktuálně už jsme na 12. místě a ministr vnitra si nechal vzít z rozpočtu na rok 2024 2,2 mld. právě na vnitřní bezpečnost pro policisty a hasiče. Místo, aby šetřil na resortu jako takovém.

Myslel tím pan Rakušan zákon, kterým se měly zpřísnit tresty pro převaděče nelegálních migrantů? Tedy, aby bylo jasno. Zpřísnit to chtěla policie, aby ji to pomohlo v práci. Bohužel to ministr neprosadil na ministerstvu spravedlnosti. Nechal se odbýt argumentem, že prý máme plné věznice. Neuvěřitelné! Proto máme pro převaděče nejnižší tresty v rámci EU.

Myslel tím pan Rakušan (ve vládě je za STAN-Starosty) zákony, které berou městům a obcím peníze v rámci rozpočtového určení daní, krátí jim příspěvek za výkon státní správy, výnos z hazardu, berou úvazky nepedagogických pracovníků, ruší pobočky úřadů práce, nebo pobočky finančních úřadů?

Myslel tím pan Rakušan novelu zákona o krajích, která zavádí to, že o všech darech a dotacích bude rozhodovat pouze rada kraje, která je neveřejná bez účasti opozice a veřejnosti?

Myslel tím pan Rakušan zřízení krizového informačního týmu KRIT, který vznikl bez výběrového řízení? Nebo tu svou plakátovací kampaň za 42 milionů, kde jen prezentuje svou práci?

Myslel tím pan Rakušan legislativu ohledně bezpečnosti - azylový zákon nebo zákon o pobytu cizinců? BIS neustále trápí to, že lidé, kteří jsou v naší zemi a nedostanou zde pobyt-azyl a jsou identifikováni jako problematičtí, jsou prakticky nevyhostitelní. Chtěli jsme to řešit, zřídit podvýbor. Ministr vnitra to ale odmítá, řešit to nechce.

Myslel tím pan Rakušan zákony Lex Ukrajina, kde pořád nikdo neví, kdo a kde se v naší republice nachází, jaké má vzdělání, nebo profesi. Strategické skupiny se zřekl, aby mu to neubíralo body.

Myslel tím pan Rakušan to, jak tlačí korespondenční volbu ještě před volbami 2025, přitom elektronizaci voleb v klidu nechává až na rok 2026?

Pan ministr vnitra Rakušan se rád předvádí na sociálních sítích. Ke svým kritikům je arogantní, povýšený. Myslí jen na to, jak nasbírat body u svých věrných, ale pro obyčejné lidi nedělá vůbec nic.

Takže ne, pane ministře, nesouhlasím s tím, že by se díky vám lidem zlepšil život. Opak je pravdou a já si jen přeju, abyste toho v následujících dvou letech už nestihl moc pokazit.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



