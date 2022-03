Mračková Vildumetzová (ANO): My jenom chceme, aby to bylo jasné i pro všechny lidi v republice

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegové,

mě také velmi mrzí, kam se ta debata dostala. Velmi mě mrzí i reakce některých kolegů z koalice, protože když jsem tady dnes v úvodu vystupovala, tak jsem velmi poděkovala panu ministrovi vnitra za předložení tohoto sněmovního tisku a pouze jsme řekli, že všechny věci v tomto sněmovním tisku podporujeme, se všemi souhlasíme. I musím dodat, že chápeme, že současné zákony respektive nereflektují na tu situaci, proto pan ministr vnitra přišel rychle s tímto, protože to odráží i to, co se v tom území děje, aby se všechny ty věci mohly vyřešit, proto na to potřebuje legislativní oporu, proto to tady dneska předkládá.

My jako hnutí ANO mu za to velmi děkujeme, velmi to podporujeme. Jediné, na co se ptáme a z čeho máme obavy - a já musím říct, že ale ve svém úvodním slově to řekl i pan ministr. Říkal, a já jsem si to psala, že ohledně občanů třetích zemí, že ví, že se tady o tom povede diskuse. A my pouze, a pan ministr vnitra to jasně řekl, že pokud tady najdeme cestu, nebo pokud se domluvíme s legislativci, tak nemá problém, aby slovo, které se ze státního občana na Ukrajině změnilo na cizince, tak pokud přijdeme s pozměňovacím návrhem, který bude legislativně správně, tak nemá problém, aby se tento pozměňovací návrh podpořil.

Já ještě chci říct, že jak se odkazuje na to usnesení té dané Rady z toho 4. března, tak já vám ho přesně všem odcituji, na koho se to vztahuje. Vztahuje se to na Ukrajinské státní příslušníky pobývající na Ukrajině před 24. únorem. Dále na osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí, jiných než z Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem poskytnuta mezinárodní ochrana, nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině. A zároveň se to vztahuje i na jejich rodinné příslušníky.

A my bychom chtěli, aby toto bylo jasně dané v tom návrhu toho zákona, protože naši kolegové z našeho klubu mají obavu ne z tohoto rozhodnutí Rady, ale z té směrnice, na kterou se tam také odkazuje. A vy prakticky to rozhodnutí Rady a té směrnice pak máte tam dané jakoby dohromady jako rozhodnutí celé té jakoby Rady, že jsou tam oba ty právní dokumenty, byť samozřejmě Helenka Válková se tady k tomu vyjadřovala na základě vašeho vystoupení pana poslance.

A řekl to tady dneska i můj kolega Drahoslav Ryba, že my jenom chceme, aby to bylo jasné i pro všechny lidi v České republice. Nic jiného.

Děkuji vám za pozornost.

