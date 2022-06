Mračková Vildumetzová (ANO): Myslím, že by se nemělo zasahovat do té odborné sekce

reklama

Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

já bych určitě chtěla navázat na to svoje včerejší vystoupení. Zároveň bych byla ráda, kdybychom opravdu vedli diskuzi a na některé ty věci, které se tady včera už otevřely, zda by popřípadě už předkladatelé mohli nějakým způsobem reagovat.

Marek Benda včera reagoval na jednu důležitou věc, kdy já jsem říkala, že opravdu mně "nejde do hlavy", proč v roce 2014 jsme museli mít stanovisko Evropské komise. Bylo to podmíněno tím, že Česká republika, pokud by nepřijala služební zákon, nemohla by čerpat velké peníze v rámci evropských fondů. Ale my přece ty evropské fondy budeme teď čerpat také. Takže já tomu nerozumím.

Sice včera Marek Benda prostřednictvím paní předsedající tady citoval, co říkal státní tajemník. Ale já bych chtěla, kdyby to bylo nějakým způsobem ověřené. Já jsem k tomu trochu nedůvěřivá, že by v roce 2014 se po nás něco chtělo a po pár letech se to už zase nechtělo. Nechce se mi tomu opravdu vůbec věřit. Ale chápu, že asi vycházíte z toho, co řekl státní tajemník. Ale zda by to mohlo být nějakým způsobem jakoby potvrzené ještě někým.

Samozřejmě já nebudu postupovat nějakým způsobem, že se budu někde v rámci evropských institucí dotazovat. Myslím si, že to si tady máme vyřešit my. Ale myslím si, že tohle je klíčová věc. Protože pokud by mělo pak tedy dojít k tomu, že by bylo ohrožené čerpání z evropských fondů, tak si myslím, že z toho by neměl radost i v této složité době dvakrát nikdo. Takže to je první věc.

Druhá věc. Děkuji určitě paní Ožanové, že tady navázala na to, co jsem tady včera otevřela já. Že to odpolitizování státní správy začalo zákonem o úřednících před tím rokem 2014. Když někdo byl v postavení "náměstka" na ministerstvu, na jednotlivém ústředním orgánu státní správy a dalších organizacích, tak byl v postavení podle zákoníku práce. Proto se ten služební zákon přijímal.

My si tedy musíme říct, že pokud změníme ty věci, tak bychom je tedy měli změnit i v rámci zákona o úřednících. Teď bych chtěla hlavně všem tady vysvětlit, o co vlastně tou novelou služebního zákona jde. Především jde o to, že se zruší ti odborní náměstci, kteří budou političtí. Vy víte, že v tom služebním zákonu, který se přijal v roce 2014, se přijalo, že budou odborní náměstci, kteří jsou podřízeni státnímu tajemníkovi, řídí ty jednotlivé sekce a řídí lidi.

K tomu tam bylo, že můžou být dva političtí náměstci, kteří nikoho neřídí a jsou podřízeni panu ministrovi. Ano? I když se přijímal ten zákon v tom roce 2014, tak ti političtí náměstci už tam takto byli velmi negativně přijímáni. Říkalo se, politický náměstek rovná se trafika. Protože politický náměstek zastupuje ministra, ale nikoho neřídí. On nikoho nemůže řídit, protože on není v postavení toho služebního zákona. On tam je uveden, že je to možné, ale nemůže nikoho řídit.

Ta novela prakticky teď přináší to, že budeme mít ministra, budeme mít nespočet politických náměstků. Z těch odborných náměstků se stanou ředitelé sekce - to jsem včera říkala - takže dojde k té duplicitě. To znamená, že ministr bude mít nespočet politických náměstků, kteří ho budou moci zastupovat, ale nikoho nebudou řídit. Oni nebudou žádnou sekci řídit. Oni nebudou za nic zodpovídat.

Ten ministr bude rozhodovat o nich jako o těch politických náměstcích i co se týče odměňování. V rámci odměňování ředitelů sekce, kteří jsou odborní, bude rozhodovat státní tajemník. Já si to systémově vůbec nedokážu představit, jakým způsobem to bude fungovat. Chtěla bych jenom říct, abyste si všichni uvědomili, kolika lidí se to dotýká. Zákon o státní službě se dotýká zhruba 65 tisíc lidí, protože jsou to ústřední orgány státní správy a jimi podřízené úřady.

Teď vám řeknu, že vy tedy chcete v tom návrhu dát na těch funkcích, to znamená ředitelům té sekce nebo popřípadě ředitelům odborů, funkční období po dobu pěti let. Takže lidé, kteří dneska pracují na úřadech práce jsou neskutečně přetíženi, tak jim ještě řeknete, že po pěti letech třeba tu práci ztratí. Já chci říct jediné, myslíte si, že ti lidé budou mít zájem se do těch výběrových řízení hlásit, když tam budou mít tuhle dobu na dobu určitou? Nechcete se ještě zamyslet nad tím, a já určitě v této věci budu dávat pozměňovací návrh, protože jestliže tedy říkáte, že chcete politickou rovinou v rámci politických náměstků, tak si v žádném případě nemyslím, že by se mělo zasahovat už tedy do té odborné, to znamená do těch ředitelů sekcí, do těch ředitelů odborů. Tam to prostě musí být na dobu neurčitou a není možné to omezovat pětiletou lhůtou.

Znovu říkám, jsou tam pozemkové úřady, jsou tam archivy, šedesát pět tisíc lidí. My si stěžujeme na to, že máme nedostatek kvalitních lidí, že nechtějí nastoupit na ta místa. Jste přesvědčeni o tom, že pokud se tam dá ta pětiletá lhůta, funkční, tak že bude zájem o ta místa? Myslíte si, že ten člověk bude v nejistotě a prakticky to pak bude tak, že když se tedy změní v uvozovkách vláda, přijde nový ministr, noví náměstci, tak přece je jasné, že každý to bude vnímat, že si tam právě ten člověk může někoho přivést. My tedy říkáme, že chceme udělat politickou a nepolitickou rovinu. Jestliže chceme tu nepolitickou, tak ředitelé sekcí a ředitelé odborů, přece nemůžeme jim dávat na dobu určitou pěti let, a jestliže ano, tak to udělejme tedy i v zákoně o úřednících.

Já doufám, že jsem to nějakým způsobem dostatečně vysvětlila a chtěla bych, abyste se nad tím opravdu zamysleli. Samozřejmě bude prostor, druhé čtení, dát pozměňovací návrhy, ale myslím si, že to nastavení - a znovu říkám, že to chcete zefektivnit v rámci výběrových řízeních, aby to bylo flexibilnější, aby to bylo rychlejší, já s tím nemám sebemenší problém. To si myslím, že určitě všichni v uvozovkách ocení a mohu vám říct, že když jsem seděla na ministerstvu vnitra v rámci některých věcí a právě některých kroků, když jsem viděla kolik musel státní tajemník udělat kroků a kolik lejster se muselo podepsat a napsat, tak jsem se také kolikrát pozastavovala nad tím, proč je to tak administrativně náročné a jaká armáda lidí se popřípadě na ty dokumenty musí zaměstnat.

Chtěla bych se s vámi zamyslet nad tím, jakým způsobem vy to teď chcete nastavit a ještě mě mrzí, že tady není v tuto chvíli pan předseda klubu České pirátské strany. Já bych ho pořád chtěla moc poprosit, protože on tady včera řekl, že s tím návrhem souhlasí protikorupční organizace Rekonstrukce státu. No, tak jestli s tímto souhlasí protikorupční organizace, tak já už si snad budu myslet, že to protikorupční organizace není. A já bych opravdu chtěla, jestli by mi to mohl přinést, jestli by mi to mohl přinést také napsané černé na bílém, nebo popřípadě vyzývám protikorupční organizace, jestli by se k tomuto návrhu služebního zákona mohly vyjádřit.

Děkuji mnohokrát.

