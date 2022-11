Mračková Vildumetzová (ANO): Nepostradatelní z hlediska bezpečnosti jsou i policisté a hasiči

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové,

já bych se také ráda vyjádřila k návrhu státního rozpočtu na rok 2023 ve třetím čtení. Už jsem ve faktických poznámkách se vyjadřovala, a znovu to tu řeknu, že rozpočet je základním dokumentem, nejdůležitějším zákonem, nejdůležitějším dokumentem. Troufla bych si říct, že to je kuchařka, se kterou pak vaříme, jak se říká, celý ten rok, a proto je strašně důležité ten rozpočet dobře zastavit a troufnu si říct, že je strašně důležité ho především nastavit v té příjmové části, protože pokud nastavíte příjmovou část, která se pak nenaplní, tak je to velký problém, protože vůči příjmům pak postavíte výdaje.

To, že je tady navržen nějaký rozpočet s nějakým schodkem, který jestli bude na konci roku 2023, je otázkou, protože tak jak vystupovala naše stínová ministryně financí, tak jasně říká, že některé ty věci v té příjmové části dodnes nejsou ani schválené touto Sněmovnou, ať je to modernizační fond, samozřejmě věci, které jsme tady schvalovali ohledně daně z mimořádných zisků a odvodů daně, která má teda přinést do rozpočtu 100 miliard.

Je otázkou, jestli se mělo jít touto cestou, jestli nebylo jednodušší třeba použít nerozdělený zisk ČEZ, popřípadě ten zisk, který ČEZ bude mít v letošním roce, protože to, že jsme to tady schvalovali v legislativní nouzi a ještě je tam mnoho neznámých a jestli je to protiústavní, může tam být řada žalob a tak dále. Některé ty firmy mohou vyvést ty firmy z České republiky. Je to vidět už i na těch číslech ohledně dividend, které odešly z České republiky, nebo na těch číslech oproti minulému roku, jakým způsobem se to zvýšilo jen za ta první tři čtvrtletí letošního roku.

Já bych v rámci návrhu rozpočtu na rok 2023 ze strany Ministerstva vnitra především chtěla zmínit, že pan ministr vnitra říká, jak sníží počet míst na Ministerstvu vnitra. Dneska, až bude zasedat vláda, tak bude schvalovat materiál Změna systemizace, kde tedy říká, o kolik míst sníží místa pod služebním zákonem. No tak se na to podívejme, jak je to doopravdy. Na ministerstvech bylo 1. ledna roku 2022 15 458 lidí. Od 1. ledna roku 2023 se plánuje, pokud dnešní systemizaci vláda schválí, 15 543 úředníků, to znamená o 85 víc. To možná bude spojené se schválením včerejšího služebního zákona. Ano, v rámci dané systemizace má být méně míst, ale má být méně míst v rámci těch funkčních prvků státu, to znamená odeberou se místa na hygienických stanicích, odeberou se místa na okresní správě sociálního zabezpečení.

Ale na jednotlivých resortech, na těch 18 resortech, vzrostou o 85 míst. Tak to asi není to, co vláda říkala. Tato vláda přišla a řekla, že sníží počty úřednických míst o 13 %. A já se z dnešní systemizace, která se bude schvalovat na vládě, dozvídám, že bude vytvořeno dalších 85 míst na 18 ministerstvech. Tak to asi snížení není.

A teď se podívejme na resort Ministerstva vnitra. Určitě jste tady slyšeli vystoupení v rámci prvního, druhého čtení od pana ministra vnitra Víta Rakušana, jak sníží a uspoří na Ministerstvu vnitra a dojde tam ke zrušení 200 míst. No tak já jsem se na tu dnešní systemizaci podívala a dozvěděla jsem se, že tam dojde k nárůstu 164 míst. Tak nevím. Buď já lžu nebo špatně čtu, ale v tom materiálu je to jasně napsáno. A z toho 200 lidí přejde do digitální informační agentury. Takže v tom případě je to navýšení 364 míst. Tak já nevím, jak to tedy je. Ale když jsem se na dnešní systemizaci, kterou má schvalovat odpoledne vláda, podívala, tak to, co se nám říká, že v žádném případě nezakládá na pravdě.

Takže dojde k navýšení míst na Ministerstvu vnitra, do toho si pan ministr vnitra nechá vzít systémy veřejné správy, jako jsou datové schránky, správa základních registrů a další. To vůbec nechápu, jak může tohle ministr vnitra dovolit, protože vždycky systémy veřejné správy byly pod resortem Ministerstva vnitra. Jsou to důležité systémy, ať už jsou to datové schránky, check-pointy a další. A vůbec nechápu, že se k takovému kroku přistoupilo. Budu se opakovat. Jestliže jsme si udělali vicepremiéra pro digitalizaci, ano, změňte kompetenční zákon, ať to má pan ministr pro místní rozvoj pod ministerstvem, ne pod nějakou digitální informační agenturou, která se tady vytvoří, kam řada IT specialistů z Ministerstva vnitra nepřejde, a zároveň se tam vytvoří dalších 120 míst. Chtěla bych podotknout, že to v té systemizaci, kterou dnes schvaluje vláda, samozřejmě není.

Zároveň bych chtěla říct, že v návrhu rozpočtu, a to dnes bude řešit také vláda, je navýšení odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům. Víte, že jsem několikrát apelovala na pana ministra vnitra, že jsou to starostové, jsou to hejtmani, jsou to ti, kteří jsou v té první linii, že by si zasloužili, aby dostali odměnu. Pan ministr vnitra dnes přichází na vládu a navrhuje, aby došlo k navýšení o 10 %. Svaz měst a obcí v připomínkovém řízení navrhl, aby to navýšení bylo 15%. To samé Sdružení místních samospráv chce, aby toto navýšení bylo také 15% pro starosty obcí do tří tisíc obyvatel. Vůbec mě překvapuje, že jim pan ministr vnitra nevyhověl, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, protože oni si to budou muset zaplatit, ty obce a města, ze svých rozpočtů.

A když jsem na pana ministra apelovala, tak jsem říkala, že bych hledala cestu třeba nějaké jednorázové, mimořádné odměny ohledně toho, jak perfektně zvládali a zvládají věci, jako je covid, jako je uprchlická krize a další věci, protože bez starostů a hejtmanů a bez těch lidí, kteří jsou v té první linii, by se to v žádném případě nezvládlo.

Ale nepostradatelní z hlediska bezpečnosti jsou i policisté a hasiči. Ti jsou tady také mnohokrát zmiňováni, jak si zaslouží obdiv, úctu, respekt. Teď jsem si přečetla na Facebooku, jak pan ministr vnitra ocenil hasiče. Určitě skvělé, ale když se podívám do návrhu rozpočtu, tak hasiči, především ti, kteří jsou neuniformovaní, to znamená takzvaní občanští zaměstnanci, tak těm se sice navýšily finanční prostředky ohledně platu, ale pořád tam ty finanční prostředky nejsou v tom rozpočtu. Proto jsem se svými kolegy Drahoslavem Rybou, s panem Langem, s Jirkou Maškem, a abych na někoho nezapomněla, na pana Brázdila, na Roberta Králíčka a na pana (Nesrozumitelné.), tak jsme předložili dva pozměňovací návrhy, které toto narovnávají, aby tam ty finanční prostředky jak policisté, tak hasiči, měli.

No a to druhé je ta výdajová část. Podle informací, které máme, i ve výdajové části budou ty finanční prostředky, prostředky chybět. Takže je tam návrh, aby u hasičů se ta částka navýšila v té výdajové části, a i u Policie České republiky. Pan Zbyněk Stanjura, ministr financí, vždycky tady několikrát řekl, že pozměňovací návrhy nedáváme. Já si myslím, že jich dáváme mnoho, ale nepamatuju si, že by nějaký pozměňovací návrh opoziční byl podpořen. Myslím si, že mnoho věcí, o kterých víme, že jsou dobře, tak jako opozice podporujeme. A byla bych moc ráda, kdyby se k tomu začala tak stavět i koalice a především ministři, protože vidím, že někdy se stává i to, že některý pozměňovací návrh dá opoziční poslanec, tak ho tam rychle napíše i koaliční poslanec. A v žádném případě se neschválí pozměňovací návrh opozičnímu poslanci, ale tomu koaličnímu. A já si myslím, že to není o tom, abychom tady soutěžili, ale že je to především o tom, abychom ty věci dělali dobře a abychom, když na to ta opozice upozorní a je to správné, tak aby to z vaší strany bylo podpořeno a schváleno.

Takže to k rozpočtu roku 2023. Určitě budeme celý příští rok bedlivě sledovat, jak se bude naplňovat ta příjmová část a jestli rozpočet, který byl předložen, tak jestli je realistický nebo není.

Děkuji vám za pozornost.

